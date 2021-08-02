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Qualificação

Vagas em cursos gratuitos para se qualificar em ferramentas digitais

Durante a qualificação, os participantes vão aprender sobre computação em nuvem, planilhas de Excel, segurança da informação, entre outras

Publicado em 02 de Agosto de 2021 às 17:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 ago 2021 às 17:01
computador
Alunos vão aprender a ter habilidade em ferramentas utilizadas no mercado de trabalho Crédito: Vojtech Okenka/ Pexels
Um centro universitário do Espírito Santo vai oferecer 50 vagas em cursos gratuitos de ferramentas digitais que são muito utilizadas no mercado de trabalho. A ideia é ajudar os participantes a aumentarem as chances de empregabilidade. Durante a qualificação, alunos vão aprender sobre computação em nuvem, planilhas de Excel, segurança da informação, Power Point, comportamento nas redes sociais, entre outras.
Para participar, é necessário ter mais de 18 anos e ser morador da Grande Vitória. As aulas são oferecidas pelo projeto de extensão da Faesa, o Programa de Inclusão Digital Comunidade em Ação (PID). Os interessados podem se inscrever até 8 de agosto, pelo endereço eletrônico do projeto

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Para as turmas de terça e quinta-feira, as aulas serão realizadas de 10 de agosto a 21 de outubro, das 16h às 18h. Já para quem for assistir as aulas aos sábados, o curso acontece de 14 de agosto a 16 de outubro, das 9h às 12h. Os participantes não pagam pelas aulas e receberão certificados no final da qualificação.
As qualificações acontecem nos laboratórios da Faesa, em Vitória, e serão ministradas por alunos dos cursos da Unidade de Computação e Sistemas, com acompanhamento da professora coordenadora do projeto, Renata Cristina Laranja Leite. O programa existe há 17 anos e já atendeu mais de 800 pessoas.
“Nosso objetivo é conscientizar e capacitar a comunidade a respeito do impacto que as novas tecnologias vêm causando no mercado de trabalho, na educação, nas relações sociais. Muitas pessoas ainda não conseguem acompanhar essas transformações e acabam ficando excluídas em alguns aspectos, por isso buscamos ofertar as capacitações para aumentar as chances de empregabilidade desse público e promover o desenvolvimento social por meio do conhecimento”, destaca Renata.

CONTEÚDO DO CURSO

  • Computação em nuvem
  • Trello
  • Classrom
  • Criação de e-mails
  • Vírus
  • Segurança da Informação
  • Editor de Texto Word
  • Criação de currículo
  • Carreiras profissionais
  • Capacitações online
  • Comportamento em redes sociais
  • Programa de apresentação
  • Power Point
  • Pitch
  • Podcast
  • Planilha eletrônica Excel
  • Controle financeiro familiar
  • Ferramentas do Google
  • Design Thinking
  • Tecnologias emergentes

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