Prefeitura da Serra abre 390 vagas para profissionais de saúde

Fachada da Prefeitura da Serra Crédito: Divulgação | PMS

Prefeitura da Serra vai abrir processo seletivo para a contratação de 390 profissionais da área da Saúde. São 178 vagas para o emprego público de agente comunitário de saúde (ACS) e 212 para agente de combate a endemias (ACE). Também haverá formação de cadastro de reserva.

A remuneração é de R$ 2.792,60, mais auxílio-alimentação de R$ 650. A carga horária é de 40 horas semanais. Os candidatos devem ter o ensino médio, entretanto os que se inscreverem para agente comunitário de saúde precisam morar na área da comunidade em que atuar.

Os selecionados serão submetidos ao regime jurídico estabelecido pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

Podem pedir a isenção do valor os candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) do Governo Federal, doadores de sangue e de medula óssea. A solicitação do benefício deve ser feita nos dias 4 e 5 de dezembro.

O processo seletivo será composto por prova objetiva, comprovação de residência (para os candidatos ao cargo de agente comunitário de segurança), heteroidentificação e avaliação biopsicossocial, além de curso de formação inicial.

Os exames serão aplicados no dia 4 de fevereiro de 2024. Os testes ocorrem em dois horários: pela manhã, a partir de 8 horas, para os agentes de combate às endemias, e a tarde, a partir das 14 horas, para os agentes comunitários de saúde.

Os inscritos terão quatro horas para resolver as questões de Língua Portuguesa, Conhecimentos Básicos em Saúde Pública, Raciocínio Lógico, Ética e Legislação na Administração Pública, Informática Básica, Matemática e Conhecimentos Específicos do Emprego Público.