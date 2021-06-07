Sedu abre 715 vagas para curso técnico gratuito com bolsa de R$ 400

A Secretaria de Estado da Educação (Sedu) está com inscrições abertas para ingresso nos cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio na forma concomitante, no âmbito do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec). A oferta é de 715 vagas para os estudantes matriculados na 1ª ou 2ª série do ensino médio regular da rede pública estadual.
As oportunidades estão disponíveis em 19 municípios do Espírito Santo, por meio do Programa Novos Caminhos. São oito opções de cursos como Técnico em Administração, Meio Ambiente e Logística. As aulas devem começar no segundo semestre de 2021. Clique aqui para ler o edital.
Durante o período de curso, os alunos recebem bolsa-formação, no valor de R$ 400, além de um kit escolar com material didático. Terá o benefício cancelado o estudante que se ausentar nos cinco primeiros dias consecutivos de aula; for reprovado, por nota ou frequência, numa mesma etapa, disciplina ou módulo do curso técnico; entre outros critérios.
As inscrições podem ser feitas das 15 horas do desta segunda-feira (7) até as 23h59 do dia 27 de junho, no site do programa (clique aqui para se inscrever). Na hora de se inscrever, o estudante deverá informar o CPF ou e-mail (em ambos não poderá ser utilizado de terceiros). O candidato poderá optar por apenas uma escola e curso técnico; e escolher turno diferente do que esteja matriculado no ensino médio regular, em tempo parcial, no ano letivo de 2021.
A lista com os candidatos classificados será divulgado no dia 29 de junho. Já a matrícula dos selecionados será realizada de 30 de junho a 5 de julho de 2021, na secretaria da escola onde ele irá fazer o curso. As aulas vão começar em julho.
CONFIRA OS CURSOS E OS MUNICÍPIOS
- Santa Maria de Jetibá
- EEEFM Graça Aranha, Av. Hermann Roelke, 131, Centro.
- Técnico em Comércio: 35 vagas para o período noturno.
- Afonso Cláudio
- CEEFMTI Afonso Cláudio, Rua Ute Amelia Gastin Padua, 50/124, Sao Tarcisio.
- Técnico em Administração: 35 vagas para o período noturno.
- Conceição do Castelo
- EEEFM Profª Aldy Soares Merçon Vargas, Praça da Matriz, Centro.
- Técnico em Agronegócio: 35 vagas para o período noturno.
- Barra de São Francisco
- CEEFMTI João XXIII, Alameda Joao XXIII, 144, Vila Pereira.
- Técnico em Vendas: 40 vagas para o período noturno.
- Mimoso Do Sul
- EEEFM Monsenhor Elias Tomasi, Praça Dep Evaldo Ribeiro Castro, Centro.
- Técnico em Recursos Humanos: 35 vagas para o período noturno.
- Castelo
- EEEFM João Bley, Rua Machado de Assis, 694, São Miguel.
- Técnico em Meio Ambiente: 40 vagas para o período noturno.
- Itapemirim
- CEEFMTI Washington Pinheiro Meirelles, Av. Cristiano Dias Lopes, Centro.
- Técnico em Administração: 40 vagas para o período noturno.
- Fundão
- CEEFMTI Nair Miranda, Rua Vicente Fernandes de Oliveira, 38, Centro
- Técnico em Administração: 35 vagas para o período noturno.
- Serra
- EEEFM Aristóbulo Barbosa Leão, Av. Des. Mário da Silva Nunes, 1.000, Jardim Limoeiro.
- Técnico em Administração: 40 vagas para o período noturno.
- Vitória
- EEEM Arnulpho Mattos, Rua Presidente Nereu Ramos, 172, Bairro República.
- Técnico em Mecânica: 40 vagas para o período noturno.
- Cariacica
- EEEM Coronel Olímpio Cunha, Rua Mario Araujo, Santana.
- Técnico em Administração: 35 vagas para o período noturno.
- Colatina
- EEEFM Rubens Rangel, Rua Dom Pedro II, Esplanada.
- Técnico em Administração: 40 vagas para o período noturno.
- Alegre
- EEEFM Prof. Pedro Simão, Rua Antonio Lemos Barbosa, Vila Do Sul.
- Técnico em Comércio: 30 vagas para o período vespertino.
- Aracruz
- CEEMTI Monsenhor Guilherme Schmitz, Rua Aristides Bitti, D. Carli
- Técnico em Vendas: 40 vagas para o período noturno.
- Linhares
- CEEFMTI Bartouvino Costa, Avenida Jones dos Santos Neves, Centro
- Técnico em Comércio: 40 vagas para o período noturno.
- Sooretama
- EEEFM Armando Barbosa Quitiba, Rua Vitorio Bobbio, Centro
- Técnico em Logística: 40 vagas para o período noturno.
- Nova Venécia
- EEEFM José Zamprogno, Av. Carlos Krauser, Zona Urbana.
- Técnico em Administração: 40 vagas para o período noturno.
- Conceição da Barra
- EEEFM Augusto de Oliveira, Av. Valderedo Poyares Faria, Campo Verde.
- Técnico em Meio Ambiente: 40 vagas para o período noturno.
- Vila Velha
- EEEFM Prof. Geraldo Costa Alves, Rua Rubem Braga, 1, Boa Vista.
- Técnico em Administração: 35 vagas para o período noturno.