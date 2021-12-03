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Qualificação

Senac abre mais de 900 vagas em cursos de graça no ES

Podem se inscrever pessoas com renda familiar inferior a dois salários mínimos federais, estudantes ou egressos da Educação Básica, além de trabalhadores empregados ou desempregados
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

03 dez 2021 às 12:35

Publicado em 03 de Dezembro de 2021 às 12:35

Curso de qualificação para garçom
Curso de qualificação para garçom Crédito: Divulgação/Senac-ES
O Senac-Es está com inscrições abertas para mais de 900 vagas em cursos de qualificação de graça. As oportunidades são destinadas a quem quer aprender uma profissão para conseguir um emprego ou trabalhar por conta própria. A instituição também tem outras opções de treinamento pagos nas áreas de serviços, comércio e turismo.
Os interessados devem comparecer às unidades regionais para fazer a inscrição. As chances serão concedidas por ordem de chegada dos candidatos, obedecendo-se rigorosamente ao número de vagas disponíveis. O prazo para matrícula depende da qualificação, conforme estabelecido no edital. Clique aqui para ler o edital. 
As chances estão disponíveis no Programa Senac de Gratuidade (PSG), com inscrições abertas nas nove unidades do Senac no Espírito Santo. Podem se inscrever pessoas com renda familiar inferior a dois salários mínimos federais, estudantes ou egressos da Educação Básica, além de trabalhadores empregados ou desempregados.

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As vagas são voltadas para  cursos de qualificação e técnicos nas áreas de estética, moda, informática, hotelaria, saúde e bem-estar. Os cursos serão ministrados em diferentes regiões do Estado, com aulas em São Mateus, Serra, Vitória, Vila Velha, Cachoeiro de Itapemirim, Linhares, Colatina, Santa Teresa e Venda Nova do Imigrante.

CONFIRA AS VAGAS

Vitória

  • Modelista (12)
  • Assistente de Pessoal (25)
  • Barbeiro (10)
  • Técnico em Administração (50)
  • Técnico em Logística (25)
  • Manicure e Pedicure (12)
  • Técnico em Segurança do Trabalho (20)
  • Técnico em Recursos Humanos (25)
  • Depilador (16)

Colatina

  • Barbeiro (11)
  • Manicure e Pedicure (10)
  • Depilador (15)
  • Assistente Administrativo (22)

Vitória Hotel Senac - Ilha do Boi

  • Garçom (24)
  • Técnico em Eventos (20)
  • Recepcionista em Meios de Hospedagem (20)

Serra

  • Técnico em Administração (50)
  • Técnico em Segurança do Trabalho (25)
  • Massagista (2)
  • Manicure e Pedicure (12)
  • Cuidador Infantil (25)

Santa Teresa

  • Barbeiro (10)
  • Operador de Computador (10)
  • Assistente Administrativo (15)

Vila Velha

  • Manicure e Pedicure (16)
  • Técnico em Administração (25)
  • Depilador (40)
  • Cuidador de Idoso (20)
  • Cuidador Infantil (20)

Venda Nova do Imigrante

  • Garçom (8)
  • Cuidador Infantil (8)
  • Auxiliar de Cozinha (8)
  • Salgadeiro (8)
  • Massagista (8)
  • Agente de Informações Turísticas (8)
  • Programador Web (8)
  • Assistente Administrativo (8)

São Mateus

  • Assistente de Logística (16)
  • Manicure e Pedicure (9)
  • Barbeiro (8)
  • Operador de Computador (9)
  • Assistente Administrativo (16)

Linhares

  • Barbeiro (10)
  • Massagista (10)
  • Técnico em Logística (20)
  • Assistente de Secretaria Escolar (10)

Cachoeiro de Itapemirim

  • Cuidador de Idoso (15)
  • Cuidador Infantil (15)
  • Assistente Administrativo (16)
  • Assistente de Recursos Humanos (15)
  • Assistente de Secretaria Escolar (15)
  • Depilador (20)
  • Manicure e Pedicure (20)
  • Cuidador de Idoso (15)
  • Assistente Administrativo (16)

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