Operadora de saúde abre vagas de emprego para quem tem mais de 50 anos

Os interessados devem enviar currículo para o e-mail [email protected] até esta quarta-feira, 26 de janeiro, sem esquecer de colocar o nome da função no campo “Assunto” da mensagem.
Para participar da seleção, é necessário que o candidato tenha o ensino médio completo e conhecimento em Pacote Office. São desejáveis ainda experiências em atendimento e na área da Saúde. Além disso, ter mais de 50 anos é considerado um diferencial.
A operadora oferece ticket-alimentação, vale-transporte, planos de saúde e odontológico, seguro de vida, convênios com instituições e estabelecimentos, folga no aniversário, acolhimento psicológico e outros benefícios.
O vice-presidente executivo da MedSênior, Maely Coelho Filho, afirma que, com esse processo seletivo, a operadora quer promover a inclusão, dando a chance para que pessoas que já passaram dos 50 anos sejam inseridas e recolocadas no mercado de trabalho.
“Acreditamos no poder da diversidade etária. Os profissionais experientes e maduros têm muito a contribuir com as organizações. E a longevidade é a nossa causa. Queremos que não só os beneficiários se sintam úteis, capazes e ativos ao envelhecerem como também as pessoas que integram as nossas equipes”, afirma.