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Ensino médio

Prefeitura da Serra abre 390 vagas para profissionais de saúde

São 178 vagas para o emprego público de agente comunitário de saúde (ACS) e 212 para agente de combate a endemias (ACE); remuneração é de R$ 2.792,60
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

27 nov 2023 às 12:11

Publicado em 27 de Novembro de 2023 às 12:11

Fachada da Prefeitura da Serra
Fachada da Prefeitura da Serra Crédito: Divulgação | PMS
Prefeitura da Serra vai abrir processo seletivo para a contratação de 390 profissionais da área da Saúde. São 178 vagas para o emprego público de agente comunitário de saúde (ACS) e 212 para agente de combate a endemias (ACE). Também haverá formação de cadastro de reserva.
A remuneração é de R$ 2.792,60, mais auxílio-alimentação de R$ 650. A carga horária é de 40 horas semanais. Os candidatos devem ter o ensino médio, entretanto os que se inscreverem para agente comunitário de saúde precisam morar na área da comunidade em que atuar.
Os selecionados serão submetidos ao regime jurídico estabelecido pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).
As inscrições poderão ser feitas de 4 de dezembro a 8 de janeiro, no site do Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (Idcap), responsável pela seleção. A taxa de participação é de R$ 55.
Podem pedir a isenção do valor os candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) do Governo Federal, doadores de sangue e de medula óssea. A solicitação do benefício deve ser feita nos dias 4 e 5 de dezembro.
O processo seletivo será composto por prova objetiva, comprovação de residência (para os candidatos ao cargo de agente comunitário de segurança), heteroidentificação e avaliação biopsicossocial, além de curso de formação inicial.
Os exames serão aplicados no dia 4 de fevereiro de 2024. Os testes ocorrem em dois horários: pela manhã, a partir de 8 horas, para os agentes de combate às endemias, e a tarde, a partir das 14 horas, para os agentes comunitários de saúde.
Os inscritos terão quatro horas para resolver as questões de Língua Portuguesa, Conhecimentos Básicos em Saúde Pública, Raciocínio Lógico, Ética e Legislação na Administração Pública, Informática Básica, Matemática e Conhecimentos Específicos do Emprego Público.
A validade da seleção será de dois anos, podendo ser prorrogado pelo mesmo período.

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