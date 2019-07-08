Governo do Estado abre três seleções para contratar temporários

Seleção da Secretaria de Saúde tem como objetivo contratar médicos Crédito: Ricardo Medeiros

remuneração pode chegar a R$ 9,6 mil. As inscrições já estão abertas. governo do Estado está com três processos seletivos abertos para a contratação de servidores temporários. Apode chegar a R$ 9,6 mil. As inscrições já estão abertas.

No Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos ( Iema ), são 34 chances para o cargo de assistente de Suporte em Desenvolvimento Ambiental e Recursos Hídricos.

Educação do Espírito Santo ( Já a Secretaria de Estado dado Espírito Santo ( Sedu ) tem vagas para técnicos em gestão de pessoas e especialistas em políticas públicas e gestão governamental.

Oportunidades ainda na Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). As chances são para médicos.

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CONFIRA AS VAGAS

Iema

A oferta é de 34 vagas para o cargo de assistente de Suporte em Desenvolvimento Ambiental e Recursos Hídricos. Além das oportunidades iniciais, haverá formação de cadastro de reserva. A exigência é ter o nível médio.

Remuneração: R$ 1.825,82 mais R$ 300 de auxílio alimentação. A carga horária é de 40 horas semanais.

Inscrições: das 10 horas do dia 8 de julho até as 23h59 de 14 de julho, das 10 horas do dia 8 de julho até as 23h59 de 14 de julho, no site

Sedu

Oportunidades para técnicos em Gestão de Pessoas e especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental em regime de designação temporária. Há vagas imediatas e formação de cadastro de reserva. Os profissionais precisam ter nível superior.

Remuneração: Varia de R$ 2.768,78 a R$ 5.892,63.

Inscrições: de 8 a 15 de julho, devendo o candidato enviar a documentação, exclusivamente, por meio dos Correios, à Subgerência de Pessoal Transitório da Secretaria de Estado da Educação, Avenida César Hilal, 1111, Santa Lúcia, Vitória, ES, CEP 29056-085. É necessário constar no envelope o formulário de inscrição, que está disponível no site da de 8 a 15 de julho, devendo o candidato enviar a documentação, exclusivamente, por meio dos Correios, à Subgerência de Pessoal Transitório da Secretaria de Estado da Educação, Avenida César Hilal, 1111, Santa Lúcia, Vitória, ES, CEP 29056-085. É necessário constar no envelope o formulário de inscrição, que está disponível no site da Sedu

Sesa

Formação de cadastro de reserva para o cargo de médico em diversas especialidades.