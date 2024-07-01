11 concursos e seleções abertos no ES com salários de até R$ 13 mil

O concurso das Centrais de Abastecimento do Espírito Santo (Ceasa) entra na reta final de inscrições que podem ser feitas até quinta-feira, dia 4 de julho. A oferta é de 35 oportunidades, com salários que chegam a R$ 8,1 mil.

Seguem até o dia 8 de julho as inscrições para o concurso de oficiais combatentes da Polícia Militar do Espírito Santo, que já está com inscrições abertas. A oferta é de 40 vagas para oficiais. Os interessados precisam ter o nível médio e idade entre 18 e 28 anos. O salário, após o período de formação, será de R$ 10.005.