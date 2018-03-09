Mais de 2 mil vagas gratuitas para aprender uma profissão no ES

Quem está à procura de emprego pode aumentar as chances sem gastar dinheiro. O projeto OportunidadES tem 2.257 vagas abertas em cursos gratuitos para moradores de Vitória, Serra e Vila Velha.
Os interessados devem se inscrever no site do projeto, com atenção ao prazo para cada cidade. Todos os cursos são presenciais e possuem carga horário de 40 horas
Foram abertas, nesta quinta-feira (8), 510 vagas para todos os moradores de Vitória. As chances são para cursos da área de Gestão e Negócios, Ambiente e Saúde, Hospitalidade e Lazer (cursos de culinária), Informação e Comunicação, Desenvolvimento Educacional e Social, e Produção Cultural e Design. As inscrições terminam no dia 18 de março.
As inscrições para 602 vagas para Santa Lúcia e Santo Antônio, também em Vitória, terminam no domingo (11). São 22 opções de cursos disponibilizadas preferencialmente para moradores dos bairros.
NOVA PROFISSÃO
Quando perdeu o emprego como garçonete, Elaine Esteves, 35, precisou parar de estudar e ficou desempregada por quase cinco meses. Mesmo com toda a dificuldade, não ficou de braços cruzados. Sem ter como usar o transporte público, ela optou por um curso online ofertado pelo projeto, com duração de quatro semanas.
“Eu fiquei procurando o que fazer, mas estava sem dinheiro até para pagar passagem para procurar”, relembrou.
Logo quando terminou o curso de criação de imagem, em julho de 2017, ela abriu uma microempresa de publicidade. Hoje, consegue se sustentar com o negócio e pensa em expansão.
“Fazendo o negócio e fazendo com dedicação, dá certo. Tenho um catálogo de clientes bem grande, com clientes por todo o estado”, contou.
A microempreendedora não parou por aí. Logo depois, Elaine fez um curso de marketing digital, voltado para redes sociais, e passou a oferecer esse novo serviço na empresa. Agora, ela pretende buscar conhecimentos de administração. “Me agarrei nos cursos e ainda faço”.
SERRA
Na Serra, os moradores dos bairros Manoel Plaza e Eldorado, na Serra, foram contemplados com 630 vagas e 22 opções de cursos de diversas áreas. Para estes locais, as inscrições se encerram na segunda-feira (12). Os serranos poderão escolher entre opções como: Panificação, Garçom, Inglês Básico, Recepcionista, Cuidador de Idosos, entre outros.
VILA VELHA
Já em Vila Velha, são 515 vagas para 16 cursos: almoxarife (25), atendimento ao cliente (30), auxiliar de logística e produção (45), auxiliar de rotinas administrativas (25), auxiliar de secretaria (25), balconista de farmácia (25), confecção de maquete para bolo (20), confeitaria básica (30), cuidador de idosos (25), cuidador infantil (30), decoração de festas (25), design de sobrancelhas (30), maquiagem básica (25), panificação (80), preparação de salgados (30), recepcionista (45).