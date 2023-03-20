Sines do ES oferecem mais de 2.900 vagas nesta segunda-feira (20)

Carteira de Trabalho Crédito: Fernando Madeira

As agências do Sine do Espírito Santo têm 2.926 vagas de emprego e estágio abertas nesta segunda-feira (20). Os postos de trabalho são destinados a profissionais de todos os níveis de escolaridade. Para se candidatar, basta procurar uma das unidades, sem esquecer de levar os documentos pessoais.

As oportunidades para trabalhar com carteira assinada são para cargos de fisioterapeuta, analista de marketing, auxiliar de serviços gerais, engenheiro mecânico, auxiliar de logística, carpinteiro, ajudante de carga e descarga, recuperador de crédito, operador industrial, cozinheira, vendedora, controlador de inspeção, entre outras funções. Também há chances para pessoas com deficiência.

Na Grande Vitória, as chances estão nos Sines de Vila Velha (168), Cariacica (279), Serra (684) e Vitória (592). No interior, os candidatos podem procurar as unidades de Anchieta (49), Aracruz (668), Barra de São Francisco (43), Colatina (87), Linhares (177), Nova Venécia (56) e São Mateus (123).

Carteira de trabalho Crédito: Ministério do Trabalho / Divulgação

Vitória

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.

Vagas: 592

Repositor - em supermercados (20)

Pedagogo (13)

Operador de caixa (17)

Engenheiro Eletricista (1)

Engenheiro Mecânico (1)

Entregador de gás (1)

Farmacêutico (1)

Economista (9)

Contador (4)

Auxiliar operacional de logística (5)

Auxiliar de estoque (10)

Auxiliar Administrativo (11)

Atendente do setor de frios e laticínios (15)

Analista de marketing (3)

Analista de logistica (2)

Administrador (13)

Auxiliar de limpeza (5)

Embalador (16)

Auxiliar de linha de produção (8)

Copeiro de hospital (7)

Psicólogo educacional (2)

Técnico em administração (19)

Sine de Vila Velha

Como se candidatar: os interessados devem fazer o agendamento no site da prefeitura. O atendimento ocorre na sede do Sine, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping.

Vagas: 168

Ajudante de serralheiro (1)

Analista de marketing (1)

Atendente de lojas (1)

Auxiliar de armazenamento (4)

Auxiliar de cozinha (1)

Auxiliar de logística (1)

Auxiliar de manutenção de edificações (2)

Auxiliar financeiro (2)

Cabeleireiro tinturista (2)

Costureira de máquinas industriais (1)

Caldereiro montador (40)

Mecânico de manutenção de máquinas em geral (40)

Cozinheiro de restaurante (3)

Cozinheiro geral (5)

Cuidador de idosos (4)

Manicure (8)

Montador (5)

Serralheiro (1)

Sine de Cariacica

Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica.

Vagas: 279

Açougueiro (1)

Ajudante de carga e descarga (20)

Ajudante de farmácia (10)

Ajudante de padeiro (1)

Ajudante de serralheiro (1)

Analista de sinistros (2)

Assistente de logística (1)

Atendente de lanchonete (15)

Auxiliar de confeiteiro (2)

Auxiliar de cozinha (1)

Auxiliar de produção (38)

Auxiliar mecânico diesel (1)

Auxiliar financeiro (1)

Auxiliar de logística (50)

Auxiliar técnico eletrônico (2)

Bombeiro hidráulico (1)

Borracheiro (2)

Chapeiro (1)

Copeiro (10)

Dedetizador (1)

Embalador (1)

Mecânico de automóvel (1)

Mecânico industrial (1)

Mecânico diesel (1)

Motorista carreteiro (4)

Motorista de caminhão (4)

Operador de caixa (20)

Operador de vendas (20)

Programador de usinagem (1)

Recuperador de crédito (50)

Repositor (2)

Soldador (1)

Técnico em Segurança do Trabalho (1)

Vendedor (1)

Sine da Serra

Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.

Vagas: 684.

