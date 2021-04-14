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Estudantes de graduação

TRE-ES abre oportunidades de estágio com bolsa de até R$ 950

Interessados podem se inscrever até o dia 23 de abril; candidatos aprovados poderão atuar na Grande Vitória e no interior do Estado

Publicado em 14 de Abril de 2021 às 15:36

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

14 abr 2021 às 15:36
Data: 27/12/2019 - ES - Vitória - Fachada da sede do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Espírito Santo
Fachada da sede do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Espírito Santo Crédito: Carlos Alberto Silva
O Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) está com inscrições abertas para o processo seletivo de estagiários. A seleção tem como objetivo formar cadastro de reserva de alunos de cursos de graduação. 
A bolsa será de R$ 850, para jornada de 20 horas semanais, e de R$ 950 para 25 horas semanais.

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As oportunidades são destinadas a estudantes dos seguintes cursos superiores:
  • Administração
  • Arquivologia
  • Biblioteconomia
  • Ciência da computação
  • Ciências contábeis
  • Comunicação social
  • Direito
  • Engenharia da computação
  • Engenharia elétrica 
  • Sistemas de informação
Há oportunidade para estagiar nos municípios de Aracruz, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Castelo, Ibiraçu, Itaguaçu, Iúna, Santa Leopoldina, Serra, Viana, Vila Velha e Vitória.
Os interessados podem se inscrever até as 23h59 do dia 23 de abril de 2021, no site da Super Estágios. 
Os estudantes serão submetidos a provas online. Os testes serão aplicados em ambiente virtual que estará disponível para o candidato no dia 2 de maio, das 9 horas às 17 horas.
O resultado do exame será publicado nos sites do TRE e da Super Estágios, no dia 11 de maio de 2021.

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