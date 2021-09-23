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Últimos dias para se inscrever nas vagas de estágio do TRT do ES

A bolsa varia de R$ 838 a R$ 1.350 ao mês e a carga horária a ser cumprida é de 20 a 30 horas semanais; oportunidades são voltadas estudantes de graduação e pós-graduação

Publicado em 23 de Setembro de 2021 às 12:39

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

23 set 2021 às 12:39
Tribunal Regional do Trabalho - Prédio Sede do TRT 17ª Região, na Enseada do Suá, em Vitória
TRT tem vagas para estudantes em várias cidades do ES, inclusive Vitória Crédito: Fernando Madeira
O Tribunal Regional do Trabalho no Espírito Santo (TRT-ES) está com inscrições abertas para o processo seletivo de estagiários de nível superior. O prazo para se candidatar termina nesta sexta-feira, dia 24 de setembro de 2021. A seleção tem como objetivo formar cadastro de reserva de estudantes.
As bolsas variam de R$ 838 a R$ 1.350 ao mês e a carga horária a ser cumprida é de 20 a 30 horas semanais. O atendimento aos candidatos ocorre até as 23h59, no site da RBO - Serviços Públicos e Projetos Municipais
As oportunidades são para os alunos dos cursos de Administração; Arquivologia; Ciências Contábeis; Comunicação Social - Jornalismo, Publicidade, Desenho Industrial e Cinema; Direito; Engenharia Civil e Informática.
Há ainda vagas para estudantes de pós graduação nas áreas de Arquitetura; Comunicação Social - Publicidade (Mídias Sociais e Marketing Digital); Direito; Engenharia Elétrica; Engenharia Mecânica; Informática - Segurança da Informação ou Computação Forense ou Privacidade e Proteção de Dados; Informática - Gestão de Projetos ou Metodologias Ágeis; Informática - Sistemas de Informação ou Engenharia de Software ou Transformação Digital e Informática - Redes de Computadores ou Computação em Nuvem ou Segurança da Informação ou Engenharia da Computação ou Administração de Banco de Dados.
Os estudantes vão atuar nas seguintes cidades: Vitória, Aracruz, Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Guarapari, Linhares, Nova Venécia, Afonso Cláudio, Alegre, Mimoso do Sul, São Mateus e Venda Nova do Imigrante.
Os candidatos serão avaliados mediante a prova objetiva, prevista para ser aplicada no dia 17 de outubro de 2021, em locais e horários a serem comunicados a partir de 8 de outubro de 2021. Eles terão que responder questões de Língua Portuguesa, Informática e conhecimentos específicos.
O prazo de validade do processo seletivo será de um ano, contado da homologação do resultado final, com possibilidade de prorrogação por igual período.

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