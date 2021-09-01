TRT seleciona estagiários com bolsa de até R$ 1.350 no ES

Estudantes poderão atuar na sede do TRT, em Vitória Crédito: Fernando Madeira

O Tribunal Regional do Trabalho no Espírito Santo (TRT da 17ª Região) está com inscrições abertas para o processo seletivo de estagiários de graduação e pós-graduação. Os selecionados receberão bolsa-auxílio que varia de R$ 830 a R$ 1.350, respectivamente. A seleção tem como objetivo preencher cadastro de reserva. A carga horária é de 20 a 30 horas semanais.

As oportunidades são para candidatos dos seguintes cursos: Administração, Arquitetura, Arquivologia, Ciências Contábeis, Comunicação Social (Jornalismo, Publicidade, Desenho Industrial com habilitação em​ Programação Visual, Desenho Industrial e Cinema), Direito, Engenharia Civil e Informática. Já para a pós-graduação, as vagas são destinadas aos cursos de Comunicação Social – Publicidade (Mídias Sociais e Marketing Digital), Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Direito e Informática.

Os estudantes deverão atuar nas cidades de Vitória, Aracruz, Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Guarapari, Linhares, Nova Venécia, Afonso Cláudio, Alegre, Mimoso do Sul, São Mateus e Venda Nova do Imigrante.

Os candidatos serão avaliados por meio de prova objetiva, prevista para ser aplicada no dia 17 de outubro de 2021, em locais e horários a serem comunicados a partir de 8 de outubro de 2021.