Senac abre mais de 900 vagas em cursos de graça no ES

As vagas são voltadas para cursos de qualificação e técnicos nas áreas de estética, moda, informática, hotelaria, saúde e bem-estar. Os cursos serão ministrados em diferentes regiões do Estado, com aulas em São Mateus, Serra, Vitória, Vila Velha, Cachoeiro de Itapemirim, Linhares, Colatina, Santa Teresa e Venda Nova do Imigrante.