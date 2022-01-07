Prefeitura de Linhares vai abrir 2.145 vagas em cursos de qualificação

Prefeitura de Linhares vai abrir 2.145 vagas em 37 cursos de qualificação profissional . As aulas serão gratuitas e estarão alinhadas com as demandas de mão de obra qualificada identificadas pelo município, por meio do diálogo entre trabalhadores, empresários e comunidades.

A previsão é de que as inscrições sejam abertas no início de fevereiro, em locais que ainda serão divulgados pelo município. Os treinamentos são nas áreas de construção civil, indústria, comércio e serviços, e vão ocorrer em parceria com o Senai e Senac.

De acordo com a prefeitura, as chances são para cursos como mecânico de máquinas industriais, eletricista industrial, montador de móveis, Informática, cuidador de idoso e infantil, produção de vídeo para internet, empreendedorismo digital, instalador hidráulico, Auto Cad 2D e instalador de sistemas.

Prefeitura de Linhares terá oportunidades para trabalhador se qualificar Crédito: Tv Gazeta Norte

O Programa Integrado de Qualificação (PIQ) foi lançado nesta quinta-feira (6) pelo prefeito do município Guerino Zanon (MDB). O investimento, segundo ele, é na ordem de R$ 1,7 milhão.

O chefe do Poder Executivo municipal afirmou que para haver a inclusão social e inserção no mercado de trabalho, é necessária a formação profissional por meio de trilhas de desenvolvimento que estejam conectadas com as necessidades mercadológicas do município e regiões vizinhas.

CONFIRA OS CURSOS E AS VAGAS

Cursos via Senac

Produção de Vídeo para Internet : 105 vagas



Costureiro: 30 vagas

Cuidador de Idoso: 105 vagas

Cuidador infantil: 105 vagas

Fotografia, Celular e Câmera Compacta: 105 vagas

Cozinha Fitness: 105 vagas

Android Básico: 105 vagas

Barbeiro: 60 vagas

Informática Básica: Windows, World, Excel, Powerpoint e Internet: 105 vagas

Design de Sobrancelhas: 105 vagas

Minichef / Pizzas: 105 vagas

Empreendedorismo Digital: 105 vagas

Recepção e Segurança de Portaria: 105 vagas

Marmita fit para congelar: 105 vagas

Panetones: 60 vagas

Auxiliar de Cozinha: 15 vagas

Cursos via Sesi