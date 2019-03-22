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Oportunidade

Prefeitura de Guarapari abre processo seletivo para professores

É professor e está em busca de emprego? O salário chega a R$ 2.306,80

Publicado em 21 de Março de 2019 às 22:59

Publicado em 

21 mar 2019 às 22:59
Os interessados têm do dia 25 de março até o dia 27 de março para se inscreverem Crédito: Fabio Vicentini - Arquivo AG
A Prefeitura de Guarapari, por meio da Secretaria Municipal de Educação, abriu processo seletivo simplificado para contratação temporária de professores. A vagas são para profissionais habilitados e não-habilitados. Os salários chegam a até R$ 2.306,80.
As oportunidades são para as áreas de intérprete e tradutor de libras; inglês; monitor de tecnologia educacional. Os cargos exigem experiência profissional. Mais detalhes estão disponíveis no edital.
As inscrições serão feitas exclusivamente pelo site do município e não há taxa. Os interessados têm do dia 25 de março até o dia 27 de março para se inscreverem.
OUTRAS SELEÇÕES PARA PROFESSORES
A Universidade Federal do Espírito Santo abriu contratação para professores efetivos. Ao todo, são sete vagas e o salário pode chegar a R$ 9.600,92. As vagas são para Administração (nas subáreas de produção, recursos humanos e administração de empresas) (4); Medicina (cirurgia) (1); e Ciências da Saúde (odontologia/clínica odontológica) (2). As inscrições começam no dia 28 de março e terminam no dia 26 de abril. 
A universidade também está com vaga efetiva para as áreas de Ciências da Saúde/ Medicina/ Anatomia Patológica e Patologia Clínica (1); Engenharia Química/ Operações Industriais e Equipamentos para Engenharia Química (1); Probabilidade e Estatística/ Probabilidade e Estatística Aplicadas (1); Probabilidade e Estatística/ Estatística (1) e Ciências da Saúde/ Educação Física (1). A remuneração varia de R$ 2.236,31 a R$ 9.600,92. As inscrições terminam nesta sexta-feira (22)

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