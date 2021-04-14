TRE-ES abre oportunidades de estágio com bolsa de até R$ 950

O Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) está com inscrições abertas para o processo seletivo de estagiários. A seleção tem como objetivo formar cadastro de reserva de alunos de cursos de graduação.
A bolsa será de R$ 850, para jornada de 20 horas semanais, e de R$ 950 para 25 horas semanais.
As oportunidades são destinadas a estudantes dos seguintes cursos superiores:
- Administração
- Arquivologia
- Biblioteconomia
- Ciência da computação
- Ciências contábeis
- Comunicação social
- Direito
- Engenharia da computação
- Engenharia elétrica
- Sistemas de informação
Há oportunidade para estagiar nos municípios de Aracruz, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Castelo, Ibiraçu, Itaguaçu, Iúna, Santa Leopoldina, Serra, Viana, Vila Velha e Vitória.
Os interessados podem se inscrever até as 23h59 do dia 23 de abril de 2021, no site da Super Estágios.
Os estudantes serão submetidos a provas online. Os testes serão aplicados em ambiente virtual que estará disponível para o candidato no dia 2 de maio, das 9 horas às 17 horas.
O resultado do exame será publicado nos sites do TRE e da Super Estágios, no dia 11 de maio de 2021.