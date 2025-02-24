12 concursos e seleções abertos com salário de R$ 13 mil no ES

Pelo menos 12 concursos públicos e processos seletivos estão abertos no Espírito Santo e reúnem vagas imediatas, além da formação de cadastro de reserva. Os editais têm como objetivo selecionar profissionais efetivos e temporários em prefeituras, instituições de ensino, entre outros órgãos. Os salários chegam a R$ 13 mil.
A Minas Gerais Administração e Serviços S.A (MGS) prorrogou as inscrições para o processo seletivo público simplificado para a contratação de assistente administrativo. O novo prazo segue até 4 de março. A seleção vai formar cadastro de reserva e o candidato precisa ter o ensino médio. A remuneração mensal também foi atualizada para R$ 2.105,20. Os selecionados vão trabalhar como terceirizados em órgãos do governo estadual.
As inscrições para o concurso do Ministério Público da União terminam no dia 27 de fevereiro. A oferta é de 172 vagas para os cargos de analista e técnico, ambos exigem formação superior. Os salários chegam a quase R$ 14 mil.
A Prefeitura de Vila Velha lançou edital de processo seletivo para formação de cadastro de reserva para o cargo de topógrafo. A carga horária prevista para o cargo é de 40 horas semanais, com remuneração mensal no valor de R$ 2.029,84. Os interessados podem se inscrever até as 10h do dia 10 de março.