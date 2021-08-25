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Samarco abre inscrições para o programa de trainee com vagas no ES

Oportunidades são para os cursos como Engenharia, Relações Internacionais, Sistema de Informação, Ciência da Computação, Química, Biologia e Geologia

Publicado em 25 de Agosto de 2021 às 13:49

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

25 ago 2021 às 13:49
Planta de pelotização da Samarco, em Ubu, em Anchieta
Planta de pelotização da Samarco, em Ubu, em Anchieta Crédito: Jefferson Rocio
Já estão abertas as inscrições para o programa de trainee da Samarco. As oportunidades estão disponíveis na sede administrativa em Belo Horizonte e nas unidades de Mariana (MG) e Anchieta (ES) para atuação nas áreas operacionais e corporativas. Os interessados podem se inscrever até o dia 9 de setembro, no site do programa. O total de postos não foi informado.
De acordo com as regras da seleção, o candidato precisa ter se formado a partir de dezembro de 2019 ou em graduação com conclusão até março de 2022. Também é necessário ter disponibilidade para trabalhar presencialmente no local da vaga. O inglês é nível avançado.
A mineradora informou que as oportunidades são para candidatos dos seguintes cursos: Engenharias, Direito, Relações Internacionais, Sistema da Informação, Ciência da Computação, Química, Biologia, Geologia, Sociologia, entre outros.
A seleção contará com testes on-line em inglês e entrevistas com o objetivo de conhecer o perfil, habilidades e competências do candidato. O programa está previsto para começar em novembro deste ano e tem a duração de dois anos.
Os interessados terão como benefícios o salário, além de Programa de Participação nos Resultados, vale-alimentação, vale-refeição, previdência privada, plano de saúde, seguro de vida, entre outros.
“O programa de trainee da Samarco é uma oportunidade de crescimento pessoal e profissional. Buscamos novos talentos para integrar nosso time e trilhar conosco rumo a uma mineração diferente. Os selecionados terão a oportunidade de desenvolver suas habilidades, competências e performance”, comentou a analista de Seleção da Samarco, Carolina Porto.

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