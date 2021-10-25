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Vila Velha

Supermercado Carone abre seleção com 80 vagas de trabalho

Oportunidades são para cargos de operador de caixa, embalador, baconista, açougueiro, entre outros; interessados devem entregar o currículo nesta quarta-feira (27)

Publicado em 

25 out 2021 às 14:33

Publicado em 25 de Outubro de 2021 às 14:33

Itens da cesta básica no supermercado
Carone abre novas oportunidades de emprego Crédito: Fernando Madeira
O supermercado Carone está com 80 vagas de emprego abertas para as unidades de Vila Velha. Os interessados em uma das oportunidades poderão entregar o currículo sem agendamento nesta quarta-feira, 27 de outubro.
O atendimento será feito, das 8 às 18 horas, no Inovavila, que fica próximo ao supermercado, na Rua Henrique Moscoso, 822, Praia da Costa. É necessário levar o currículo e todos os documentos pessoais.
Para participar do processo seletivo, o candidato precisa ser morador de Vila Velha e/ou Cariacica, ser maior de 18 anos e ter disponibilidade total de horário para trabalhar no fechamento e escala 6x1.

CONFIRA AS VAGAS

  • Operador de Caixa
  • Embalador
  • Balconista
  • Açougueiro
  • Fiscal de controle patrimonial
  • Repositor
  • Ajudante de depósito
  • Auxiliar de padaria/confeitaria
  • Auxiliar de cozinha

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