Oportunidades de trabalho em todo o Estado Crédito: Ana Volpe/Agência Senado

A semana começa com 1.027 vagas de emprego em todo o Estado. As oportunidades são para profissionais de todos os níveis de escolaridade, com ou sem experiência. Os interessados em trabalhar com carteira assinada devem procurar as agências de emprego que estão de Norte a Sul do Estado.

Para fazer o cadastro, é necessário levar os documentos pessoais. É bom lembrar que as vagas são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema sem aviso prévio.

O candidato que se adequar aos requisitos exigidos pelas empresas são encaminhados para entrevista.

Nas agências do Sine estadual, ligadas ao governo do Estado, iniciam a semana com 190 chances. Há vagas para atendente de clínica médica, vendedor, tosador de animais domésticos, costureira, garçom, almoxarife, pintor letrista, técnico em agropecuária entre outros.

Your browser does not support the audio element. 1.027 vagas para quem quer ter emprego com carteira assinada

Já a Agência do Trabalhador de Cariacica começa a semana com 402 oportunidades, sendo 320 para ampla concorrência e 82 para pessoas com deficiência. Só para se ter uma ideia, são 27 vagas para quem quer trabalhar em supermercado (açougueiro, analista de RH, analista de TI, auxiliar de padeiro, balconista, confeiteiro e motorista).

No Sine da Serra, a oferta é de 259 vagas, com 76 delas para pessoas com deficiência. Oportunidades também no Sine de Vila Velha, com 33 chances. Na Agência do Trabalhador de Vitória são 23 chances e em Viana 120.

CONFIRA AS VAGAS





SINE ARACRUZ

Vagas: Analista de marketing (1), atendente de clínica médica (1), auxiliar em saúde bucal (1), encanador gasista (10), gerente administrativo (1), marceneiro de móveis (1), mecânico de refrigeração? (1), projetista de móveis? (1), técnico de automação? (2), técnico de eletricista? (20), técnico de manutenção elétrica (1), técnico mecânico (20), vendedor em comércio atacadista (2).

SINE BARRA DE SÃO FRANCISCO

Vagas: Acabador de mármore e granito (1), almoxarife (1), assistente administrativo (1), auxiliar de produção PCD (1), auxiliar de cozinha (1), comprador (1), empregada doméstica (2), garçom (1), instalador de antenas de televisão? (1), mecânico de manutenção de máquinas em geral (1), promotor de vendas (1), recepcionista PCD (1), salgadeiro (1), técnico agrícola (1), tosador de animais domésticos (1) e vendedor interno (1).

SINE CARIACICA

Vagas: Auxiliar de conservação de obras PCD (3), atendente de Telemarketing PCD (30), costureira de máquinas industriais (1), cortador (1), costureira em geral? (1), designer de produto (1), designer gráfico (1), jornalista (1), lixador de peças de metal (1), moldador de metal? (1), técnico mecânico em ar condicionado (2).

SINE LINHARES

Vagas: Analista de relacionamento (1), almoxarife (1), assistente de logística de transporte? (1), auxiliar administrativo (1), auxiliar de produção PCD (2), auxiliar de manutenção predial? (3), auxiliar técnico em eletrônica (2), bitolador (1), circuleiro (1), encarregado de manutenção de caminhão (1), empregada doméstica (1), estagiário (1), fiscal de campo (1), garçom? (2), instrutor de barbeiro (2), instrutor de cabeleireiro (2), instrutor de manicure (2), instrutor de maquiagem? (2), lanterneiro (1), mecânico de colhedora (1), mecânico de máquinas pesadas? (2), mecânico de manutenção máquinas industriais (1), mecânico de mercedes (1), mecânico de refrigeração de ar condicionado (1), mecânico de refrigeração (1), motofretista (3), nutricionista (1), pintor letrista (1), serrador (1), serralheiro (2), supervisor alpinista (1), supervisor técnico em eletrônica (1), supervisor comercial? (1), técnico de manutenção eletrônica (2), técnico em agropecuária? (1) e vendedor pracista (3).

