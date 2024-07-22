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Efetivos e temporários

10 concursos e seleções abertos no ES com salário de até R$ 21 mil

São mais de 770 vagas para profissionais de níveis médio e superior; há postos em instituições de ensino, prefeituras e na área de segurança pública
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

22 jul 2024 às 13:13

Publicado em 22 de Julho de 2024 às 13:13

Prefeitura da Serra
Prefeitura da Serra vai contratar mais de 600 novos servidores Crédito: Ricardo Medeiros
Pelo menos 10 concursos públicos e processos seletivos estão abertos no Espírito Santo e reúnem mais de 770 vagas para cargos de níveis médio e superior. O salário pode chegar a R$ 21 mil mensais.
As inscrições terminam nesta terça-feira, dia 23 de julho, as inscrições para o certame de oficiais combatentes da Polícia Militar do Espírito Santo. São 40 vagas para quem tem o nível médio e idade entre 18 e 28 anos. A remuneração, após o curso de três anos, será de R$ 10.005.
O prazo para se inscrever no concurso para professores do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) foi ampliado até o dia 4 de julho. A oferta é de 49 vagas para dar aula no magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico. O salário é de R$ 4.875,18, mais acréscimos.
A Prefeitura da Serra vai contratar 646 novos servidores. Ao todo, são 375 para área da Saúde, 53 para auditor fiscal, 33 para agente municipal de trânsito e outras 185 para outras carreiras. Os salários podem chegar a R$ 12 mil. Os candidatos devem ficar atentos aos pra
A Prefeitura de Vitória tem 34 postos, sendo três para procurador e 31 para os demais cargos. As inscrições seguem até 5 de agosto.

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