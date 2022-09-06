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Sebrae abre processo seletivo com salários de até R$ 5,7 mil no ES

Oportunidades são para trabalhar em Venda Nova do Imigrante, Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Guaçuí e Linhares. Prazo vai até 12 de setembro
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

06 set 2022 às 09:01

Publicado em 06 de Setembro de 2022 às 09:01

Sebrae
Sede do Sebrae no ES fica na Enseada do Suá, em Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva
O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Espírito Santo (Sebrae/ES) está com inscrições abertas para o processo seletivo que visa a contratação de profissionais de nível superior. A oferta é de uma vaga imediata para Venda Nova do Imigrante, além da formação de cadastro de reserva para as cidades de Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Guaçuí e Linhares.
Para concorrer ao cargo de analista técnico, é necessário ter graduação em Administração, Ciências Contábeis ou Ciências Econômicas, com diploma reconhecido pelo Ministério da Educação.
O salário é de R$ 5.755,87. O Sebrae/ES oferece ainda assistência médico-hospitalar, plano de previdência privada, seguro de vida em grupo, vale-transporte, auxílio-alimentação e auxílio-educação. O contrato de trabalho é por prazo indeterminado, regido pela Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), com jornada de 40 horas semanais.
Os interessados podem se inscrever até o dia 12 de setembro de 2022, pelo site da Fundação de Apoio à Pesquisa, Tecnologia e Cultura (Fapetec), responsável pela seleção. 
O processo seletivo contará com quatro etapas. A primeira será composta por avaliação de conhecimentos; seguida da etapa de avaliação de habilidades. Na terceira fase, será realizada a entrevista por competências, enquanto que na quarta terá análise curricular e documental. Todas as quatro etapas são eliminatórias e classificatórias.
COMO SE INSCREVER
  • Prazo: 12 de setembro de 2022

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