Rede de supermercados contrata 500 profissionais no ES nesta quarta-feira

A rede de supermercados Epa, que também tem as marcas Mineirão e OK, vai contratar 500 profissionais no Espírito Santo nesta quarta-feira (13). As vagas de emprego são destinadas a candidatos de vários níveis de escolaridade.
De acordo com informações da empresa, as oportunidades são para trabalhar em uma das lojas da rede na Grande Vitória e no interior do Estado.
Os postos estão distribuídos em várias áreas como:
- Açougue
- Padaria
- Hortifruti
- Frios
- Adega
- Serviços gerais
- Repositor
- Operador de caixa, entre outros.
Além do salário, que varia conforme o cargo, os funcionários recebem benefícios como auxílio-alimentação, plano de saúde e odontológico e convênio com faculdades.
O processo seletivo será feito sem agendamento nesta quarta-feira (13), a partir das 7 horas. Os interessados devem comparecer no Espaço Vitória, que fica na Avenida Leitão da Silva, 2.159, Itararé, Vitória, próximo à Unimed.
É necessário levar o currículo, carteira de identidade, CPF, carteira de trabalho e comprovante de residência.
O Grupo Epa conta com 180 lojas das três marcas da rede no Espírito Santo. Para o segundo semestre de 2022, há previsão de abertura de uma nova unidade no interior do Estado, em local ainda ser definido.