Vendedor de serviços (41)

Topógrafo (1)

Técnico orçamentista de obras na construção civil (1)

Técnico de manutenção elétrica de máquina (1)

Supervisor de vendas comercial (1)

Soldador (4)

Soldador (70)

Serralheiro de ferro (2)

Promotor de vendas (20)

Padeiro (3)

Operador de câmaras frias (10)

Operador de caixa (10)

Motorista entregador (10)

Mecânico de manutenção de máquinas, em geral (120)

Lavador de veículos (10)

Encarregado de manutenção (10)

Encanador (15)

Conferente de logística (10)

Auxiliar operacional de logística (20)

Auxiliar de logística (36)

Anchieta

Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.

Vagas: 49

Auxiliar produção de pré-moldados (4)

Técnico Rigger (10)

Operador de equipamentos (10)

Pedreiro (2)

Vendedor de externo (15)

Auxiliar de cozinha (1)

Mecânico de veiculoautomotores a diesel (1)

Aracruz

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua Alegria 795, Bairro Polivalente, das 8 às 17 horas.

Vagas: 668

Ajudante de Obras (4)

Almoxarife (1)

Analista de Comunicação (1)

Atendente de Farmácia-Balconista (1)

Auxiliar de Padaria (1)

Auxiliar de Serviços Gerai PcD (1)

Caldeireiro (5)

Carpinteiro (1)

Cozinheiro Geral (1)

Designer Desenhista (10)

Encarregado de Andaime (5)

Encarregado de Montagem (3)

Encarregado de Pintura (10)

Encarregado de Solda (3)

Enfermeiro do Trabalho (1)

Fonoaudiólogo (1)

Funileiro Montador (6)

Funileiro Traçador (1)

Gerente de Recursos humanos (1)

Isolador (2)

Lixador (129)

Maçariqueiro (10)

Mecânico Automotivo (1)

Montador de Andaimes (50)

Montador de Estruturas (44)

Motorista Caçambeiro (1)

Operador de Equip.Guindaste de esteira e treliçado (1)

Operador de equipamento (1)

Operador de Equipamento (6)

Pedreiro Oficial (3)

Pintor Industrial (70)

Pintor Letrista (4)

Projetista (6)

Soldador (174)

Supervisor de Montagem (1)

Supervisor de Pintura (2)

Supervisor de Solda (1)

Técnico Agrícola (1)

Técnico em Mecânica (1)

Técnico em Segurança do Trabalho (3)

Vendedor de Comércio Varejista (1)

Sine de Barra de São Francisco

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na rua Juiz Thaurion Pimentel, 237, de 7h às 13h.

Vagas: 43

Auxiliar de Produção (30)

Auxiliar de Pedreiro (1)

Pedreiro (1)

Serviços Gerais (1)

Secretária (1)

Ajudante de Cozinha (1)

Operador de Ponte (1)

Ajudante de Polidor (1)

Auxiliar Financeiro (1)

Auxiliar de TI (1)

Auxiliar de Exportação (1)

Auxiliar de Comercial (2)

Assistente de DP (1)

Sine de Cachoeiro de Itapemirim

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na rua Costa Pereira, 100, Sumaré, das 8h às 17h.

Vagas: 155

Ajudante de obras (10)

Almoxarife (1)

Analista de TI (1)

Armador de ferragens (2)

Atendente (1)

Auxiliar de dentista (1)

Auxiliar de escritório (1)

Auxiliar de estoque (1)

Auxiliar de expedição (1)

Auxiliar de linha de produção (51)

Auxiliar de manutenção PcD (2)

Auxiliar de mecânico de autos (1)

Auxiliar de saúde bucal/secretaria (1)

Bombeiro hidráulico (2)

Borracheiro (2)

Carpinteiro (10)

Ajudante de ovador de container (1)

Cortador de pedras (1)

Cortador de roupas (1)

Costureira na reparação de roupas (1)

Eletricista (1)

Eletricista de alta- tensão (1)

Eletricista de manutenção industrial (1)

Líder de extração (1)

Estagiário engenheiro civil (1)

Mecânico industrial (1)

Envelopador (1)

Estoquista PcD(1)

Mecânico industrial PcD (1)

Gerente de produção (1)

Eletricista de automóveis (1)

Motorista de caminhão (1)

Operador de empilhadeira (1)

Operador de embarcadeira PCD (1)

Ajudante operador de Pórtico Rolante (1)

Oficial de obras (1)

Pedreiro (11)

