Sines oferecem mais de 2.600 vagas de emprego e estágio no ES

Oportunidades de emprego no sine Crédito: Ministério do Trabalho / Divulgação

As agências do Sine do Espírito Santo têm 2.627 vagas de emprego e estágio abertas nesta segunda-feira (13). Os postos de trabalho são destinados a profissionais de todos os níveis de escolaridade. Para se candidatar, basta procurar uma das unidades, sem esquecer de levar os documentos pessoais.

As oportunidades para trabalhar com carteira assinada são para cargos de auxiliar de produção, servente de obras, engenheiro mecânico, pedagogo, separador de mercadoria, auxiliar de logística, carpinteiro, ajudante de carga e descarga, recuperador de crédito, operador industrial, cozinheira, vendedora, controlador de inspeção, engenheiro civil, agente de limpeza, entre outras funções. Também há chances para pessoas com deficiência.

Os municípios de Serra (684) e Vitória (677), na Região Metropolitana, reúnem o maior volume de vagas, ao todo. Mas também há oportunidades nos Sine de Vila Velha (42), Cariacica (271).

No Norte e no Sul do Espírito Santo, as vagas estão disponíveis nos Sines de Anchieta (20), Aracruz (296), Colatina (91), Cachoeiro de Itapemirim (124), Linhares (192), Barra de São Francisco (49), Nova Venécia (55) e São Mateus (126), .

É bom lembrar que as vagas são atualizadas todos os dias e podem ser retiradas do sistema à medida que forem preenchidas.

Confira as vagas:

Sine de Vila Velha

Como se candidatar: os interessados devem fazer o agendamento no site da prefeitura. O atendimento ocorre na sede do Sine, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping.

Vagas: 42

Ajudante de serralheiro (1)

Analista de marketing (1)

Atendente de lojas (1)

Auxiliar de armazenamento (4)

Auxiliar de cozinha (1)

Auxiliar de logística (1)

Auxiliar de manutenção de edificações (2)

Auxiliar financeiro (2)

Cabeleireiro tinturista (2)

Costureira de máquinas industriais (1)

Cozinheiro de restaurante (3)

Cozinheiro geral (5)

Cuidador de idosos (4)

Manicure (8)

Montador (5)

Serralheiro (1)

Sine de Anchieta

Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.

Vagas: 20

Vendedor de externo (5)

Auxiliar de cozinha (5)

Geológo (1)

Recepcionista PCD- (1)

Auxiliar administrativo PCD (1)

Mecânico de veiculoautomotores a diesel (1)

Vendedor externo (10)

Sine de Aracruz

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua Alegria 795, Bairro Polivalente, das 8 às 17 horas.

Vagas: 296

Artífice (1)

Auxiliar de Limpeza/Serviços Gerais (1)

Caldeireiro (5)

Caldeireiro Alpinista (10)

Carpinteiro (2)

Encarregado de Andaime (5)

Encarregado de Pintura (10)

Engenheiro Mecânico (1)

Funileiro Montador (6)

Funileiro Traçador (1)

Gerente de Recursos humanos (1)

Isolador (2)

Lider de Manutenção Mecânica (9)

Lider de Tubulação (1)

Mecânico Alpinista (1)

Mecânico Automotivo (1)

Mecânico Montador e Alinhador (50)

Montador de Andaimes (50)

Motorista de Carro Leve (3)

Motorista de Ônibus (10)

Operador de Equip.Guindaste de esteira e treliçado (1)

Operador de equipamento (1)

Operador de Betoneira (2)

Operador de Bomba Lança (2)

Operador de Retroescavadeira (2)

Pedreiro (5)

Pintor Industrial (70)

Projetista (6)

Rigger Sinaleiro (6)

Soldador Alpinista (10)

Soldador MIG (5)

Soldador MIG e eletrodo (2)

Supervisor de Mecânica e caldeiraria (6)

Supervisor de Loja (1)

Supervisor de Pintura (2)

Técnico em Mecânica (1)

Técnico em Segurança do Trabalho (1)

Técnico em Segurança do Trabalho (2)

Vendedor com experiência em Material de Construção (1)

Sine da Serra

Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.

Vagas: 684.

