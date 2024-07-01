11 concursos e seleções abertos no ES com salários de até R$ 13 mil

A primeira semana de julho começa com 11 concursos públicos e processos seletivos abertos no Espírito Santo. São mais de 540 vagas destinadas a profissionais de diversos níveis de escolaridade.
As inscrições para o certame da Prefeitura da Serra começam nesta segunda-feira (1º), a partir das 17 horas. A oferta é de 375 oportunidades para cargos de níveis médio, técnico e superior. A remuneração varia de R$ 1.485 a R$ 7.808,38. O prazo vai até o dia 6 de agosto.
Também nesta segunda-feira começam as inscrições para o concurso da Prefeitura de Vitória, às 16 horas. O objetivo da seleção é contratar 31 servidores de nível superior. O salário é de R$ 5.566. Os interessados têm até o dia 5 de agosto para garantir a participação no processo seletivo.
O concurso das Centrais de Abastecimento do Espírito Santo (Ceasa) entra na reta final de inscrições que podem ser feitas até quinta-feira, dia 4 de julho. A oferta é de 35 oportunidades, com salários que chegam a R$ 8,1 mil.
Seguem até o dia 8 de julho as inscrições para o concurso de oficiais combatentes da Polícia Militar do Espírito Santo, que já está com inscrições abertas. A oferta é de 40 vagas para oficiais. Os interessados precisam ter o nível médio e idade entre 18 e 28 anos. O salário, após o período de formação, será de R$ 10.005.