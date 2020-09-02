Vale abre seleção com mais de 130 vagas para trainees

Complexo de Tubarão da Vale, no Espírito Santo Crédito: Reprodução/Relatório de Produção da Vale

Vale está com inscrições abertas para dois programas de trainee. A oferta é de mais de 130 vagas destinadas a profissionais recém-formados que desejam ocupar posições de liderança e estejam alinhados com o processo de transformação cultural da empresa, que tem foco na diversidade.

Os interessados podem se inscrever até o dia 30 de setembro, no endereço eletrônico www.vale.com/trainee

De acordo com a mineradora, as contratações serão feitas por duas iniciativas: o Global Trainee Program e o Programa Trainee Especialista em Engenharia e Geologia. A companhia informou que são cerca de 30 vagas para trainees globais e mais de 100 para trainees especialistas distribuídas em diversas cidades do país onde a empresa atua.

Além da oportunidade de desenvolvimento e aprendizado, a empresa oferece salário compatível com o de mercado e os seguintes benefícios: participação nos lucros e resultados (PLR), plano de previdência privada, assistência médica e odontológica, vale alimentação, auxílio farmácia e seguro de vida em grupo.

Todo processo seletivo será online e às cegas, ou seja, informações como gênero, etnia, idade e faculdade, entre outras, serão omitidas até a última etapa. A seleção será baseada na avaliação de potencial e capacidade de realização futura. Os selecionados vão começar a atuar em maio de 2021.

Para participar, o candidato não precisa ter experiência prévia e podem ter se formado em qualquer instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação. Além disso, não há restrição de idade.

O Programa Trainee Especialista em Engenharia e Geologia é direcionado a profissionais formados em engenharia ou geologia entre dezembro de 2017 e dezembro de 2020, que tenham espírito de liderança e desejo de construir uma trajetória focada em posições com demanda por conhecimento técnico aprofundado. A duração do programa será de 12 meses e os candidatos precisam ter nível de inglês intermediário e disponibilidade para mudança ou viagens.

Já o Global Trainee Program, também focado em desenvolvimento de futuros líderes, tem foco em posições de negócios que demandam ampla visão da cadeia e da estratégia. Podem participar candidatos formados em qualquer curso superior, que tenham concluído a graduação entre julho de 2018 e dezembro de 2020. O programa terá a duração de 18 meses e os interessados precisam ter nível de inglês avançado ou fluente e disponibilidade para mudanças ou viagens.

Casos de atraso na graduação, provocados pela Covid-19, serão avaliados pela companhia.

Segundo a gerente global de Atração de Talentos da Vale, Mira Noronha, a Vale está mudando e deseja contar com profissionais dispostos a fazer parte dessa evolução. "Queremos atrair e potencializar talentos que sejam diversos, pois entendemos que eles serão parte essencial no processo de transformação cultural da empresa, que tem foco em diversidade e inclusão. Ao selecionar um grupo plural de trainees por meio dos dois programas, buscamos garantir que nossa futura liderança também será diversa e inclusiva", explica.