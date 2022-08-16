Suzano abre inscrições para programa de trainee

Fábrica da Suzano, em Aracruz Crédito: Fernando Madeira

A Suzano está com inscrições abertas para o Programa Trainee 2023. O prazo para garantir a participação vai até 9 de setembro, no site . São três caminhos para ser trainee: corporativo, industrial e florestal.

O processo seletivo é destinado a candidatos que tenham formação entre dezembro de 2020 e dezembro de 2022 em uma graduação de bacharelato ou licenciatura. O diploma ou declaração de conclusão do curso precisa ser emitido até 9 de dezembro de 2022. De acordo com a companhia, o inglês não é critério de avaliação e as etapas serão realizadas de maneira remota. É necessário ainda ter disponibilidade de mudança.

A empresa quer atrair profissionais que tenham grande potencial de ambição e crescimento e que queiram gerar impactos positivos no mundo a partir de uma atuação responsável. Os selecionados irão conhecer a Suzano através de um plano de desenvolvimento, no qual o objetivo é aprofundar o conhecimento na cultura e negócios da empresa.

Todas as etapas do processo de seleção serão on-line. Os participantes terão dinâmica, café com as lideranças, entre outras fases. A comunicação é feita via e-mail. Portanto, pede-se ao candidato que verifique sua caixa de mensagem com frequência.

Os trainees terão como benefícios: plano de desenvolvimento diferenciado; salário compatível com o mercado; assistência médica e odontológica; seguro de vida; vale-refeição ou refeitório nas unidades industriais; previdência privada; modelo híbrido de trabalho; entre outros.

A previsão é de que o programa, que tem a duração de 18 meses, comece entre janeiro e fevereiro de 2023.