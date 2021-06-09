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Qualificação

Vagas abertas para fazer curso de graça e aprender uma profissão no ES

Há oportunidades para trabalhar como garçom, auxiliar administrativo, recepcionista e para aprender sobre o setor de energia solar.
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

09 jun 2021 às 19:02

Publicado em 09 de Junho de 2021 às 19:02

Curso gratuito para garçom
Senac está com inscrições abertas para curso de garçom Crédito: Senac/Divulgação
Três instituições estão com inscrições abertas para cursos de qualificação profissional de graça. As oportunidades são destinadas a quem quer aprender uma profissão para trabalhar com carteira assinada ou por conta própria.
No Senac são 24 chances para o curso de garçom. As vagas serão distribuídas em duas turmas. A primeira terá aulas de 21 de junho a 25 de agosto, enquanto a segunda, de 28 de junho a 24 de agosto. O curso tem carga horária de 240 horas e será ministrado das 16h às 22h, no Hotel Senac Ilha do Boi.
Os interessados devem procurar a sede do Senac, que fica na Avenida Beira-Mar, em Vitória, com RG, CPF e documentos que comprovem os pré-requisitos. O aluno precisa ter o ensino fundamental completo, mais de 18 anos e renda familiar per capita de até dois salários mínimos. As regras detalhadas estão disponíveis no site. As inscrições serão aceitas até o preenchimento de todas as vagas.
Já a empresa Aruana, em Vila Velha, está com inscrições abertas até 25 de junho para o curso básico de Energia Solar. A capacitação é gratuita e as aulas serão on-line. Serão cinco módulos, com cinco aulas cada.  O público-alvo são pessoas que desejam ingressar no mercado de energia solar, buscando recolocação ou melhores oportunidades; estudantes que queiram iniciar seus estudos em energia solar e se preparar pra uma vaga no setor, e empresas e funcionários que pretendem adquirir conhecimentos básicos para a contratação da tecnologia.
“O curso inicialmente seria parte do processo seletivo Evolução Aruna, mas no decorrer da produção do material, percebemos que estávamos criando ali uma ferramenta com potencial de ajudar muitas pessoas a se recolocarem no mercado de trabalho”, destaca Vinicius Moraes, diretor comercial da empresa.
As inscrições podem ser feitas pelo site. Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail [email protected] ou pelo Whatsapp (27) 3204-9220.
No Norte do Estado, a escola Help Educa, que fica no bairro Nossa Senhora da Conceição, em Linhares, está com 100 vagas disponíveis para diversos cursos presenciais ou on-line, com 10 chances para cada opção. Os cursos são de Atendente de Farmácia, Auxiliar Administrativo, Contabilidade, Cuidador de Idoso, Atendente de Consultório Médico, Porteiro e Vigia, Auxiliar de RH, Monitor Infantil, Vendedor Profissional e Recepcionista .
As aulas são gratuitas, mas o estudante precisa pagar uma taxa de matrícula de R$ 99,99. A unidade fica na Rua Governador Florentino Avidos, 80. O prazo de inscrição vai até o dia 19 de junho. Informações por telefone ou Whatsapp: 27 998210629.

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