Prefeituras do ES abrem concursos e seleções; salários de até R$ 8 mil

Quatro prefeituras do Espírito Santo anunciaram editais para a contratação de novos servidores. Os postos são destinados a profissionais de todos os níveis de escolaridade e o salário pode passar de R$ 8,2 mil mensais, conforme o cargo escolhido. Confira os detalhes e os prazos mais abaixo.
As prefeituras de Fundão e Vitória estão com inscrições abertas para cargos temporários de guarda-vidas e médicos, respectivamente. Presidente Kennedy, no Sul do Estado, também vai contratar profissionais por tempo determinado. Neste caso, a seleção vai preencher cadastro de reserva.
Já a Prefeitura de Barra de São Francisco, no Norte do Estado, tem dois concursos em aberto, sendo um para guarda municipal e outro para os demais cargos da prefeitura. O objetivo é contratar servidores efetivos. Os profissionais vão receber vencimentos de R$ 1.212 a R$ 3.952,18.
CONFIRA OS PROCESSOS SELETIVOS E CONCURSOS
PREFEITURA DE PRESIDENTE KENNEDY
- Vagas: cadastro de reserva
- Biólogo
- Engenheiro Ambiental
- Engenheiro Civil
- Engenheiro Florestal
- Engenheiro Sanitarista
- Técnico Agrícola
- Técnico em Meio Ambiente
Requisitos: níveis técnico ou superior, registro no respectivo conselho quando solicitado, idade mínima de 18 anos, entre outros
Remuneração: variam de R$ 1.278,59 a R$ 5.487,61
Carga horária: 40 horas semanais
Inscrições: até 22 de julho de 2022, no Departamento de Protocolo Geral da Prefeitura Municipal, localizado à Rua Lúcio Moreira Filho nº 15, Centro, no horário das 8h às 16h.
PREFEITURA DE VITÓRIA
- Vagas: 4
- Médico Clínico - Diarista (1)
- Médico Clínico - Plantão (1)
- Médico PSF (1)
- Médico Regulador (1)
Requisitos: nível superior, bem como registro no Conselho Regional de Classe.
Remuneração: varia de R$ 4.205,37 a R$ 8.276,87
Carga horária: jornadas de 20 a 40 horas semanais
Inscrições: até 22 de julho de 2022, no site do Sistema de Seleção da Prefeitura Municipal.
PREFEITURA DE FUNDÃO
- Vagas: 15 para guarda-vidas
Requisitos: idade entre 18 e 70 anos; ter o ensino fundamental completo; ter concluído ou revalidado o curso de formação de guarda-vidas ministrado pelo Corpo de Bombeiros Militar no ano 2021
Remuneração: R$ 1.100, mais vale-transporte e auxílio-alimentação
Carga horária: 200 horas mensais em regime de escala.
Inscrições: até 27 de julho, no Cras de Praia Grande, que fica na Rua Piauí S/N Praia Grande, Fundão. O atendimento ocorre das 9 às 16 horas.
PREFEITURA DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
- Vagas: 318
- Analista de Tecnologia da Informação (3)
- Arquiteto (2)
- Assistente Social (5)
- Auditor Fiscal de Tributos Municipais (3)
- Auditor Público Interno (3)
- Biólogo (1)
- Contador (3)
- Enfermeiro (30)
- Engenheiro Ambiental (1)
- Engenheiro Civil (3)
- Engenheiro de Minas (1)
- Engenheiro Eletricista (1)
- Engenheiro Civil - Hidráulica (1)
- Farmacêutico Bioquímico (1)
- Geólogo (1)
- Jornalista (2)
- Médico Clínico Geral (8)
- Procurador Municipal (4)
- Professor PEB IV (15)
- Psicólogo (2)
- Fiscal Ambiental (1)
- Técnico Agrícola (2)
- Técnico de Mineração (2)
- Técnico em Enfermagem (15)
- Tecnólogo em Recursos Humanos (2)
- Topógrafo (3)
- Arquivista (1)
- Agente de Proteção Social (8)
- Auxiliar de Consultório (10)
- Agente de Posturas (5)
- Fiscal Sanitário (5)
- Monitor de Educação Especial (30)
- Radialista (4)
- Supervisor Administrativo (2)
- Agente de Fiscalização - Procon (3)
- Ajudante de Pedreiro (15)
- Auxiliar de Serviços Gerais (15)
- Bombeiro Hidráulico (2)
- Calceteiro (5)
- Carpinteiro (2)
- Cozinheiro (15)
- Eletricista (3)
- Gari (8)
- Operador de Máquinas Pesadas (10)
- Pedreiro (10)
- Pintor de Paredes (2)
- Trabalhador Braçal (40)
- Vigia (8)
Requisitos: escolaridade entre níveis fundamental, médio, técnico e superior, conforme o respectivo cargo pleiteado
Carga horária: de 20 a 40 horas semanais
Remuneração: R$ 1.212 a R$ 3.952,18
Inscrições: até 8 de agosto de 2022, no site do Ibade. Aos candidatos que não têm acesso à internet, será disponibilizado o Posto de Atendimento na Prefeitura Municipal, situada na Rua Danton Bastos, nº 01, Centro, com atendimento das 8h às 11h e das 13h às 16h.
PREFEITURA DE BARRA DE SÃO FRANCISCO II
- Vagas: 20 para guarda civil
Requisitos: idade mínima de 18 anos e o ensino médio
Carga horária: 180 horas mensais de carga horária
Remuneração: R$ 3.000
Inscrição: até 23h59 de 15 de agosto de 2022, no site da Ibade.