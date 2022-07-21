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Prefeituras do ES abrem concursos e seleções; salários de até R$ 8 mil

Fundão, Vitória e Presidente Kennedy vão contratar profissionais temporários, enquanto que Barra de São Francisco contará com novos servidores efetivos
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

21 jul 2022 às 08:48

Publicado em 21 de Julho de 2022 às 08:48

Fachada da Prefeitura de Vitória: contrato da folha de pagamento com banco será de 5 anos
Prefeitura de Vitória tem vagas temporárias para médicos Crédito: André Sobral/Divulgação
Quatro prefeituras do Espírito Santo anunciaram editais para a contratação de novos servidores. Os postos são destinados a profissionais de todos os níveis de escolaridade e o salário pode passar de R$ 8,2 mil mensais, conforme o cargo escolhido. Confira os detalhes e os prazos mais abaixo.
As prefeituras de Fundão e Vitória estão com inscrições abertas para cargos temporários de guarda-vidas e médicos, respectivamente. Presidente Kennedy, no Sul do Estado, também vai contratar profissionais por tempo determinado. Neste caso, a seleção vai preencher cadastro de reserva. 
Já a Prefeitura de Barra de São Francisco, no Norte do Estado, tem dois concursos em aberto, sendo um para guarda municipal e outro para os demais cargos da prefeitura. O objetivo é contratar servidores efetivos. Os profissionais vão receber vencimentos de R$ 1.212 a R$ 3.952,18.
CONFIRA OS PROCESSOS SELETIVOS E CONCURSOS
PREFEITURA DE PRESIDENTE KENNEDY
  • Vagas: cadastro de reserva
  • Biólogo
  • Engenheiro Ambiental
  • Engenheiro Civil
  • Engenheiro Florestal
  • Engenheiro Sanitarista
  • Técnico Agrícola 
  • Técnico em Meio Ambiente
Requisitos: níveis técnico ou superior, registro no respectivo conselho quando solicitado, idade mínima de 18 anos, entre outros
Remuneração: variam de R$ 1.278,59 a R$ 5.487,61
Carga horária: 40 horas semanais
Inscrições: até 22 de julho de 2022, no Departamento de Protocolo Geral da Prefeitura Municipal, localizado à Rua Lúcio Moreira Filho nº 15, Centro, no horário das 8h às 16h.
PREFEITURA DE VITÓRIA
  • Vagas: 4
  • Médico Clínico - Diarista (1)
  • Médico Clínico - Plantão (1)
  • Médico PSF (1)
  • Médico Regulador (1)
Requisitos: nível superior, bem como registro no Conselho Regional de Classe.
Remuneração: varia de R$ 4.205,37 a R$ 8.276,87
Carga horária: jornadas de 20 a 40 horas semanais
Inscrições: até 22 de julho de 2022, no site do Sistema de Seleção da Prefeitura Municipal. 
PREFEITURA DE FUNDÃO
  • Vagas: 15 para guarda-vidas
Requisitos: idade entre 18 e 70 anos; ter o ensino fundamental completo; ter concluído ou revalidado o curso de formação de guarda-vidas ministrado pelo Corpo de Bombeiros Militar no ano 2021
Remuneração: R$ 1.100, mais vale-transporte e auxílio-alimentação
Carga horária: 200 horas mensais em regime de escala.
Inscrições: até 27 de julho, no Cras de Praia Grande, que fica na Rua Piauí S/N Praia Grande, Fundão. O atendimento ocorre das 9 às 16 horas.
PREFEITURA DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
  • Vagas: 318
  • Analista de Tecnologia da Informação (3)
  • Arquiteto (2)
  • Assistente Social (5)
  • Auditor Fiscal de Tributos Municipais (3)
  • Auditor Público Interno (3)
  • Biólogo (1)
  • Contador (3)
  • Enfermeiro (30)
  • Engenheiro Ambiental (1)
  • Engenheiro Civil (3)
  • Engenheiro de Minas (1)
  • Engenheiro Eletricista (1)
  • Engenheiro Civil - Hidráulica (1)
  • Farmacêutico Bioquímico (1)
  • Geólogo (1)
  • Jornalista (2)
  • Médico Clínico Geral (8)
  • Procurador Municipal (4)
  • Professor PEB IV (15)
  • Psicólogo (2)
  • Fiscal Ambiental (1)
  • Técnico Agrícola (2)
  • Técnico de Mineração (2)
  • Técnico em Enfermagem (15)
  • Tecnólogo em Recursos Humanos (2)
  • Topógrafo (3)
  • Arquivista (1)
  • Agente de Proteção Social (8)
  • Auxiliar de Consultório (10)
  • Agente de Posturas (5)
  • Fiscal Sanitário (5)
  • Monitor de Educação Especial (30)
  • Radialista (4)
  • Supervisor Administrativo (2)
  • Agente de Fiscalização - Procon (3)
  • Ajudante de Pedreiro (15)
  • Auxiliar de Serviços Gerais (15)
  • Bombeiro Hidráulico (2)
  • Calceteiro (5)
  • Carpinteiro (2)
  • Cozinheiro (15)
  • Eletricista (3)
  • Gari (8)
  • Operador de Máquinas Pesadas (10)
  • Pedreiro (10)
  • Pintor de Paredes (2)
  • Trabalhador Braçal (40)
  • Vigia (8)
Requisitos: escolaridade entre níveis fundamental, médio, técnico e superior, conforme o respectivo cargo pleiteado
Carga horária: de 20 a 40 horas semanais
Remuneração: R$ 1.212 a R$ 3.952,18
Inscrições: até 8 de agosto de 2022, no site do Ibade.  Aos candidatos que não têm acesso à internet, será disponibilizado o Posto de Atendimento na Prefeitura Municipal, situada na Rua Danton Bastos, nº 01, Centro, com atendimento das 8h às 11h e das 13h às 16h.
PREFEITURA DE BARRA DE SÃO FRANCISCO II
  • Vagas: 20 para guarda civil
Requisitos: idade mínima de 18 anos e o ensino médio
Carga horária: 180 horas mensais de carga horária
Remuneração: R$ 3.000
Inscrição: até 23h59 de 15 de agosto de 2022, no site da Ibade. 

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