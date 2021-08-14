Serra e Cariacica abrem mais de 1,2 mil vagas de emprego

Municípios de Serra e Cariacica oferecem oportunidades de emprego Crédito: Fernando Madeira

Os municípios da Serra e de Cariacica estão com oferta de empregos e os candidatos podem entrar na disputa por uma vaga na segunda-feira (16). São 1.224 vagas para as mais diversas áreas de atuação.

Na Serra, a Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda (Seter), através do Sine , abre a oferta para 759 vagas nos setores de indústria, construção civil, comércio e serviços.

As oportunidades são para auxiliar administrativo, auxiliar de linha de produção, eletricista de manutenção industrial, motorista de caminhão guincho, entre outras. Dos 759 encaminhamentos, 270 são para ofertas de vagas para atuar na parada de usina de uma siderúrgica de grande porte localizada no município.

PASSOS PARA INSCRIÇÃO:

Os interessados devem comparecer ao Sine da Serra, no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8h às 17h;

Levar a carteira de identidade;

Carteira de trabalho;

CPF;

Número do PIS;

Carteira de habilitação (para aqueles que possuem).

Caso o interessado tenha dúvidas relacionadas ao processo, é possível entrar em contato através do número 3252-7406.

Renato Ribeiro, secretário-adjunto de Trabalho, Emprego e Renda afirmou que a Serra é o município que mais gera empregos no Espírito Santo, segundo dados do Caged, e que a administração quer aumentar a oferta captando vagas nas empresas. "Assim como também temos buscado contribuir para a qualificação dos profissionais da Serra. Queremos, além de ser o município que mais gera empregos, ser também o que mais absorve a mão de obra da própria cidade.”

CARIACICA

Já a Agência do Trabalhador de Cariacica abriu 465 vagas nesta sexta-feira (13), sendo 89 para Pessoa com Deficiência (PcD). As oportunidades estão disponíveis para todos os níveis de escolaridade. A partir de segunda-feira (16), a agência volta a atender de forma presencial, sem a necessidade de agendamentos.

AS VAGAS ESTÃO DISPONÍVEIS PARA:

Motorista truck (categoria D);

Auxiliar administrativo;

Técnico em segurança do trabalho;

Açougueiro;

Encarregado de frota;

Fresador;

Ajudante de caminhão;

Assistente de rastreamento;

Ajudante de manutenção;

Fiscal de patrimônio;

Assistente de compras;

Analista contábil;

Borracheiro;

Empacotador;

Auxiliar de indústria;

Mecânico industrial;

Copeiro;

Garçom;

Salgadeira;

Motorista carreteiro;

Supervisor de faturamento;

Vendedor;

Estoquista, entre outras.

PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PcD):

Auxiliar de escritório;

Auxiliar de obras;

Recepcionista;

Auxiliar de produção;

Empacotador;

Ajudante de produção;

Auxiliar administrativo;

Auxiliar de obras;

Ajudante;

Auxiliar de armazém;

Operador de empilhadeira;

Representante de atendimento, entre outras.



A Agência do Trabalhador de Cariacica lançou um novo canal de atendimento para a população. Trata-se do WhatsApp. Por lá, os candidatos poderão acessar as listas das vagas de emprego, acompanhar o processo seletivo e tirar dúvidas sobre agendamento e como se candidatar às vagas oferecidas semanalmente. As pessoas podem enviar mensagens para o número 98831-6008, de segunda a sexta, das 8h às 16h.

FORMULÁRIO ON-LINE

A agência pede para que o candidato não envie mais de um e-mail em um intervalo de sete dias, pois travará o cadastro. Outra orientação é não enviar o e-mail sem o código da vaga e a função, no campo "assunto".