Polidor de polideira automática (1)

Projetista (1)

Servente de obras PCD (14)

Sinaleiro de trânsito (1)

Auxiliar de soldagem (1)

Técnico de Segurança no Trabalho (5)

Técnico em soldagem (2)

Vendedor interno (3)

Vendedor porta a porta (5)

Sine de Colatina

Como se candidatar: o atendimento é on-line e os candidatos devem enviar o currículo e número do PIS e do CPF para o e-mail [email protected]

Vagas: 87

Ajudante de caminhão (1)

Ajudante de entrega (5)

Apontador no setor de obras (2)

Armador de ferragens (5)

Auxiliar de obras (2)

Auxiliar de estoque (4)

Auxiliar de laboratório (1)

Auxiliar de produção PcD (1)

Auxiliar de limpeza (3)

Auxiliar de topografia (1)

Babá (1)

Caixa de loja (1)

Carpinteiro (2)

Comprador (1)

Corretor de seguro (2)

Cozinheiro (2)

Empregada doméstica (1)

Estoquista (1)

Frentista (1)

Gerente de restaurante (1)

Lavador de motores (1)

Garçom (2)

Mensageiro em hotel (2)

Motorista de caminhão (5)

Motorista carreteiro (4)

Motorista de automóveis (4)

Operador de motoniveladora (1)

Operador de rolo compactador (2)

Operador de trator (1)

Operador de telemarketing (1)

Pedreiro (8)

Representante comercial (1)

Servente de obras PcD (3)

Soldador (1)

Técnico de qualidade (1)

Técnico de edificações (1)

Vendedor (2)

Vigia (2)

Zelador (1)

Sine de Linhares

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, localizada na Av. Governador Carlos Lindenberg, 660, Centro.

Vagas: 177

Ajudante de Produção Pcd (5)

Alimentador de produção (2)

Assistente Administrativo (1)

Armador (5)

Assistente Financeiro (1)

Aux. de Produção Agropecuária (5)

Auxiliar de Manutenção Predial (1)

Auxiliar Administrativo (1)

Auxiliar Almoxarife (1)

Auxiliar de Açougue (1)

Auxiliar de carga e descarga (4)

Auxiliar de confeiteiro (3)

Auxiliar de Cozinha (3)

Auxiliar de faturamento (1)

Auxiliar de produção (1)

Auxiliar de Serviços Gerais (2)

Camareira (1)

Carpinteiro (3)

Chefe de recepção (2)

Conferente (3)

Consultor de vendas (10)

Cozinheiro (1)

Departamento pessoal (1)

Eletricista Automotivo (1)

Eletricista De Carro (1)

Encarregado de manutenção (1)

Estagiário De Engenharia 2

Estoquista (1)

Garçom (2)

Gerente de Fazenda(1)

Governanta (1)

Instrutor de Informática (2)

Mecânico de Caminhão (2)

Oficial de Cozinha (2)

Oficial de Serviços Gerais

Operador de Cobrança

Operador de Logística (2)

Operador de Piladora De Café (1)

Pedreiro (5)

Recepcionista (7)

Serralheiro (1)

Servente deObras (5)

Supervisora de Brinquedos (1)

Suporte técnico ao cliente (1)

Técnico Agrícola (1)

Trabalhador Rural (58)

Topógrafo (1)

Tratorista (2)

Vendedor (14)

Sine de Nova Venécia

Como se candidatar: das 8 às 17 horas, na Rua Jussara, 10, no bairro Margareth.

Vagas: 56

Motorista (3)

Pedreiro (4)

Ajudante de Obras (5)

Montador (2)

Auxiliar de Montagem (4)

Eletricista Predial (2)

Eletricista de Força e Controle (2)

Vendedor Externo (5)

Auxiliar de Escritório (1)

Representante de Negocios (3)

Carpinteiro (1)

Armador (1)

Auxiliar de Serviços Gerais (4)

Ajudante Civil (4)

Consultor Externo (5)

Atendente Comercial (1)

Recepcionista (1)

Trabalhador Rural (8)

Sine de São Mateus

Como se candidatar: o atendimento vai das 8 às 17 horas, na rua Alberto Sartório, nº 404, no bairro Carapina.

Vagas: 123