Sebrae abre processo seletivo com salários de até R$ 5,7 mil no ES

Sede do Sebrae no ES fica na Enseada do Suá, em Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Espírito Santo (Sebrae/ES) está com inscrições abertas para o processo seletivo que visa a contratação de profissionais de nível superior. A oferta é de uma vaga imediata para Venda Nova do Imigrante, além da formação de cadastro de reserva para as cidades de Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Guaçuí e Linhares.

Para concorrer ao cargo de analista técnico, é necessário ter graduação em Administração, Ciências Contábeis ou Ciências Econômicas, com diploma reconhecido pelo Ministério da Educação.

O salário é de R$ 5.755,87. O Sebrae/ES oferece ainda assistência médico-hospitalar, plano de previdência privada, seguro de vida em grupo, vale-transporte, auxílio-alimentação e auxílio-educação. O contrato de trabalho é por prazo indeterminado, regido pela Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), com jornada de 40 horas semanais.

O processo seletivo contará com quatro etapas. A primeira será composta por avaliação de conhecimentos; seguida da etapa de avaliação de habilidades. Na terceira fase, será realizada a entrevista por competências, enquanto que na quarta terá análise curricular e documental. Todas as quatro etapas são eliminatórias e classificatórias.

COMO SE INSCREVER