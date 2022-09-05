Vale abre programas de trainee com vagas no ES

Vale quer ter mais diversidade entre seus empregados Crédito: Divulgação

A Vale está com inscrições abertas para dois programas de recém-graduados 2023 da empresa: o Global Trainee Program e o Programa Trainee Especialista de Engenharia e Geologia. A oferta é de 120 vagas, das quais 15 destinadas ao Espírito Santo. As demais são distribuídas por Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Pará e Rio de Janeiro.

As inscrições vão até 3 de outubro e podem ser feitas em www.vale.com/trainee.

Além de destacar e potencializar talentos, a empresa busca recém-formados que tenham desejo de aprender e espírito de colaboração para fazer parte de um ambiente de trabalho que valoriza a diversidade, o respeito e a inclusão.

A gerente global de Atração de Talentos da Vale, Mira Noronha, ressalta que os dois programas oferecem aos candidatos a oportunidade de iniciar e desenvolver uma carreira de sucesso.

“O intuito da empresa é permitir que os profissionais selecionados explorem, aprendam e expandam suas habilidades para ocuparem, no médio e no longo prazo, cargos estratégicos na empresa. Valorizamos a diversidade e buscamos candidatos alinhados ao processo de transformação cultural pela qual a Vale está passando”, afirma.

A Vale busca atingir pelo menos 50% de contratação de mulheres e priorizar a contratação de profissionais negros, PcD e da comunidade LGBTQIA+. O processo seletivo é aberto para recém-graduados de todas as regiões do Brasil e não exige experiência profissional prévia.

O processo seletivo será realizado de setembro deste ano até fevereiro de 2023. A previsão de contratação é em maio de 2023. Além da oportunidade de desenvolvimento e aprendizado, a empresa oferece salário compatível com o de mercado e os seguintes benefícios: participação nos lucros e resultados (PLR); auxílio mudança; plano de previdência privada; assistência médica e odontológica; vale-refeição ou alimentação na empresa (quando aplicável); vale alimentação; auxílio farmácia e seguro de vida em grupo.

SOBRE OS PROGRAMAS

Programa Trainee Especialista em Engenharia e Geologia

O Programa Trainee Especialista tem como objetivo proporcionar e expandir o conhecimento técnico dos profissionais nas áreas de mineração e logística. A oferta é de 80 vagas para pessoas formadas em engenharia ou geologia, com graduação concluída entre dezembro de 2019 e março de 2023, e que tenham disponibilidade de mudança.

A iniciativa tem duração de 18 meses e algumas vagas podem exigir inglês intermediário. A trilha de aprendizado acontecerá por meio de um curso de formação específico para cada área (mina, ferrovia ou porto) e aplicação prática na rotina de trabalho.

Uma novidade nesta edição é a oportunidade de os trainees especialistas experimentarem posições de supervisão em um curto/médio prazo como uma chance de desenvolvimento e preparação para assumirem posições de liderança no futuro.

Global Trainee Program

Para o Global Trainee Program, são cerca de 40 vagas para o Global Trainee Program, que busca candidatos com visão ampla, sistêmica e estratégica do negócio, além de mentalidade digital. O programa também terá duração de 18 meses e os profissionais podem ser formados em qualquer curso e ter finalizado a graduação entre julho de 2020 e março de 2023.

Além disso, também é preciso ter conhecimento do idioma inglês avançado ou fluente e disponibilidade para mudanças e viagens. O programa de desenvolvimento será focado em negócios e gestão de projetos e contará também com job rotations, ou seja, oportunidade de atuar em diversas áreas dentro das operações da empresa no Brasil.

SERVIÇO

Inscrições: até 3 de outubro e podem ser feitas em até 3 de outubro e podem ser feitas em www.vale.com/trainee.

Vagas: 120, das quais 15 são destinadas ao Espírito Santo.