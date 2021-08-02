Vagas em cursos gratuitos para se qualificar em ferramentas digitais

Para as turmas de terça e quinta-feira, as aulas serão realizadas de 10 de agosto a 21 de outubro, das 16h às 18h. Já para quem for assistir as aulas aos sábados, o curso acontece de 14 de agosto a 16 de outubro, das 9h às 12h. Os participantes não pagam pelas aulas e receberão certificados no final da qualificação.

“Nosso objetivo é conscientizar e capacitar a comunidade a respeito do impacto que as novas tecnologias vêm causando no mercado de trabalho, na educação, nas relações sociais. Muitas pessoas ainda não conseguem acompanhar essas transformações e acabam ficando excluídas em alguns aspectos, por isso buscamos ofertar as capacitações para aumentar as chances de empregabilidade desse público e promover o desenvolvimento social por meio do conhecimento”, destaca Renata.