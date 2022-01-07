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37 cursos

Prefeitura de Linhares vai abrir 2.145 vagas em cursos de qualificação

Treinamentos serão de graça nas áreas de construção civil, indústria, comércio e serviços, e vão ocorrer em parceria com o Senai e Senac
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

07 jan 2022 às 11:55

Publicado em 07 de Janeiro de 2022 às 11:55

A Prefeitura de Linhares vai abrir 2.145 vagas em 37 cursos de qualificação profissional. As aulas serão gratuitas e estarão alinhadas com as demandas de mão de obra qualificada identificadas pelo município, por meio do diálogo entre trabalhadores, empresários e comunidades.
A previsão é de que as inscrições sejam abertas no início de fevereiro, em locais que ainda serão divulgados pelo município. Os treinamentos são nas áreas de construção civil, indústria, comércio e serviços, e vão ocorrer em parceria com o Senai e Senac.
De acordo com a prefeitura, as chances são para cursos como mecânico de máquinas industriais, eletricista industrial, montador de móveis, Informática, cuidador de idoso e infantil, produção de vídeo para internet, empreendedorismo digital, instalador hidráulico, Auto Cad 2D e instalador de sistemas.
Prefeitura de Linhares
Prefeitura de Linhares terá oportunidades para trabalhador se qualificar Crédito: Tv Gazeta Norte
O Programa Integrado de Qualificação (PIQ) foi lançado nesta quinta-feira (6) pelo prefeito do município Guerino Zanon (MDB). O investimento, segundo ele, é na ordem de R$ 1,7 milhão.
O chefe do Poder Executivo municipal afirmou que para haver a inclusão social e inserção no mercado de trabalho, é necessária a formação profissional por meio de trilhas de desenvolvimento que estejam conectadas com as necessidades mercadológicas do município e regiões vizinhas.

CONFIRA OS CURSOS E AS VAGAS

Cursos via Senac

  • Produção de Vídeo para Internet : 105 vagas
  • Costureiro: 30 vagas
  • Cuidador de Idoso: 105 vagas
  • Cuidador infantil: 105 vagas
  • Fotografia, Celular e Câmera Compacta: 105 vagas
  • Cozinha Fitness: 105 vagas
  • Android Básico: 105 vagas
  • Barbeiro: 60 vagas
  • Informática Básica: Windows, World, Excel, Powerpoint e Internet: 105 vagas
  • Design de Sobrancelhas: 105 vagas
  • Minichef / Pizzas: 105 vagas
  • Empreendedorismo Digital: 105 vagas
  • Recepção e Segurança de Portaria: 105 vagas
  • Marmita fit para congelar: 105 vagas
  • Panetones: 60 vagas
  • Auxiliar de Cozinha: 15 vagas

Cursos via Sesi

  • Mecânica Automotiva Básica: 40 vagas
  • Refrigeração Básica: 40 vagas
  • Instalação e Manutenção Split System: 40 vagas
  • Pedreiro: 20 vagas
  • Instalação de Gesso Acartonado: 40 vagas
  • Carpinteiro de Obras: 40 vagas
  • Instalador Hidráulico: 40 vagas
  • Pintor de Obras Imobiliárias: 40 vagas
  • Mecânico de Máquinas Industriais: 20 vagas
  • Instalador e Reparador de Redes de Computadores: 40 vagas
  • Montador e Reparador de Computadores: 40 vagas
  • Auto Cad 2D: 20 vagas
  • Programador de Sistemas: 40 vagas
  • Programador Web: 40 vagas
  • Confeccionador de Lingerie: 40 vagas
  • Confeccionador de Moda Praia e Fitness: 20 vagas
  • Eletricista Industrial: 40 vagas
  • Soldador no Processo Eletrodo Revestido Aço Carbono: 20 vagas
  • Montador de Móveis: 20 vagas
  • Preparador e Regulador de Injetoras para Plástico: 40 vagas
  • Pedreiro de Alvenaria: 40 vagas

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