Prefeitura de Guarapari abre processo seletivo para professores

A Universidade Federal do Espírito Santo abriu. Ao todo, são sete vagas e o salário pode chegar a R$ 9.600,92. As vagas são para Administração (nas subáreas de produção, recursos humanos e administração de empresas) (4); Medicina (cirurgia) (1); e Ciências da Saúde (odontologia/clínica odontológica) (2). As inscrições começam no dia 28 de março e terminam no dia 26 de abril.