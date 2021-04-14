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Iniciativa

Suzano lança programa para incentivar voluntariado entre os trainees

Contribuindo para o Futuro visa preparar jovens negras e público LGBTI+, que são universitários, para o mercado de trabalho

Publicado em 14 de Abril de 2021 às 16:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 abr 2021 às 16:39
Suzano, empresa de celulose com sede em Aracruz
Suzano, empresa de celulose com sede em Aracruz Crédito: Divulgação/ Suzano
A Suzano lançou nesta semana um programa para incentivar a atuação voluntária entre os trainees da companhia. A iniciativa faz parte do programa de mentoria “Contribuindo para o Futuro”, que tem como objetivo preparar jovens negras e o público LGBTI+ para o mercado de trabalho.  A ideia é impulsionar a formação dos participantes da 7ª turma de jovens talentos. 
O projeto oferecerá a mentoria para universitários moradores de seis regiões de atuação da empresa, nos estados do Espírito Santo, Bahia, Ceará, Maranhão, Mato Grosso do Sul e São Paulo.
De acordo com informações da empresa, a ação é uma iniciativa do programa Voluntariar da Suzano, que visa estimular e promover a cultura de voluntariado, fortalecendo o protagonismo social, em parceria com o Squad de Diversidade e da área de Gente e Gestão da empresa.
A metodologia utilizada é do Instituto Joule, ONG privada sem fins lucrativos que atua há cinco anos transformando a vida de jovens de todo o país. Durante três meses, cada um dos 30 jovens – sendo majoritariamente mulheres (93%) – será apoiado por um trainee da companhia por meio de capacitação 100% online.
As mentorias serão realizadas uma vez por semana e os jovens terão diversos aprendizados relacionados à orientação profissional, plano de carreira, vida e metas, construção de currículo e utilização do LinkedIn, criação de networking, preparação para entrevistas, além de busca de oportunidades acadêmicas e de emprego. O conteúdo completo do programa conta com e-books para os jovens e voluntários sobre carreira e uma trilha para guiar os trainees em seus encontros virtuais.

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“A Suzano acredita que só é bom para nós se for bom para o mundo e o trabalho voluntário é sempre uma troca, todos ganham, quem recebe e quem se propõe a ajudar. O Voluntariar facilita essa troca, inspira as pessoas para o protagonismo social, fortalece seu papel de agente de transformação na sociedade", destaca a coordenadora de Voluntariado e Projetos de Formação da Suzano, Elisabete Flores Pagliusi.
A ideia, segundo o gerente de gente e gestão da empresa, Mauro Mochida Peixoto, é proporcionar uma oportunidade de desenvolvimento ainda maior aos trainees.
“Queremos preparar eles e elas a serem futuros líderes, ao mesmo tempo que contribuímos com as habilidades de jovens em início de carreira a partir do nosso propósito de plantar o futuro, fortalecendo o olhar de diversidade e inclusão. Por meio desse projeto, conseguimos colocar em prática nosso direcionador de gerar e compartilhar valor”, enfatiza.
O processo de seleção para o “Contribuindo para o Futuro” registrou mais de 300 inscrições, sendo escolhidos os 30 primeiros jovens com os requisitos desejados. As principais áreas de formação do público selecionado são Administração, Recursos Humanos, Tecnologia da Informação, Engenharia, Agronomia, Relações Públicas, Direito, Psicologia, Marketing, Finanças, entre outras.
Com encerramento em julho, a etapa final do programa contará com uma apresentação de resultados enviada por cada dupla – composta por mentorando e mentorado –, na qual constará a definição de um plano de carreira, bem como as conquistas alcançadas ao longo de todo o projeto para ser compartilhado com o time de trabalho.

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