Últimos dias para se inscrever nas vagas de estágio do TRT do ES

TRT tem vagas para estudantes em várias cidades do ES, inclusive Vitória Crédito: Fernando Madeira

O Tribunal Regional do Trabalho no Espírito Santo (TRT-ES) está com inscrições abertas para o processo seletivo de estagiários de nível superior. O prazo para se candidatar termina nesta sexta-feira, dia 24 de setembro de 2021. A seleção tem como objetivo formar cadastro de reserva de estudantes.

As bolsas variam de R$ 838 a R$ 1.350 ao mês e a carga horária a ser cumprida é de 20 a 30 horas semanais. O atendimento aos candidatos ocorre até as 23h59, no site da RBO - Serviços Públicos e Projetos Municipais

As oportunidades são para os alunos dos cursos de Administração; Arquivologia; Ciências Contábeis; Comunicação Social - Jornalismo, Publicidade, Desenho Industrial e Cinema; Direito; Engenharia Civil e Informática.

Há ainda vagas para estudantes de pós graduação nas áreas de Arquitetura; Comunicação Social - Publicidade (Mídias Sociais e Marketing Digital); Direito; Engenharia Elétrica; Engenharia Mecânica; Informática - Segurança da Informação ou Computação Forense ou Privacidade e Proteção de Dados; Informática - Gestão de Projetos ou Metodologias Ágeis; Informática - Sistemas de Informação ou Engenharia de Software ou Transformação Digital e Informática - Redes de Computadores ou Computação em Nuvem ou Segurança da Informação ou Engenharia da Computação ou Administração de Banco de Dados.

Os estudantes vão atuar nas seguintes cidades: Vitória , Aracruz, Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Guarapari, Linhares, Nova Venécia, Afonso Cláudio, Alegre, Mimoso do Sul, São Mateus e Venda Nova do Imigrante.

Os candidatos serão avaliados mediante a prova objetiva, prevista para ser aplicada no dia 17 de outubro de 2021, em locais e horários a serem comunicados a partir de 8 de outubro de 2021. Eles terão que responder questões de Língua Portuguesa, Informática e conhecimentos específicos.