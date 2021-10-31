Vídeo: como usar as redes sociais para conseguir um emprego

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Além de seres utilizadas como canais para as empresas divulgarem processos seletivos, elas também têm o papel de papel de conectar candidatos e recrutadores.

Mas antes de se aventurar nesse mundo virtual, é importante ficar atento a algumas dicas que podem deixar o seu perfil em alta.

Segundo especialistas, é necessário identificar a plataforma que poderá lhe dar maior visibilidade e seguir pessoas que tenham a ver com o seu ramo de atuação. Elas poderão ser futuros empregadores ou lhe indicar para uma oportunidade.

"É preciso escolher uma ferramenta que seja estratégica para aquilo que se busca. Criar um perfil destacando suas experiências de habilidades, mostrando cursos que fez, palestras que assistiu, entre outros pontos. Por outro lado, é preciso ficar atento ao que pode prejudicar uma recolocação, como é o caso de erros de Português em uma postagem" Gisélia Freitas - Especialista em carreira

Entre as redes sociais, o Linkedin é a mais focada no lado profissional, por isso é bom caprichar no currículo virtual. Gisélia alerta ainda sobre a importância de interagir com quem faz parte da sua rede, com comentários, curtidas e compartilhamentos.

A diretora da Associação Brasileira de Recursos Humanos, seccional Espírito Santo (ABRH-ES), Kamilla Matos, complementa ressaltando que, mesmo se a pessoa não estiver trabalhando, deve destacar o tipo de oportunidade que está buscando. “Isso vai facilitar que o recrutador encontre o perfil do candidato por meio de palavras chaves”, aponta.

Ela avalia ainda que o profissional deve apostar em uma foto que transmita a imagem que ele quer passar para o mercado.

A CEO da Selecta e especialista em gestão de carreira e liderança, Vânia Goulart, destaca que todas as outras redes (Instagram, TikTok, Facebook) também estão conectadas à rede profissional. “Por isso, é fundamental saber diferenciá-las, mas criar coerência entre o que publica em todas elas.”

Profissionais das áreas de arquitetura e moda, por exemplo, podem fazer a divulgação de portfólios no Instagram. Já aplicativos de mensagens e o Facebook têm grupos voltados exclusivamente para a divulgação de vagas em aberto.

CONFIRA AS DICAS PARA CONSEGUIR EMPREGO NAS REDES SOCIAIS

Antes de mais nada, o profissional precisa fazer uma análise da área que atua e, assim, identificar qual será a rede social que lhe trará mais visibilidade;

É importante construir um plano de ação observando qual a imagem esse profissional quer passar para o mercado de trabalho;

Faça conexão com pessoas estratégicas que podem ser futuros empregadores;

Destaque em suas redes sociais qual é a sua área de atuação, suas habilidades, cursos que fez, palestras que assistiu, além de deixar claro que está em busca de uma oportunidade;

Construa um currículo virtual. No Linkedin, é possível fazer atualização constante, informando suas formações, experiências profissionais, entre outros;

No Instagram e no Facebook é possível fazer uma apresentação pessoal por meio de vídeo, por exemplo;

Pelo menos uma vez por semana, faça uma postagem de cunho profissional como forma de aumentar a sua visibilidade. Quem não é visto não é lembrado;

Cuidado com o que pode prejudicar a sua imagem junto ao mercado. Erros de Português, postagens preconceituosas, conteúdos agressivos, falas de extremistas e conteúdos de ódio não são bem vistos;

Fotos inadequadas como excesso de sensualidade, gestos obscenos e falar mal do antigo empregador podem prejudicar sua imagem as redes;

Fique atento às oportunidades divulgadas nas redes. Para isso, adicione empresas que estão buscando profissionais, além de seguir aquelas companhias onde você tem interesse em trabalhar, agências de emprego e empresas de recrutamento e seleção. Fazer parte de grupo de debates também ajuda;

Busque grupos no Whatsapp e Telegram que tenham compartilhamento de vagas;

Desenvolva networking nas redes sociais, mas lembre-se que não é apenas seguir um perfil, é necessário interagir com pessoas estratégicas ou futuros contratantes. Esta é uma boa forma de ganhar visibilidade;

Todas as outras redes (Instagram, Tiktok e Facebook) estão conectadas à rede profissional. Por isso, é fundamental saber diferenciá-las, mas criar coerência entre o que publica em todas elas;

No Instagram, é possível utilizar a plataforma para divulgação de portfólios de trabalhos já realizados. Esta pode ser uma estratégia para profissionais das áreas de arquitetura, moda e marketing, por exemplo;

A ferramenta Empregos no Facebook possibilita aos usuários se candidatar a vagas diretamente da plataforma, ou serem direcionados para os sites dos recrutadores. Além disso, o recurso busca ajudar negócios locais a encontrar candidatos na região;



LINKEDIN

LinkedIn é a rede social voltada para divulgação profissional Crédito: Robert Galbraith/Reuters

O LinkedIn é a rede social voltada para a carreira. Confira algumas dicas específicas para ela:

Uma boa foto será um importante cartão de visitas do seu perfil.

Elementos como hashtags e marcação das empresas nas quais deseja trabalhar podem aumentar o engajamento de sua publicação.

Deixar claro que você está à procura de emprego é importante, mas a forma do pedido na publicação pode ser decisiva para você obter ou não uma vaga.

Para ter efetividade, é importante manter o currículo atualizado, focado na oportunidade que você quer alcançar. Escreva exatamente o que você quer e qual é o seu objetivo. A pessoa que quer qualquer coisa não serve.

Mantenha o perfil ativo, criando boas conexões com pessoas importantes da sua área, fazendo e recebendo referências. Isso faz a rede ficar mais movimentada e as oportunidades começarão a aparecer.

É importante estar atento ao fato de que algumas empresas têm os próprios cadastros e divulgam os postos em seus perfis. Os recrutadores querem conhecer o potencial candidato, por isso fique atento ao que você compartilha. As empresas querem pessoas que tenham similaridade de valores.

Mesmo que você não esteja trabalhando é importante colocar o cargo com experiência anterior ou aquela que está pleiteando.

O recrutador utiliza palavras chaves, por isso é importante colocar as informações da forma mais completa possível.