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TRT seleciona estagiários com bolsa de até R$ 1.350 no ES

Oportunidades são destinadas a estudantes de nível superior e pós-graduação; interessados têm até o dia 24 de setembro para se inscrever

Publicado em 01 de Setembro de 2021 às 12:36

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

01 set 2021 às 12:36
Tribunal Regional do Trabalho - Prédio Sede do TRT 17ª Região, na Enseada do Suá, em Vitória
Estudantes poderão atuar na sede do TRT, em Vitória Crédito: Fernando Madeira
O Tribunal Regional do Trabalho no Espírito Santo (TRT da 17ª Região) está com inscrições abertas para o processo seletivo de estagiários de graduação e pós-graduação. Os selecionados receberão bolsa-auxílio que varia de R$ 830 a R$ 1.350, respectivamente.  A seleção tem como objetivo preencher cadastro de reserva. A carga horária é de 20 a 30 horas semanais.
As inscrições podem ser feitas até as 23h59 do dia 24 de setembro de 2021, no site da RBO Assessoria Pública e Projetos Municipais Ltda, responsável pela seleção. 
As oportunidades são para candidatos dos seguintes cursos: Administração, Arquitetura, Arquivologia, Ciências Contábeis, Comunicação Social (Jornalismo, Publicidade, Desenho Industrial com habilitação em​ Programação Visual, Desenho Industrial e Cinema), Direito, Engenharia Civil e Informática. Já para a pós-graduação, as vagas são destinadas aos cursos de Comunicação Social – Publicidade (Mídias Sociais e Marketing Digital), Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Direito e Informática.
Os estudantes deverão atuar nas cidades de Vitória, Aracruz, Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Guarapari, Linhares, Nova Venécia, Afonso Cláudio, Alegre, Mimoso do Sul, São Mateus e Venda Nova do Imigrante.
Os candidatos serão avaliados por meio de prova objetiva, prevista para ser aplicada no dia 17 de outubro de 2021, em locais e horários a serem comunicados a partir de 8 de outubro de 2021.
O prazo de validade do processo seletivo será de um ano, podendo ser prorrogado por igual período.

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