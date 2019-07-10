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Qualificação

Veja os cursos para aprender uma profissão em Santa Leopoldina

Candidatos podem se inscrever até 24 de julho; interessados precisam morar no município
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

10 jul 2019 às 12:21

Publicado em 10 de Julho de 2019 às 12:21

Para participar, é necessário ter mais de 16 anos e morar na Grande Vitória, Aracruz ou Santa Leopoldina Crédito: Pixabay
Quem quer aprender uma profissão para entrar no mercado de trabalho ou ter um conhecimento a mais no currículo deve ficar atento. O Programa Qualificar ES abre 360 vagas em cursos de qualificação para os moradores da Santa Leopoldina. Os alunos não pagam pelos cursos.
> Quase 5 mil vagas em cursos de graça para aprender uma profissão no ES
 
 
Para participar, é necessário ter mais de 16 anos e morar em Santa Leopoldina. É necessário ainda ser alfabetizado. Nos cursos da área da saúde o candidato tem que ter idade mínima de 18 anos. E no Qualificar ES Mulher a candidata tem que preencher os requisitados citados e ser do sexo feminino.
> Mais de 4 mil vagas em cursos de graça para estudar em casa
As inscrições podem ser feitas até 24 de julho, no endereço www.qualificar.es.gov.br. Os resultados estão previstos para ser publicados nos dias 1º e 2 de agosto.
CONFIRA OS CURSOS
Santa Leopoldina
Local do curso
CRAS de Santa Leopoldina
Cursos: Preparação de salgados (30), doces para festas (30), biscoitos caseiros (30)
Local do curso
Universidade Aberta Brasl, Rua Cabo Milton, s/nº, Centro
Cursos: Informática (30), excel (30), informática (30)
QUALIFICAR ES MULHER
Local do curso
Centro de Convivência da Pessoa Idosa, Rua Cabo Milton, s/nº, Centro
Cursos: Auxiliar de departamento pessoal (30), costura (30), tecnica de vendas (30), confeccionador de lingerie e moda praia (30), gestão financeira de pequenas e médias empresas (30), artesão de pintura em tecido e bordado (30)
> Leia mais sobre Concursos e Empregos

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