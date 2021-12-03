Senac abre mais de 900 vagas em cursos de graça no ES

O Senac-Es está com inscrições abertas para mais de 900 vagas em cursos de qualificação de graça. As oportunidades são destinadas a quem quer aprender uma profissão para conseguir um emprego ou trabalhar por conta própria. A instituição também tem outras opções de treinamento pagos nas áreas de serviços, comércio e turismo.
Os interessados devem comparecer às unidades regionais para fazer a inscrição. As chances serão concedidas por ordem de chegada dos candidatos, obedecendo-se rigorosamente ao número de vagas disponíveis. O prazo para matrícula depende da qualificação, conforme estabelecido no edital. Clique aqui para ler o edital.
As chances estão disponíveis no Programa Senac de Gratuidade (PSG), com inscrições abertas nas nove unidades do Senac no Espírito Santo. Podem se inscrever pessoas com renda familiar inferior a dois salários mínimos federais, estudantes ou egressos da Educação Básica, além de trabalhadores empregados ou desempregados.
As vagas são voltadas para cursos de qualificação e técnicos nas áreas de estética, moda, informática, hotelaria, saúde e bem-estar. Os cursos serão ministrados em diferentes regiões do Estado, com aulas em São Mateus, Serra, Vitória, Vila Velha, Cachoeiro de Itapemirim, Linhares, Colatina, Santa Teresa e Venda Nova do Imigrante.
CONFIRA AS VAGAS
Vitória
- Modelista (12)
- Assistente de Pessoal (25)
- Barbeiro (10)
- Técnico em Administração (50)
- Técnico em Logística (25)
- Manicure e Pedicure (12)
- Técnico em Segurança do Trabalho (20)
- Técnico em Recursos Humanos (25)
- Depilador (16)
Colatina
- Barbeiro (11)
- Manicure e Pedicure (10)
- Depilador (15)
- Assistente Administrativo (22)
Vitória Hotel Senac - Ilha do Boi
- Garçom (24)
- Técnico em Eventos (20)
- Recepcionista em Meios de Hospedagem (20)
Serra
- Técnico em Administração (50)
- Técnico em Segurança do Trabalho (25)
- Massagista (2)
- Manicure e Pedicure (12)
- Cuidador Infantil (25)
Santa Teresa
- Barbeiro (10)
- Operador de Computador (10)
- Assistente Administrativo (15)
Vila Velha
- Manicure e Pedicure (16)
- Técnico em Administração (25)
- Depilador (40)
- Cuidador de Idoso (20)
- Cuidador Infantil (20)
Venda Nova do Imigrante
- Garçom (8)
- Cuidador Infantil (8)
- Auxiliar de Cozinha (8)
- Salgadeiro (8)
- Massagista (8)
- Agente de Informações Turísticas (8)
- Programador Web (8)
- Assistente Administrativo (8)
São Mateus
- Assistente de Logística (16)
- Manicure e Pedicure (9)
- Barbeiro (8)
- Operador de Computador (9)
- Assistente Administrativo (16)
Linhares
- Barbeiro (10)
- Massagista (10)
- Técnico em Logística (20)
- Assistente de Secretaria Escolar (10)
Cachoeiro de Itapemirim
- Cuidador de Idoso (15)
- Cuidador Infantil (15)
- Assistente Administrativo (16)
- Assistente de Recursos Humanos (15)
- Assistente de Secretaria Escolar (15)
- Depilador (20)
- Manicure e Pedicure (20)
- Cuidador de Idoso (15)
- Assistente Administrativo (16)