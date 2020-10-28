Vale contrata para ferrovia, porto e usina de pelotização no ES

Os interessados podem se cadastrar no site de recrutamento e seleção da empresa.
Os selecionados podem atuar na usina, no porto ou na ferrovia. Quem tem ensino superior pode concorrer ao cargo de engenheiro, gerente de operação, gerente de manutenção, supervisor e analista operacional. Já o cargo de oficial de operação ferroviária exige como requisito o nível médio.
CONFIRA AS VAGAS
- Gerente operação Porto de Tubarão - porto (10v)
- Vaga: 1
- Formação: nível superior
- Período de inscrição: Até 3/11/2020
- Pré-requisitos obrigatórios: inglês intermediário, pacote office intermediário, gestão operacional, pós-graduação/MBA em operação de Portos.
- Gerente manutenção Porto de Tubarão - porto (10v)
- Vaga: 1
- Formação: nível superior
- Período de inscrição: até 3/11/2020
- Pré-requisitos obrigatórios: inglês intermediário, pacote office avançado, manutenção de equipamentos de grande porte (Porto), Pós-graduação/MBA em Manutenção de Portos
- Supervisor de integridade estrutura pelotização
- Vaga: 1
- Formação: nível superior em Engenharia Mecânica, Civil ou Produção
- Horário de Trabalho: 7h as 16h parte tele trabalho
- Período de inscrição: até 30/10
- Pré-requisitos obrigatórios: desejável já ter cargo de liderança; manutenção industrial de equipamentos de grande porte, montagem industrial mecânica.
- Engenheiro manutenção e confiabilidade ferrovia
- Vaga: 1
- Formação: Engenharia Mecânica
- Horário de Trabalho: Turno Diurno
- Período de inscrição: até 28/10/2020
- Pré-requisitos obrigatórios: conhecimentos em processos de fabricação, seleção de materiais, elementos de fixação; conhecimento em funcionamento, modos de falhas de motores de ciclo diesel, 2 e 4 tempos; domínio em processos e especificação de soldagem; conhecimento e aplicação das ferramentas Lean; domínio dos processos de manutenção preventiva, condicional e preditiva de motores diesel; inglês avançado a fluente; excel avançado; e pós-graduação em áreas correlatas.
- Engenheiro master
- Vaga: 1
- Formação: nível superior completo em Engenharia
- Horário de Trabalho: 7h às 16h
- Período de inscrição: até 30/10
- Pré-requisitos obrigatórios: conhecimento sólido na área de Planejamento de Projetos de Média e Grande Porte; conhecimento em metodologias de produtividade; conhecimento em MS Project e/ou Primavera P6.
- Engenheiro Sênior
- Vagas: 1
- Formação: nível superior completo em Engenharia
- Horário de Trabalho: 7h às 16h
- Período de inscrição: até 30/10
- Pré-requisitos obrigatórios: conhecimento sólido na área de planejamento de projetos de médio e grande porte; conhecimento em metodologias de produtividade e conhecimento em MS Project e/ou Primavera P6.
- Analista operacional pleno - gerência de manutenção portuário - porto
- Vagas: 1
- Formação: Engenharia de Produção, Engenharias
- Período de inscrição: até 4/11/2020
- Pré-requisitos obrigatórios: conhecimento em implementação de Sistemas de Produção Vale e sistemas de produção classe Mundial; conhecimento avançado em Lean; conhecimento profundo em programas de produtividade operacional; implementação de melhoria continua e kaizens; visão sistêmica de cadeia de valor e conhecimento em SAP.
- Analista operacional pleno gestão de contratos ferrovia
- Vaga: 1
- Formação: nível superior completo
- Horário de Trabalho: administrativo
- Período de inscrição: até 29/10
- Pré-requisitos obrigatórios: experiência na elaboração e gestão de contratos de serviço terceiro e domínio do SAP
- Oficial de operação ferroviária unidade tubarão operação ferroviária
- Vagas: 2
- Formação: ensino médio
- Horário de Trabalho: 6hs às 18hs Turno fixo de 11 Horas
- Período de inscrição: até 29/10/2020
- Pré-requisitos obrigatórios: conhecimento básico em mecânica.