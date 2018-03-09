Mais de 2 mil vagas gratuitas para aprender uma profissão no ES

Microempreendedora Elaine Esteves mudou de vida após fazer cursos Crédito: Carlos Alberto Silva | GZ

Quem está à procura de emprego pode aumentar as chances sem gastar dinheiro. O projeto OportunidadES tem 2.257 vagas abertas em cursos gratuitos para moradores de Vitória, Serra e Vila Velha.

site do projeto, com atenção ao prazo para cada cidade. Todos os cursos são presenciais e possuem carga horário de 40 horas Os interessados devem se inscrever no, com atenção ao prazo para cada cidade. Todos os cursos são presenciais e possuem carga horário de 40 horas

Foram abertas, nesta quinta-feira (8), 510 vagas para todos os moradores de Vitória. As chances são para cursos da área de Gestão e Negócios, Ambiente e Saúde, Hospitalidade e Lazer (cursos de culinária), Informação e Comunicação, Desenvolvimento Educacional e Social, e Produção Cultural e Design. As inscrições terminam no dia 18 de março.

As inscrições para 602 vagas para Santa Lúcia e Santo Antônio, também em Vitória, terminam no domingo (11). São 22 opções de cursos disponibilizadas preferencialmente para moradores dos bairros.

NOVA PROFISSÃO

Quando perdeu o emprego como garçonete, Elaine Esteves, 35, precisou parar de estudar e ficou desempregada por quase cinco meses. Mesmo com toda a dificuldade, não ficou de braços cruzados. Sem ter como usar o transporte público, ela optou por um curso online ofertado pelo projeto, com duração de quatro semanas.

“Eu fiquei procurando o que fazer, mas estava sem dinheiro até para pagar passagem para procurar”, relembrou.

Logo quando terminou o curso de criação de imagem, em julho de 2017, ela abriu uma microempresa de publicidade. Hoje, consegue se sustentar com o negócio e pensa em expansão.

“Fazendo o negócio e fazendo com dedicação, dá certo. Tenho um catálogo de clientes bem grande, com clientes por todo o estado”, contou.

A microempreendedora não parou por aí. Logo depois, Elaine fez um curso de marketing digital, voltado para redes sociais, e passou a oferecer esse novo serviço na empresa. Agora, ela pretende buscar conhecimentos de administração. “Me agarrei nos cursos e ainda faço”.

SERRA





Na Serra, os moradores dos bairros Manoel Plaza e Eldorado, na Serra, foram contemplados com 630 vagas e 22 opções de cursos de diversas áreas. Para estes locais, as inscrições se encerram na segunda-feira (12). Os serranos poderão escolher entre opções como: Panificação, Garçom, Inglês Básico, Recepcionista, Cuidador de Idosos, entre outros.

VILA VELHA