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Comércio

Rede de supermercados contrata 500 profissionais no ES nesta quarta-feira

Processo seletivo sem agendamento ocorre a partir das 7 horas; oportunidades são para diversas áreas como açougue, serviços gerais, padaria e adega

Publicado em 12 de Abril de 2022 às 10:28

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

12 abr 2022 às 10:28
A rede de supermercados Epa, que também tem as marcas Mineirão e OK, vai contratar 500 profissionais no Espírito Santo nesta quarta-feira (13). As vagas de emprego são destinadas a candidatos de vários níveis de escolaridade.
De acordo com informações da empresa, as oportunidades são para trabalhar em uma das lojas da rede na Grande Vitória e no interior do Estado.
Oportunidades de trabalho em rede de supermercados Crédito: Grupo Epa/ Divulgação
Os postos estão distribuídos em várias áreas como:
  • Açougue
  • Padaria
  • Hortifruti
  • Frios
  • Adega
  • Serviços gerais
  • Repositor
  • Operador de caixa, entre outros.
Além do salário, que varia conforme o cargo, os funcionários recebem benefícios como auxílio-alimentação, plano de saúde e odontológico e convênio com faculdades.
O processo seletivo será feito sem agendamento nesta quarta-feira (13), a partir das 7 horas. Os interessados devem comparecer no Espaço Vitória, que fica na Avenida Leitão da Silva, 2.159, Itararé, Vitória, próximo à Unimed.
É necessário levar o currículo, carteira de identidade, CPF, carteira de trabalho e comprovante de residência.
O Grupo Epa conta com 180 lojas das três marcas da rede no Espírito Santo. Para o segundo semestre de 2022, há previsão de abertura de uma nova unidade no interior do Estado, em local ainda ser definido.

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