SINE NOVA VENÉCIA

Vagas: Babá (1), recepcionista (1), analista financeiro (1), churrasqueiro (1), cozinheiro (1), estampador (1), vendedor pracista (1), vendedor externo? (1), representante comercial (1), coordenador de base? (1), coordenador administrativo (1), coordenador de manutenção eletrônica (1), técnico de rede (1), mecânico automotivo (1), soldador (1), administrativo de patrimônio (1), monitor de sistema e suporte ao usuário (1).

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Vagas: Açougueiro (8), analista de RH (1), analista de TI (1), arrematadeira (2), assistente de expedição (1), assistente de faturamento (11), atendente telefônico (4), auxiliar de manutenção predial - hidráulica (1), auxiliar de padeiro (7), auxiliar mecânico (1), balconista (5), balconista de farmácia (1), bombeiro hidráulico (1), camareira de motel (3), chapeiro (1), confeiteiro (5), conferente de mercadoria (3), consultor de vendas (25), costureira (2), eletricista (2), eletricista automotivo - diesel (1), estágio de ensino médio (6), estágio de técnico em administração (2), estágio superior de administração (2), farmacêutico (1), faturista (20), forneiro (1), fresador (1), instalador de som e acessórios (1), instalador de TV a cabo, internet e telefone (25), lanterneiro (1), mecânico de motos (1), moleiro (1), motorista (4), motorista carreteiro (15), motorista de entrega (2), movimentador de mercadorias (3), nutricionista (1), operador de caixa (16), operador de empilhadeira (2), operador de máquina - pá carregadeira (1), operador de telemarketing ativo (25), pizzaiolo (3), promotor de vendas - demonstrador (1), representante de atendimento (50), salgadeira (1), técnico em nutrição (1), técnico de enfermagem (26), técnico em eletrotécnica (1), vendedor externo (6) e vendedora (4).

Vagas para pessoas com deficiência: Auxiliar administrativo (1), auxiliar (4), auxiliar de loja (1), auxiliar de marketing (1), auxiliar administrativo (15), auxiliar de produção (1), auxiliar de serviços gerais (1), conferente (1), conferente de mercadoria (2), movimentador de mercadoria (2), operador de atendimento (3), operador de telemarketing ativo (15), promotor de vendas (2), representante de atendimento (30) e vendedor externo (2).

SINE DE VILA VELHA

Vagas: Atendente de telemarketing (6), auxiliar de estoque (3), camareira de hotel (1), costureira em geral (2), eletricista de manutenção em geral (1), estoquista (2), faturista (1), fonoaudiólogo geral (1), funileiro industrial (1), manicure (2), psicólogo clínico (1), psicopedagogo (1), reparador de aparelhos eletrodomésticos (2), representante comercial autônomo (2), salgadeiro (1), servente de limpeza (3), técnico automotivo (1), técnico de refrigeração (1) e terapeuta ocupacional (1).

SINE DA SERRA

Vagas: Atendente de telemarketing (50), arrematadeira (3), barista (1), borracheiro (1), cozinheiro geral (1), cozinheiro industrial (1), costureira em geral (10), cortador de roupas (2), desenhista industrial (2), impressor (1), marceneiro (2), mecânico ajustador (10), mecânico de automóveis (1), motorista operacional de guincho (2), motorista carreteiro (2), nutricionista (1), operador de extrussora de borracha e plástico (1), pizzaiolo (1), representante comercial autônomo (50), técnico em segurança do trabalho - estágio (1), vendedor externo (5), vendedor porta a porta (30) e vendedor externo (5).

Vagas para pessoas com deficiência: Ajudante de cozinha (1), auxiliar de conservação de obras civis (3), atendente de telemarketing (50), conferente mercadoria (1), recepcionista em geral (1) e operador de telemarketing ativo (20).

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE VITÓRIA

Vagas: Atendente de lanchonete PCD (1), tosador de animais domésticos (1), instalador-reparador de linhas e aparelhos de telecomunicações (1) e operador de telemarketing ativo PCD (20).

AGÊNCIA DE EMPREGOS DE VIANA