Supermercado Carone abre seleção com 80 vagas de trabalho

O supermercado Carone está com 80 vagas de emprego abertas para as unidades de Vila Velha. Os interessados em uma das oportunidades poderão entregar o currículo sem agendamento nesta quarta-feira, 27 de outubro.
O atendimento será feito, das 8 às 18 horas, no Inovavila, que fica próximo ao supermercado, na Rua Henrique Moscoso, 822, Praia da Costa. É necessário levar o currículo e todos os documentos pessoais.
Para participar do processo seletivo, o candidato precisa ser morador de Vila Velha e/ou Cariacica, ser maior de 18 anos e ter disponibilidade total de horário para trabalhar no fechamento e escala 6x1.
CONFIRA AS VAGAS
- Operador de Caixa
- Embalador
- Balconista
- Açougueiro
- Fiscal de controle patrimonial
- Repositor
- Ajudante de depósito
- Auxiliar de padaria/confeitaria
- Auxiliar de cozinha