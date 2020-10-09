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Suzano abre 90 vagas de trabalho de olho na diversidade

Uma das metas da empresa é que, até 2025, 30% dos cargos de liderança sejam ocupados por mulheres; oportunidades são para atuar na nova unidade que vai funcionar em Cachoeiro de Itapemirim

Publicado em 09 de Outubro de 2020 às 11:36

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 out 2020 às 11:36
Data: 20/12/2019 - Linha de produção de tissue na unidade Mucuri da Suzano Papel e Celulose.
Linha de produção de tissue na unidade Mucuri da Suzano Papel e Celulose. Crédito: Ricardo Teles/Suzano
Suzano está com 90 vagas de emprego abertas para a nova unidade de conversão de papel que está sendo instalada em Cachoeiro de Itapemirim. Com essas oportunidades, a companhia quer formar uma equipe plural, com a participação de profissionais diversos, de quaisquer gêneros, etnia, crença, o que inclui mulheres, Pessoas com Deficiência (PCDs) e outros. Com isso, a organização espera promover a igualdade, a diversidade e a inclusão de profissionais dentro do ambiente corporativo.
Em relação à igualdade de oportunidades, a empresa informou que uma de suas metas é que, até 2025, 30% dos cargos de liderança sejam ocupados por mulheres. "A pluralidade na formação de nossas equipes é muito importante para a Suzano e só reforça nosso compromisso de desenvolver a população, gerar empregos e possibilidades, pontua Luiza Xavier, gerente de Gente & Gestão da Suzano.
As vagas são destinadas a profissionais de nível médio, técnico e superior, com atuação nas áreas de Operação, Manutenção, Logística, Qualidade e Melhoria Contínua.
Os interessados podem cadastrar o currículo no site jobs.kenoby.com/Suzano. É possível ainda encaminhar o documento por e-mail: [email protected], sem esquecer de colocar o nome do cargo no campo do assunto.
Os profissionais passarão por um treinamento que vai durar quatro meses e que será desenvolvido em parceria com Serviço Nacional da Indústria (Senai) de Cachoeiro de Itapemirim.

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A nova fábrica da Suzano vai converter papel tissue (papéis suaves e de alta absorção) em produtos acabados. Serão produzidos no local papéis higiênicos de alta qualidade das marcas Mimmo e Max Pure. A matéria-prima que abastecerá a unidade será produzida pela própria Suzano na Unidade Mucuri, no Sul da Bahia.
O empreendimento faz parte de um pacote de investimentos anunciados pela empresa no final de 2019, que totaliza R$ 933,4 milhões no Espírito Santo. Estão incluídos nesse pacote a expansão da base florestal da empresa e a modernização da área industrial, em Aracruz.

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