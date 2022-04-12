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Oportunidades

Petrobras abre Programa Jovem Aprendiz com 49 vagas no ES

Iniciativa tem oportunidades reservadas para adolescentes em situação de acolhimento, pessoas com deficiência e adolescentes egressos de trabalho infantil
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

12 abr 2022 às 16:16

Publicado em 12 de Abril de 2022 às 16:16

Petrobras vai abrir no dia 18 de abril as inscrições para o Programa Jovem Aprendiz, que visa à qualificação profissional de adolescentes e jovens. A oferta é de 734 vagas, sendo 49 para Vitória, no Espírito Santo.
Além da Capital, há oportunidades para Maceió (AL), Manaus (AM), Alagoinhas (BA), Salvador (BA), Fortaleza (CE), Brasília (DF), Juiz de Fora (MG), Três Lagoas (MS), Ipojuca (PE), Campo Largo (PR), Rio de Janeiro (RJ), Duque de Caxias (RJ), São Gonçalo (RJ), Nova Iguaçu (RJ), Macaé (RJ), Natal (RN), Canoas (RS), Aracaju (SE), São Paulo (SP), Paulínia (SP), Mauá SP, Cubatão (SP), Santos (SP) e São José dos Campos (SP).
Edifício sede da Petrobras
Edifício sede da Petrobras Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil
O processo seletivo é destinado a candidatos entre 14 e 22 anos e três meses que estejam cursando a partir do 7° ano do ensino fundamental ou que já tenham finalizado o ensino médio.
O gerente executivo de Recursos Humanos, Juliano Mesquita Loureiro, explica que o objetivo do programa é promover a inclusão social dos aprendizes por meio de qualificação profissional e contribuir para sua inserção no mercado de trabalho.
A seleção conta com vagas reservadas para pessoas com deficiência e adolescentes egressos de trabalho infantil nos programas anteriores. Uma novidade deste ciclo é que adolescentes em situação de acolhimento institucional, como casa lar, abrigo, casa de passagem e residência inclusiva terão uma cota de 15% das vagas oferecidas.
Os participantes farão cursos profissionalizantes pelo Senai de cada região nas áreas de assistente de logística, assistente administrativo, auxiliar de caldeireiro, auxiliar de linha de produção, eletricista industrial, eletricista predial, encanador(a) hidráulico(a), instalador(a) de tubulações prediais de gás combustível, mecânico(a) de bombas motores, compressores e equipamentos de transmissão, mecânico(a) de manutenção, mecânico(a) industrial, operador(a) de suporte técnico em tecnologia da informação, programador(a) WEB e soldador(a).
Os estudantes que não tenham concluído o ensino médio precisam comprovar matrícula e frequência em suas respectivas séries, no momento da admissão. Os aprovados no processo de recrutamento e seleção cumprirão jornada de trabalho de 4 horas diárias, de segunda a sexta-feira, durante o período de 20 meses e terão direito a um salário-mínimo e outros benefícios, como 13º salário, férias, vale-transporte e plano de previdência complementar opcional. Além das aulas de capacitação e atividades de prática profissional no Senai, também poderão fazer visitas técnicas às instalações da Petrobras.
As inscrições podem ser feitas no período de 18 a 22 de abril, no site do programa.

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