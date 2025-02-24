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12 concursos e seleções abertos com salário de R$ 13 mil no ES

Editais têm como objetivo selecionar profissionais efetivos e temporários em prefeituras, instituições de ensino, entre outros órgãos

Publicado em 24 de Fevereiro de 2025 às 11:14

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

24 fev 2025 às 11:14
Prefeitura de Vila Velha
Prefeitura de Vila Velha tem vagas para topógrafos  Crédito: Ricardo Medeiros
Pelo menos 12 concursos públicos e processos seletivos estão abertos no Espírito Santo e reúnem vagas imediatas, além da formação de cadastro de reserva. Os editais têm como objetivo selecionar profissionais efetivos e temporários em prefeituras, instituições de ensino, entre outros órgãos. Os salários chegam a R$ 13 mil.
A Minas Gerais Administração e Serviços S.A (MGS) prorrogou as inscrições para o processo seletivo público simplificado para a contratação de assistente administrativo. O novo prazo segue até 4 de março. A seleção vai formar cadastro de reserva e o candidato precisa ter o ensino médio. A remuneração mensal também foi atualizada para R$ 2.105,20. Os selecionados vão trabalhar como terceirizados em órgãos do governo estadual.
As inscrições para o concurso do Ministério Público da União terminam no dia 27 de fevereiro. A oferta é de 172 vagas para os cargos de analista e técnico, ambos exigem formação superior. Os salários chegam a quase R$ 14 mil.
A Prefeitura de Vila Velha lançou edital de processo seletivo para formação de cadastro de reserva para o cargo de topógrafo. A carga horária prevista para o cargo é de 40 horas semanais, com remuneração mensal no valor de R$ 2.029,84. Os interessados podem se inscrever até as 10h do dia 10 de março. 

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