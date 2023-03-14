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Qualificação

Aderes abre 2,5 mil vagas em cursos gratuitos no ES para quem quer empreender

Aulas serão presenciais em várias cidades, e as inscrições para os cursos Operação de Drone, Realidade Aumentada, Fotografia para Vendas e Impressão 3 já podem ser feitas
Viviann Barcelos

Viviann Barcelos

Publicado em 

14 mar 2023 às 12:47

Publicado em 14 de Março de 2023 às 12:47

Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes) lançou um programa que vai ofertar 2,5 mil vagas em cursos de qualificação gratuitos para capixabas que desejam empreender. As aulas serão presenciais em várias cidades do Estado, e as inscrições para alguns cursos já estão abertas. 
O Projeto Espírito Santo Empreendedor tem o objetivo de promover conhecimento a partir de novas tecnologias e foi lançado na última terça-feira (7), no Palácio da Fonte Grande, em Vitória.
Objetos 3D impressos em curso ofertado gratuitamente pela Aderes
Objetos 3D impressos em curso ofertado gratuitamente pela Aderes Crédito: Divulgação/Aderes
De acordo com Ana Ivone Salomon Marques, da Aderes, a ação vai auxiliar gestores, empreendedores ou aqueles que desejam ter o próprio negócio a "conhecer, desenvolver e implementar a inovação, buscando o aumento de produtividade, redução de custos e renda".
Entre os cursos ofertados estão Realidade Aumentada, Impressão 3D, Operação de Drone, Fotografia para Vendas e Pré-incubação.
As aulas serão ministradas por meio de parceria da Aderes com o Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti) e Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes).
Curso de Realidade Aumentada é ofertado gratuitamente pela Aderes
Curso de Realidade Aumentada é ofertado gratuitamente pela Aderes Crédito: Divulgação/Aderes

Inscrições e aula inaugural

O primeiro curso com aula inaugural prevista para os dias 31 de março e 1º de abril no Ifes de Vila Velha é o de Impressão 3D.
As inscrições para os cursos de Operação de Drone, Realidade Aumentada, Fotografia para Vendas e Impressão 3D começaram nesta segunda-feira (13) e podem ser feitas pela internet.
O cronograma e as datas das inscrições para os demais cursos ainda não foram divulgadas.
A previsão, segundo a Aderes, é que o cronograma completo dos cursos seja divulgado em abril.

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