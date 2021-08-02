Vagas em cursos gratuitos para se qualificar em ferramentas digitais

Um centro universitário do Espírito Santo vai oferecer 50 vagas em cursos gratuitos de ferramentas digitais que são muito utilizadas no mercado de trabalho. A ideia é ajudar os participantes a aumentarem as chances de empregabilidade. Durante a qualificação, alunos vão aprender sobre computação em nuvem, planilhas de Excel, segurança da informação, Power Point, comportamento nas redes sociais, entre outras.
Para participar, é necessário ter mais de 18 anos e ser morador da Grande Vitória. As aulas são oferecidas pelo projeto de extensão da Faesa, o Programa de Inclusão Digital Comunidade em Ação (PID). Os interessados podem se inscrever até 8 de agosto, pelo endereço eletrônico do projeto.
Para as turmas de terça e quinta-feira, as aulas serão realizadas de 10 de agosto a 21 de outubro, das 16h às 18h. Já para quem for assistir as aulas aos sábados, o curso acontece de 14 de agosto a 16 de outubro, das 9h às 12h. Os participantes não pagam pelas aulas e receberão certificados no final da qualificação.
As qualificações acontecem nos laboratórios da Faesa, em Vitória, e serão ministradas por alunos dos cursos da Unidade de Computação e Sistemas, com acompanhamento da professora coordenadora do projeto, Renata Cristina Laranja Leite. O programa existe há 17 anos e já atendeu mais de 800 pessoas.
“Nosso objetivo é conscientizar e capacitar a comunidade a respeito do impacto que as novas tecnologias vêm causando no mercado de trabalho, na educação, nas relações sociais. Muitas pessoas ainda não conseguem acompanhar essas transformações e acabam ficando excluídas em alguns aspectos, por isso buscamos ofertar as capacitações para aumentar as chances de empregabilidade desse público e promover o desenvolvimento social por meio do conhecimento”, destaca Renata.
CONTEÚDO DO CURSO
- Computação em nuvem
- Trello
- Classrom
- Criação de e-mails
- Vírus
- Segurança da Informação
- Editor de Texto Word
- Criação de currículo
- Carreiras profissionais
- Capacitações online
- Comportamento em redes sociais
- Programa de apresentação
- Power Point
- Pitch
- Podcast
- Planilha eletrônica Excel
- Controle financeiro familiar
- Ferramentas do Google
- Design Thinking
- Tecnologias emergentes