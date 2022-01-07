Prefeitura de Linhares vai abrir 2.145 vagas em cursos de qualificação

A Prefeitura de Linhares vai abrir 2.145 vagas em 37 cursos de qualificação profissional. As aulas serão gratuitas e estarão alinhadas com as demandas de mão de obra qualificada identificadas pelo município, por meio do diálogo entre trabalhadores, empresários e comunidades.
A previsão é de que as inscrições sejam abertas no início de fevereiro, em locais que ainda serão divulgados pelo município. Os treinamentos são nas áreas de construção civil, indústria, comércio e serviços, e vão ocorrer em parceria com o Senai e Senac.
De acordo com a prefeitura, as chances são para cursos como mecânico de máquinas industriais, eletricista industrial, montador de móveis, Informática, cuidador de idoso e infantil, produção de vídeo para internet, empreendedorismo digital, instalador hidráulico, Auto Cad 2D e instalador de sistemas.
O Programa Integrado de Qualificação (PIQ) foi lançado nesta quinta-feira (6) pelo prefeito do município Guerino Zanon (MDB). O investimento, segundo ele, é na ordem de R$ 1,7 milhão.
O chefe do Poder Executivo municipal afirmou que para haver a inclusão social e inserção no mercado de trabalho, é necessária a formação profissional por meio de trilhas de desenvolvimento que estejam conectadas com as necessidades mercadológicas do município e regiões vizinhas.
CONFIRA OS CURSOS E AS VAGAS
Cursos via Senac
- Produção de Vídeo para Internet : 105 vagas
- Costureiro: 30 vagas
- Cuidador de Idoso: 105 vagas
- Cuidador infantil: 105 vagas
- Fotografia, Celular e Câmera Compacta: 105 vagas
- Cozinha Fitness: 105 vagas
- Android Básico: 105 vagas
- Barbeiro: 60 vagas
- Informática Básica: Windows, World, Excel, Powerpoint e Internet: 105 vagas
- Design de Sobrancelhas: 105 vagas
- Minichef / Pizzas: 105 vagas
- Empreendedorismo Digital: 105 vagas
- Recepção e Segurança de Portaria: 105 vagas
- Marmita fit para congelar: 105 vagas
- Panetones: 60 vagas
- Auxiliar de Cozinha: 15 vagas
Cursos via Sesi
- Mecânica Automotiva Básica: 40 vagas
- Refrigeração Básica: 40 vagas
- Instalação e Manutenção Split System: 40 vagas
- Pedreiro: 20 vagas
- Instalação de Gesso Acartonado: 40 vagas
- Carpinteiro de Obras: 40 vagas
- Instalador Hidráulico: 40 vagas
- Pintor de Obras Imobiliárias: 40 vagas
- Mecânico de Máquinas Industriais: 20 vagas
- Instalador e Reparador de Redes de Computadores: 40 vagas
- Montador e Reparador de Computadores: 40 vagas
- Auto Cad 2D: 20 vagas
- Programador de Sistemas: 40 vagas
- Programador Web: 40 vagas
- Confeccionador de Lingerie: 40 vagas
- Confeccionador de Moda Praia e Fitness: 20 vagas
- Eletricista Industrial: 40 vagas
- Soldador no Processo Eletrodo Revestido Aço Carbono: 20 vagas
- Montador de Móveis: 20 vagas
- Preparador e Regulador de Injetoras para Plástico: 40 vagas
- Pedreiro de Alvenaria: 40 vagas