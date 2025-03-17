10 concursos e seleções abertos no ES com salários de até R$ 15 mil

Monumento em Santa Maria de Jetibá: prefeitura tem edital aberto para formação de cadastro de reserva Crédito: Prefeitura de Santa Maria de Jetibá/ Divulgação



Ao menos 10 concursos públicos e seleções estão abertos no Espírito Santo. Os editais têm como objetivo contratar profissionais em vagas efetivas e também para cadastro de reserva. As chances são para diferentes níveis de escolaridade, com oportunidades para médicos, nutricionistas, assistentes administrativos, auxiliar de serviços gerais, entre outras funções. Os salários chegam a R$ 15 mil.

Prefeitura de Santa Maria de Jetibá tem concurso aberto para formação de cadastro de reserva em diferentes cargos. As chances são para almoxarife, cuidador social, arquiteto, advogado, enfermeiro, fisioterapeuta, agrônomo, nutricionista e outras funções. Os salários são de R$ 1.526 a R$ 15.499. As inscrições podem ser feitas até o dia 23 de março.

Além do salário, os aprovados terão direito a vale-alimentação no valor de R$ 750. Para este edital, as jornadas de trabalho variam entre 20 e 40 horas.

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto do Município de Sooretama tem 14 vagas abertas para 6 funções diferentes. Para o cargo de auxiliar de serviços gerais, fiscal e operador de máquinas, a jornada de trabalho é de 40 horas semanais. Quem ocupar o cargo de operador de estação de tratamento de água e operador de pequeno sistema trabalharão em escala 12/36.

Já a vaga de químico tem carga-horária de 30 horas semanais. Os salários variam de R$ 1.623 a R$ 2.875. Os interessados têm até o dia 21 de março para realizar as inscrições.

O Conselho Regional de Medicina Veterinária do Espírito Santo (CRMV - ES) tem 1 vaga para contratação imediata e 89 para formação de cadastro de reserva para profissionais de nível técnico, para o cargo de agente administrativo. Para nível superior, as vagas são para advogados. As inscrições vão até o dia 22 de abril.