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Até 30 de setembro

Vale abre seleção com mais de 130 vagas para trainees

Todo o processo de seleção será feito online e às cegas, ou seja, informações como gênero, etnia, idade e faculdade, entre outras, serão omitidas até a última etapa

Publicado em 02 de Setembro de 2020 às 15:37

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 set 2020 às 15:37
Complexo de Tubarão, em Vitória, no Espírito Santo. Imagem mostra os três piers em que os navios aportam, além das usina de pelotização de minério. Sistema Sudeste da Vale
Complexo de Tubarão da Vale, no Espírito Santo Crédito: Reprodução/Relatório de Produção da Vale
Vale está com inscrições abertas para dois programas de trainee. A oferta é de mais de 130 vagas destinadas a profissionais recém-formados que desejam ocupar posições de liderança e estejam alinhados com o processo de transformação cultural da empresa, que tem foco na diversidade.
Os interessados podem se inscrever até o dia 30 de setembro, no endereço eletrônico www.vale.com/trainee.
De acordo com a mineradora, as contratações serão feitas por duas iniciativas: o Global Trainee Program e o Programa Trainee Especialista em Engenharia e Geologia. A companhia informou que são cerca de 30 vagas para trainees globais e mais de 100 para trainees especialistas distribuídas em diversas cidades do país onde a empresa atua.
Além da oportunidade de desenvolvimento e aprendizado, a empresa oferece salário compatível com o de mercado e os seguintes benefícios: participação nos lucros e resultados (PLR), plano de previdência privada, assistência médica e odontológica, vale alimentação, auxílio farmácia e seguro de vida em grupo.
Todo processo seletivo será online e às cegas, ou seja, informações como gênero, etnia, idade e faculdade, entre outras, serão omitidas até a última etapa. A seleção será baseada na avaliação de potencial e capacidade de realização futura. Os selecionados vão começar a atuar em maio de 2021.

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Para participar, o candidato não precisa ter experiência prévia e podem ter se formado em qualquer instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação. Além disso, não há restrição de idade.
O Programa Trainee Especialista em Engenharia e Geologia é direcionado a profissionais formados em engenharia ou geologia entre dezembro de 2017 e dezembro de 2020, que tenham espírito de liderança e desejo de construir uma trajetória focada em posições com demanda por conhecimento técnico aprofundado. A duração do programa será de 12 meses e os candidatos precisam ter nível de inglês intermediário e disponibilidade para mudança ou viagens.
Já o Global Trainee Program, também focado em desenvolvimento de futuros líderes, tem foco em posições de negócios que demandam ampla visão da cadeia e da estratégia. Podem participar candidatos formados em qualquer curso superior, que tenham concluído a graduação entre julho de 2018 e dezembro de 2020. O programa terá a duração de 18 meses e os interessados precisam ter nível de inglês avançado ou fluente e disponibilidade para mudanças ou viagens.

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Segundo a gerente global de Atração de Talentos da Vale, Mira Noronha, a Vale está mudando e deseja contar com profissionais dispostos a fazer parte dessa evolução. "Queremos atrair e potencializar talentos que sejam diversos, pois entendemos que eles serão parte essencial no processo de transformação cultural da empresa, que tem foco em diversidade e inclusão. Ao selecionar um grupo plural de trainees por meio dos dois programas, buscamos garantir que nossa futura liderança também será diversa e inclusiva", explica.
A empresa estabeleceu a meta de dobrar o número de mulheres até 2030 e, alinhada com o compromisso com a equidade de gênero, pretende que 50% das vagas dos dois programas de recém-formados sejam destinadas preferencialmente a mulheres. O objetivo, conforme a gerente, é gerar ainda mais oportunidades, ampliar e reter a força de trabalho feminina na indústria de mineração, contribuindo com a diversidade no setor.

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