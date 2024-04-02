Sine Móvel oferta 850 vagas de emprego no Terminal de São Torquato

Os trabalhadores que estão à procura de emprego já podem separar o currículo. O Sine Móvel vai ofertar mais de 850 vagas de emprego no Terminal de São Torquato, em Vila Velha, nesta quarta-feira (3). O atendimento acontece das 7h às 13h com oportunidades para trabalhar com carteira assinada.
Há chances para os postos de ajudante de obras; armador de ferros; almoxarife; enfermeiro do trabalho; engenheiro de segurança do trabalho; fiscal de obras; operador de carregadeira; operador de retroescavadeira; pedreiro; serralheiro; técnico em segurança do trabalho, entre outros.
Para facilitar o atendimento e o cadastro, os candidatos devem comparecer ao terminal levando documentos pessoais (Carteira de Trabalho, RG e CPF) e um currículo.