Rede de supermercados contrata 500 profissionais no ES nesta quarta-feira

A rede de supermercados Epa, que também tem as marcas Mineirão e OK, vai contratar 500 profissionais no Espírito Santo nesta quarta-feira (13). As vagas de emprego são destinadas a candidatos de vários níveis de escolaridade.

De acordo com informações da empresa, as oportunidades são para trabalhar em uma das lojas da rede na Grande Vitória e no interior do Estado.

Oportunidades de trabalho em rede de supermercados Crédito: Grupo Epa/ Divulgação

Os postos estão distribuídos em várias áreas como:

Açougue

Padaria

Hortifruti

Frios

Adega

Serviços gerais

Repositor

Operador de caixa, entre outros.

Além do salário, que varia conforme o cargo, os funcionários recebem benefícios como auxílio-alimentação, plano de saúde e odontológico e convênio com faculdades.

O processo seletivo será feito sem agendamento nesta quarta-feira (13), a partir das 7 horas. Os interessados devem comparecer no Espaço Vitória, que fica na Avenida Leitão da Silva, 2.159, Itararé, Vitória, próximo à Unimed.

É necessário levar o currículo, carteira de identidade, CPF, carteira de trabalho e comprovante de residência.