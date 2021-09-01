Projeto capacita recém-formados para atuarem como professores

Recém-formados serão capacitados para lecionar Crédito: Freepik

Estão abertas as inscrições para o Programa de Desenvolvimento de Lideranças do Ensina Brasil, que busca jovens recém-formados em diversas áreas para que sejam capacitados a atuarem como professores. Os selecionados darão aulas em escolas com vulnerabilidade social por um período de dois anos. Eles serão funcionários das prefeituras parceiras da ação e contratados como docentes temporários em tempo integral.

A carga horária será de 40 horas semanais, divididas entre aulas, planejamento e atividades curriculares, além de formação continuada oferecida pelo programa. No Espírito Santo , a iniciativa tem o apoio do movimento empresarial ES em Ação.

Hoje, o programa conta com 80 profissionais atuando em 25 escolas capixabas. A expectativa é de que esse número seja ampliado no ano que vem por conta de novos locais que vão aderir ao programa. Atualmente, eles estão presentes em colégios de Vitória, Cariacica, Cachoeiro de Itapemirim, Atílio Vivácqua, Itapemirim, Aracruz, Ibiraçu, Linhares, Ponto Belo e Ibatiba. A remuneração será de acordo com o que é pago por cada município.

De acordo com o Ministério da Educação (MEC), o piso salarial nacional dos profissionais da rede pública da educação básica, em início de carreira, é de R$ 2.886,24. Há redes públicas municipais de educação no país, porém, cuja remuneração dos professores fica abaixo do piso nacional.

Para participar, o candidato precisa ter diploma de graduação validado pelo MEC e ter se formado entre dezembro de 2012 e janeiro de 2022. A seleção é aberta tanto para bacharéis quanto para licenciados. Os que ainda não têm licenciatura também precisam cursar formação pedagógica, com o pagamento das mensalidades ao longo do programa.

Os interessados podem se inscrever até o dia 20 de setembro, no endereço eletrônico do programa Ensina Brasil . O processo seletivo é 100% on-line e baseado em competências, que são testadas ao longo das fases de seleção.

O Ensina Brasil está em sua quinta edição e já reuniu mais de 50 mil jovens de diversas carreiras, como engenharia, direito, administração e matemática.