Prefeituras do ES abrem concursos e seleções; salários de até R$ 8 mil

Prefeitura de Vitória tem vagas temporárias para médicos Crédito: André Sobral/Divulgação

Confira os detalhes e os prazos mais abaixo. Quatro prefeituras do Espírito Santo anunciaram editais para a contratação de novos servidores. Os postos são destinados a profissionais de todos os níveis de escolaridade e o salário pode passar de R$ 8,2 mil mensais, conforme o cargo escolhido.

As prefeituras de Fundão Vitória estão com inscrições abertas para cargos temporários de guarda-vidas e médicos, respectivamente. Presidente Kennedy , no Sul do Estado, também vai contratar profissionais por tempo determinado. Neste caso, a seleção vai preencher cadastro de reserva.

Já a Prefeitura de Barra de São Francisco , no Norte do Estado, tem dois concursos em aberto, sendo um para guarda municipal e outro para os demais cargos da prefeitura. O objetivo é contratar servidores efetivos. Os profissionais vão receber vencimentos de R$ 1.212 a R$ 3.952,18.

CONFIRA OS PROCESSOS SELETIVOS E CONCURSOS

PREFEITURA DE PRESIDENTE KENNEDY

Vagas: cadastro de reserva

cadastro de reserva Biólogo

Engenheiro Ambiental

Engenheiro Civil

Engenheiro Florestal

Engenheiro Sanitarista

Técnico Agrícola

Técnico em Meio Ambiente

Requisitos: níveis técnico ou superior, registro no respectivo conselho quando solicitado, idade mínima de 18 anos, entre outros

Remuneração: variam de R$ 1.278,59 a R$ 5.487,61

Carga horária: 40 horas semanais

Inscrições: até 22 de julho de 2022, no Departamento de Protocolo Geral da Prefeitura Municipal, localizado à Rua Lúcio Moreira Filho nº 15, Centro, no horário das 8h às 16h.

PREFEITURA DE VITÓRIA

Vagas: 4

4 Médico Clínico - Diarista (1)

Médico Clínico - Plantão (1)

Médico PSF (1)

Médico Regulador (1)

Requisitos: nível superior, bem como registro no Conselho Regional de Classe.

Remuneração: varia de R$ 4.205,37 a R$ 8.276,87

Carga horária: jornadas de 20 a 40 horas semanais

PREFEITURA DE FUNDÃO

Vagas: 15 para guarda-vidas

Requisitos: idade entre 18 e 70 anos; ter o ensino fundamental completo; ter concluído ou revalidado o curso de formação de guarda-vidas ministrado pelo Corpo de Bombeiros Militar no ano 2021

Remuneração: R$ 1.100, mais vale-transporte e auxílio-alimentação

Carga horária: 200 horas mensais em regime de escala.

Inscrições: até 27 de julho, no Cras de Praia Grande, que fica na Rua Piauí S/N Praia Grande, Fundão. O atendimento ocorre das 9 às 16 horas.

PREFEITURA DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

Vagas: 318

318 Analista de Tecnologia da Informação (3)

Arquiteto (2)

Assistente Social (5)

Auditor Fiscal de Tributos Municipais (3)

Auditor Público Interno (3)

Biólogo (1)

Contador (3)

Enfermeiro (30)

Engenheiro Ambiental (1)

Engenheiro Civil (3)

Engenheiro de Minas (1)

Engenheiro Eletricista (1)

Engenheiro Civil - Hidráulica (1)

Farmacêutico Bioquímico (1)

Geólogo (1)

Jornalista (2)

Médico Clínico Geral (8)

Procurador Municipal (4)

Professor PEB IV (15)

Psicólogo (2)

Fiscal Ambiental (1)

Técnico Agrícola (2)

Técnico de Mineração (2)

Técnico em Enfermagem (15)

Tecnólogo em Recursos Humanos (2)

Topógrafo (3)

Arquivista (1)

Agente de Proteção Social (8)

Auxiliar de Consultório (10)

Agente de Posturas (5)

Fiscal Sanitário (5)

Monitor de Educação Especial (30)

Radialista (4)

Supervisor Administrativo (2)

Agente de Fiscalização - Procon (3)

Ajudante de Pedreiro (15)

Auxiliar de Serviços Gerais (15)

Bombeiro Hidráulico (2)

Calceteiro (5)

Carpinteiro (2)

Cozinheiro (15)

Eletricista (3)

Gari (8)

Operador de Máquinas Pesadas (10)

Pedreiro (10)

Pintor de Paredes (2)

Trabalhador Braçal (40)

Vigia (8)

Requisitos: escolaridade entre níveis fundamental, médio, técnico e superior, conforme o respectivo cargo pleiteado

Carga horária: de 20 a 40 horas semanais

Remuneração: R$ 1.212 a R$ 3.952,18

Inscrições: até 8 de agosto de 2022, no até 8 de agosto de 2022, no site do Ibade. Aos candidatos que não têm acesso à internet, será disponibilizado o Posto de Atendimento na Prefeitura Municipal, situada na Rua Danton Bastos, nº 01, Centro, com atendimento das 8h às 11h e das 13h às 16h.

PREFEITURA DE BARRA DE SÃO FRANCISCO II

Vagas: 20 para guarda civil

Requisitos: idade mínima de 18 anos e o ensino médio

Carga horária: 180 horas mensais de carga horária

Remuneração: R$ 3.000