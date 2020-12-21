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Indústria

Programa Aprendiz da Samarco abre 40 vagas no ES

Interessados podem se inscrever se inscrever até o dia 28 de dezembro para os cursos de mecânico de manutenção de máquinas industriais e eletricista de manutenção
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 dez 2020 às 14:01

Publicado em 21 de Dezembro de 2020 às 14:01

Planta da Samarco, em Anchieta, no Complexo de Ubu
Planta da Samarco, em Anchieta, no Complexo de Ubu Crédito: Samarco/Divulgação
Samarco está com 80 vagas abertas para o Programa Aprendiz, uma parceria entre a mineradora e o Senai. Para o Espírito Santo, a oferta é de 40 vagas, sendo 20 para os cursos de mecânico de manutenção de máquinas industriais e a eletricista de manutenção. O objetivo é atrair jovens que desejam iniciar uma carreira na indústria.
Para participar, o jovem precisa ter nascido entre  2 de janeiro de 2003 e 1º de fevereiro de 2004, ser aluno matriculado no ensino regular de acordo com o contra turno do curso ofertado (Ensino Fundamental ou Médio - escola pública ou bolsista 100% em instituição particular), além de morar em Anchieta, Guarapari ou Piúma. Os cursos serão ministrados no Senai de Anchieta.
O programa Aprendiz é uma iniciativa de porta de entrada para o mercado de trabalho, uma ação de responsabilidade social da Samarco. Por meio de projetos como esse, ajudamos a fomentar o desenvolvimento socioeconômico no território onde atuamos, destaca a gerente de Atração e Desenvolvimento da Samarco, Adriana Gomes.
Os selecionados terão seus contratos iniciados em fevereiro de 2021 e receberão uma bolsa de meio salário mínimo durante o período do curso e vale transporte.  Os alunos terão um ano de parte teórica na unidade do Senai de Anchieta e um ano de formação prática na indústria.
De acordo com informação do Senai, o Programa de Aprendizagem Industrial é o primeiro passo para jovens e adolescentes terem acesso ao primeiro emprego. Os cursos são gratuitos e proporcionam, além da teoria e prática nas aulas em unidades da instituição, a vivência direta no dia a dia das empresas.
Os estudantes assinam um contrato de até dois anos de duração e aplicam nas empresas o que aprendem em sala de aula.

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