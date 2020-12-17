Secretaria da Educação do ES abre 1.070 vagas em cursos técnicos

A Secretaria de Estado da Educação (Sedu) está com inscrições abertas para o processo seletivo de estudantes que desejam cursar a Educação Profissional Técnica nas escolas públicas estaduais. A oferta é de 1.070 vagas, distribuídas em 15 municípios do Estado. A formação é destinada aos alunos que já concluíram o nível médio. Clique aqui para ler o edital.
Os interessados podem se inscrever até 21 de dezembro, no site www.selecaoaluno.es.gov.br.
As oportunidades são para 10 cursos técnicos: Administração, Agropecuária, Comércio, Logística, Recursos Humanos, Secretariado, Segurança do Trabalho, Tradução e Interpretação de Libras e Transações Imobiliárias. De acordo com informações da Sedu, os cursos têm duração de 1 ano e meio a dois anos.
A qualificação é oferecida em escolas de Aracruz, Barra de São Francisco, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Colatina, Conceição do Castelo, Guarapari, Guaçuí, Linhares, Nova Venécia, Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá, São Mateus, Serra e Vitória.
Para participar do processo seletivo, os candidatos devem fazer o cadastro no acesso cidadão, utilizando o número de CPF e e-mail (em ambos não poderá ser utilizado de terceiros). Em seguida, é necessário acessar a página de inscrição, ler as orientações do edital e preencher a ficha de participação, onde deverá optar por apenas uma escola e um curso.
CONFIRA OS CURSOS
Aracruz
- Escola: CEEMTI Monsenhor Guilherme Schmitz, Rua Aristides Bitti, 350.
- Curso: Técnico em Logística
- Vagas: 40
- Carga horária: 900h
Barra de São Francisco
- Escola: João XXIII, Alameda João XXIII, 144.
- Curso: Técnico em Recursos Humanos
- Vagas: 40
- Carga horária: 900h
Cachoeiro de Itapemirim
- Escola: EEEFM Presidente Getúlio Vargas, Rua João Franklin Machado, s/N.
- Curso: Técnico e Administração
- Vagas: 40
- Carga horária: 1200 h
- Escola: CEI Atila de Almeida Miranda, Avenida Nossa Senhora da Consolação, 176, Vila Rica.
- Curso: Técnico em Logística
- Vagas: 40
- Carga horária: 900 h
Cariacica
- Escola: EEEFM Coronel Olímpio Cunha, Rua Mário Araújo, 13, Santana.
- Curso: Técnico em Recursos Humanos
- Vagas: 40
- Carga horária: 900 h
- Curso: Técnico em Administração
- Vagas: 35
- Carga horária: 1200 h
- Curso: Técnico em Logística
- Vagas: 35
- Carga horária: 900 h
Colatina
- Escola: EEEFM Rubens Rangel, Rua Dom Pedro II, 128, Esplanada.
- Curso: Técnico em Recursos Humanos
- Vagas: 40
- Carga horária: 900 h
- Curso: Técnico em Comércio
- Vagas: 40
- Carga horária: 900 h
Conceição do Castelo
- Escola: EEEFM Aldy Soares Merçon Vargas, Praça da Matriz, 9, Centro.
- Curso: Técnico em Agropecuária
- Vagas: 40
- Carga horária: 1.200 h
Guarapari
- Escola: EEEFM Lyra Ribeiro Santos, Rua Valtrudes Rosa, S/Nº, Kubitschek
- Curso: Técnico em Administração
- Vagas: 40
- Carga horária: 1200 h
Guaçuí
- Escola: EEEFM Antônio Carneiro Ribeiro, Rua José Vieira de Souza, S/Nº, Quincas Machado.
- Curso: Técnico em Tradução e Interpretação de Libras
- Vagas: 40
- Carga horária: 1200 h
- Curso: Técnico em Secretariado
- Vagas: 40
- Carga horária: 900 h
- Curso: Técnico em Administração
- Vagas: 40
- Carga horária: 1200 h
Linhares
- Escola: CEEMTI Bartouvino Costa, Avenida Governador Santo Neves, 756, Centro.
- Curso: Técnico em Logística
- Vagas: 40
- Carga horária: 900 h
Nova Venécia
- Escola: EEEFM Maria Dalva Gama Barnabé, Rua Mateus Toscano, 163.
- Curso: Técnico em Recursos Humanos
- Vagas: 40
- Carga horária: 900 h
Santa Leopoldina
- Escola: EEEFM Alice Holzmeister, Rua Diretor Rudio, 40.
- Curso: Técnico em Recursos Humanos
- Vagas: 40
- Carga horária: 900 h
- Curso: Técnico em Administração
- Vagas: 40
- Carga horária: 1200 h
Santa Maria de Jetibá
- Escola: EEEFM Graça Aranha, Rua Alfredo Potratz, 131, Centro.
- Curso: Técnico em Administração
- Vagas: 40
- Carga horária: 1200 h
São Mateus
- Escola: EEEFM Ceciliano Abel de Almeida, Praça São Benedito, 269, Centro.
- Curso: Técnico em Logística
- Vagas: 40
- Carga horária: 900 h
Serra
- Escola: EEEFM Aristóbulo Barbosa Leão, Avenida Desembargador Mário da Silva Nunes, 1000, Jardim Limoeiro.
- Curso: Técnico em Administração
- Vagas: 40
- Carga horária: 1200 h
- Curso: Técnico em Logística
- Vagas: 40
- Carga horária: 900 h
- Curso: Técnico em Transações Imobiliárias
- Vagas: 40
- Carga horária: 900 h
Vitória
- Escola: EEEFM Elza Lemos Andreata, Rua Amadeu Muniz Corrêa, s/n, Ilha das Caieiras.
- Curso: Técnico em Recursos Humanos
- Vagas: 40
- Carga horária: 900 h
- Curso: Técnico em Administração
- Vagas: 40
- Carga horária: 1200 h
- Escola: EEEM Arnulpho Mattos, Rua Presidente Nereu Ramos, 172, Bairro República.
- Curso: Técnico em Tradução e Interpretação de Libras
- Vagas: 40
- Carga horária: 1200 h
- Curso: Técnico em Segurança do Trabalho
- Vagas: 40
- Carga horária: 1200 h