Vendedor de serviços (41)

Topógrafo (1)

Técnico orçamentista de obras na construção civil (1)

Técnico de manutenção elétrica de máquina (1)

Supervisor de vendas comercial (1)

Soldador (4)

Soldador (70)

Serralheiro de ferro (2)

Promotor de vendas (20)

Padeiro (3)

Operador de câmaras frias (10)

Operador de caixa (10)

Motorista entregador (10)

Mecânico de manutenção de máquinas, em geral (120)

Lavador de veículos (10)

Encarregado de manutenção (10)

Encanador (15)

Conferente de logística (10)

Auxiliar operacional de logística (20)

Auxiliar de logística (36)

Sine de Barra de São Francisco

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na rua Juiz Thaurion Pimentel, 237, de 7h às 13h.

Vagas: 49

Auxiliar de Produção (30)

Assistente Contábil (1)

Técnico de Segurança do Trabalho (1)

Motorista (1)

Assistente de Patrimônio (1)

Auxiliar Administrativo (1)

Pedreiro Profissional (1)

Serviços Gerais (1)

Atendente (1)

Secretária (1)

Ajudante de Cozinha (1)

Operador de Ponte (1)

Ajudante de Polidor (1)

Auxiliar Financeiro (1)

Auxiliar de TI (1)

Auxiliar de Exportação (1)

Auxiliar de Comercial (2)

Assistente de DP (1)

Auxiliar de Pedreiro (1)

Sine de Vitória

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.

Vagas: 677

Representante comercial autônomo (420)

Repositor - em supermercados (20)

Pedagogo (13)

Operador de caixa (17)

Engenheiro Eletricista (1)

Engenheiro Mecânico (1)

Entregador de gás (1)

Farmacêutico (1)

Economista (9)

Contador (4)

Auxiliar operacional de logística (5)

Auxiliar de estoque (10)

Auxiliar Administrativo (11)

Atendente do setor de frios e laticínios (15)

Analista de marketing (3)

Analista de logistica (2)

Administrador (13)

Auxiliar de limpeza (5)

Embalador (16)

Auxiliar de linha de produção (8)

Copeiro de hospital (7)

Psicólogo educacional (2)

Técnico em administração (19)

Sine de Cachoeiro de Itapemirim

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na rua Costa Pereira, 100, Sumaré, das 8h às 17h.

Vagas: 124

Ovador de container (1)

Ajudante de carga e descarga de mercadoria (1)

Ajudante de obras (11)

Almoxarife (2)

Analista de TI (1)

Atendente (1)

Armador de ferragens (2)

Auxiliar de escritório (1)

Auxiliar de expedição (1)

Auxiliar de linha de produção (11)

Auxiliar de manutenção PCD (2)

Auxiliar de mecânico de autos (1)

Auxiliar de saúde bucal/secretaria (1)

Bombeiro hidráulico (2)

Borracheiro (2)

Carpinteiro (10)

Ajudante de ovador de container (1)

Cortador de pedras (1)

Eletricista (1)

Eletricista de alta- tensão (1)

Eletricista de manutenção industrial (2)

Líder de extração (1)

Estagiário engenheiro civil (1)

Mecânico industrial (1)

Envelopador (1)

Mecânico industrial PCD (1)

Eletricista de automóveis (2)

Operador de caixa (16)

Operador de embarcadeira PCD (1)

Ajudante operador de Pórtico Rolante (1)

Pedreiro (11)

Oficial de obras (1)

Polidor de polideira automática (1)

Projetista (1)

Recepcionista (3)

Servente de obras PCD (1)

Servente de obras (4)

Auxiliar de soldagem (2)

Técnico em Segurança do Trabalho (6)

Vendedor interno (5)

Vendedor porta a porta (5)

Sine de Cariacica

Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica.

Vagas: 271

Açougueiro (1)

Ajudante de carga e descarga (20)

Ajudante de farmácia (10)

Ajudante de padeiro (1)

Ajudante de serralheiro (1)

Analista de sinistros (2)

Assistente de logística (1)

Atendente de lanchonete (15)

Auxiliar de confeiteiro (2)

Auxiliar de cozinha (1)

Auxiliar de produção (38)

Auxiliar mecânico diesel (1)

Auxiliar financeiro (1)

Auxiliar de logística (50)

Auxiliar técnico eletrônico (2)

Bombeiro hidráulico (1)

Borracheiro (2)

Chapeiro (1)

Copeiro (10)

Dedetizador (1)

Embalador (1)

Mecânico de automóvel (1)

Mecânico industrial (1)

Mecânico diesel (1)

Motorista carreteiro (4)

Motorista de caminhão (4)

Operador de caixa (20)

