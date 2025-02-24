12 concursos e seleções abertos com salário de R$ 13 mil no ES

As inscrições para o concurso do Ministério Público da União terminam no dia 27 de fevereiro. A oferta é de 172 vagas para os cargos de analista e técnico, ambos exigem formação superior. Os salários chegam a quase R$ 14 mil.

A Prefeitura de Vila Velha lançou edital de processo seletivo para formação de cadastro de reserva para o cargo de topógrafo. A carga horária prevista para o cargo é de 40 horas semanais, com remuneração mensal no valor de R$ 2.029,84. Os interessados podem se inscrever até as 10h do dia 10 de março.