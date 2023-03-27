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Qualificar ES abre 7 mil vagas para cursos de formação avançada nesta segunda-feira (27)

As inscrições seguem até o dia 10 de abril.

Publicado em 27 de Março de 2023 às 13:38

Viviann Barcelos

Viviann Barcelos

Publicado em 

27 mar 2023 às 13:38
Oportunidade para fazer curso de qualificação sem sair de casa
Oportunidade para fazer curso de qualificação sem sair de casa Crédito: Freepik
O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), divulga, nesta segunda-feira (27), o edital de chamada pública de inscrição para 7 mil vagas de cursos do Programa Qualificar ES – Formação Avançada. Os cursos são ofertados na modalidade on-line e realizados na plataforma de cursos internacionais Coursera.
Ao todo, cinco cursos estão disponíveis. São eles:
  • Resolução de Problemas com Base em Dados
  • Mentalidade Digital
  • Liderança e Gestão de Equipes
  • Negociação e Colaboração em Organizações
  • Inovação e Empreendedorismo
O Programa Qualificar ES – Formação Avançada é o programa de capacitação profissional avançada, por meio da oferta de coleções de aprendizado com reconhecimento e certificação internacional.

Inscrições

Para realizar as inscrições, o candidato deve seguir os pré-requisitos, como ter idade mínima de 16 anos, ter noções básicas de informática e navegação de internet e ter acesso à internet e computador, por exemplo. Seguido os requisitos, o candidato deve preencher corretamente o formulário de inscrição on-line disponível no site do programa
Os cursos são oferecidos em 11 programas com conteúdo específicos direcionados a quem já tem uma formação na área ou quer iniciar na área, com oferta de sete mil vagas no total. Cada programa tem uma quantidade de vagas e cursos limitados.
Para o secretário de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional, Bruno Lamas, a oferta é uma chance de formar profissionais mais capacitados para o mercado de trabalho.
“ O Formação Avançada é um grande impulsionador de profissionais qualificados. A disponibilidade de cursos oferecidos por instituições internacionais de renome traz grande prestígio para o Programa e confiança do público capixaba, que recebe a chance aprimorar seus conhecimentos e se qualificar ainda mais para o mercado de trabalho, movimentando e revitalizando a economia do Estado”, disse o secretário.

Classificação

De acordo com a pasta, a classificação se dará pela ordem de inscrição dos candidatos que atenderem às condições do edital, respeitando o número limite das vagas disponíveis por programa. Os candidatos que não forem classificados, mas estiverem inscritos em um quantitativo em até uma vez o número de vagas do programa, serão incluídos na lista de espera e ocuparão as vagas da seguinte forma:
  • A qualquer tempo se houver desistência dos classificados.
  • Em segunda chamada em até 180 (cento e oitenta) dias após o início do acesso dos classificados de primeira chamada.
O candidato classificado receberá um e-mail com link para acessar a Plataforma Coursera a partir do dia 13 de abril. Após o recebimento do e-mail o candidato deverá acessar a plataforma e se inscrever em pelo menos um curso.
O inscrito abrirá mão da sua licença e será reclassificado para o final da lista de espera, quando:
  • Não aceitar o convite para se inscrever na plataforma no prazo de 10 dias, contados da data de recebimento do convite;
  • Não realização da inscrição em pelo menos um curso em 10 dias, contados da data de recebimento do convite;
  • Verificada, a qualquer tempo, a inatividade do cursista na Plataforma por 30 dias.
  • Informar sua desistência, a qualquer tempo, encaminhando mensagem para o e-mail [email protected].

Plataforma 

O candidato classificado terá acesso ao programa que escolheu durante três meses. Nesse período, é necessário realizar, no mínimo, três cursos dentre aqueles disponibilizados pelo programa escolhido no processo de inscrição.
Os cursistas que concluírem os cursos com aproveitamento suficiente receberão certificados emitidos pela Coursera e declaração emitida pela Secti, validando o certificado para atendimento à legislação brasileira e programa de progressão funcional dos servidores públicos estaduais.

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