Operador de vendas (20)

Programador de usinagem (1)

Recuperador de crédito (50)

Repositor (2)

Soldador (1)

Técnico em Segurança do Trabalho (1)

Vendedor (1)

Sine de Colatina

Como se candidatar: o atendimento é on-line e os candidatos devem enviar o currículo e número do PIS e do CPF para o e-mail [email protected]

Vagas: 91

Apontador no setor de obras (2)

Armador de ferragens (9)

Atendente de padaria (2)

Auxiliar de costura (1)

Auxiliar de laboratório (1)

Auxiliar de produção exclusivo para pessoa com deficiência pcd (1)

Auxiliar de limpeza (2)

Auxiliar de topografia (1)

Babá (1)

Caixa de loja (1)

Carpinteiro (2)

Comprador (1)

Corretor de seguro (2)

Cortador de roupas (1)

Cozinheiro (1)

Auxiliar de serviços gerais (1)

Costureira (6)

Eletricista (1)

Empregada doméstica (1)

Empregada doméstica (1)

Gerente de restaurante (1)

Lavador de motores (1)

Motorista (1)

Garçom (2)

Motorista de caminhão (5)

Motorista carreteiro (4)

Motorista de automóveis (1)

Movimentador de mercadoria (5)

Operador de motoniveladora (1)

Operador de rolo compactador (2)

Operador de trator (1)

Pedreiro (6)

Representante comercial (1)

Servente de obras (16)

Técnico de qualidade (1)

Vendedor (3)

Vigia (2)

Sine de Nova Venécia

Como se candidatar: o atendimento para os interessados ocorrem na Rua Jussara, 10, Margareth, das 8h às 17h

Vagas: 55

Motorista (1)

Ajudante de Obras (5)

Montador (2)

Auxiliar de Montagem (4)

Eletricista Predial (2)

Eletricista de Força e Controle (2)

Vendedor Externo (7)

Auxiliar de Escritório (1)

Representante de Negocios (3)

Pedreiro (2)

Carpinteiro (1)

Armador (1)

Auxiliar de Serviços Gerais (3)

Ajudante Civil (6)

Consultor Externo (5)

Atendente Comercial (1)

Recepcionista (1)

Trabalhador Rural (8)

Sine de Linhares

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, localizada na Av. Governador Carlos Lindenberg, 660, Centro.

Vagas: 192

Ajudante de Obras (4)

Ajudante de Produção Pcd (5)

Analista de Estoque (1)

Assistente Administrativo (1)

Assistente Financeiro (1)

Auxiliar de Elétrica Industrial (1)

Aux. de Produção Agropecuária (5)

Estagiário de Auxiliar Administrativo (1)

Auxiliar Almoxarife (1)

Auxiliar Cozinha (1)

Auxiliar de Açougue (1)

Auxiliar de Confeiteiro (1)

Auxiliar de Cozinha (2)

Auxiliar de Desinsetização (1)

Auxiliar de Elétrica (12)

Auxiliar deFaturamento (1)

Auxiliar de Linha Produção (3)

Auxiliar de Mecânica (1)

Auxiliar de Serviços Gerais (2)

Auxiliar de Logística (4)

Carpinteiro (3)

Chapista de Lanchonete (1)

Conferente (4)

Cozinheiro (1)

Eletricista Automotivo (1)

Eletricista Auxiliar (1)

Eletricista De Carro

Estagiário De Engenharia 2

Estoquista (1)

Fatiador de Frios (1)

Garçom (2)

Gerente de Fazenda(1)

Instrutor de Informática (2)

Mecânico de Caminhão (2)

Oficial de Cozinha (2)

Oficial de Serviços Gerais

Operador de Cobrança

Operador de Eletromecânico (12)

Operador de Logística (2)

Operador de Piladora De Café (1)

Pedreiro (5)

Recepcionista (2)

Serralheiro (1)

Servente deObras (5)

Supervisora de Brinquedos (1)

Técnico Agrícola (1)

Trabalhador Rural (54)

Tratorista (5)

Vendedor (15)

Sine de São Mateus

Como se candidatar: a unidade já realiza atendimento presencial, mas em virtude da pandemia, o currículo também será recolhido via e-mail ( [email protected] ou [email protected] ), que deverá conter o nome, o cargo e o número do PIS do trabalhador. Caso seja necessário a presença do trabalhador, a agência entra em contato por telefone, para atendimento agendado.

Vagas: 126