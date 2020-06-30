Qualificar ES oferece até curso gratuito de digital influencer

Os interessados em se qualificar sem sair de casa já podem se inscrever no programa Qualificar ES. São 26 mil vagas em 13 cursos, sendo oito deles novos. Entre as novidades dessa nova rodada de qualificações, estão os curso para aprender a ser um digital influencer, trabalhar com vendas pela internet e até para se formar como tutor de cursos on-line.

O curso de digital influencers: Marketing de Influência possibilita ao aluno planejar e executar estratégias digitais para influenciar o comportamento e opinião de milhares de pessoas por meio do conteúdo que publica em seus canais de comunicação, como Instagram e YouTube.



No curso de E-Commerce, o participante vai adquirir habilidades para iniciar a operação de uma loja virtual ou melhorar seus negócios na internet. Há ainda o curso de Formação de Tutores EaD, destinado a quem quer estar preparado para dar aulas pela rede mundial de computadores.

De acordo com a secretária de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), Cristina Engel, as grades dos cursos são revistas constantemente para se adequar às demandas do mercado.

Nossa equipe estudou novas abordagens de conteúdo para os cursos já existentes e os novos cursos, que atendessem a essa necessidade que, de repente, apareceu na vida de todo mundo. Nossa preocupação é de, além de ter um conteúdo mais adequado e em maior quantidade, também ser uma atividade mais atraente para o cidadão, afirmou Cristina Engel.

Ao todo, são 2 mil oportunidades em casa qualificação, a duração de 120 horas, ou seja, quase dois meses.

Nesse momento que estamos passando, a qualificação se tornou cada vez mais importante. Por isso, queremos preparar esses alunos para os novos tempos que virão e para atender às demandas do mercado. Ele poderá conseguir um emprego ou investir no próprio negócio com algo novo e criativo, avaliou.

As inscrições podem ser feitas 15 de julho, no site qualificar.es.gov.br . O candidato por se inscrever em dois cursos e a seleção será feita pela ordem de inscrição.

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Para participar dos cursos, os candidatos precisam ter idade mínima de 16 anos, acesso à internet e noções básicas de informática e de navegação na internet. O resultado será divulgado no dia 29 de julho.

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