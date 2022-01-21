Operadora de saúde abre vagas de emprego para quem tem mais de 50 anos

Quem tem mais de 50 anos e está à procura de uma oportunidade de emprego deve ficar atento. Isso porque operadora de saúde MedSênior está com vagas de trabalho abertas para a contratação de operador de telemarketing. Os profissionais vão atuar em Vitória

Os interessados devem enviar currículo para o e-mail [email protected] até esta quarta-feira, 26 de janeiro, sem esquecer de colocar o nome da função no campo “Assunto” da mensagem.

Para participar da seleção, é necessário que o candidato tenha o ensino médio completo e conhecimento em Pacote Office. São desejáveis ainda experiências em atendimento e na área da Saúde. Além disso, ter mais de 50 anos é considerado um diferencial.

Chances para trabalhar como operador de telemarketing Crédito: Pixabay

A operadora oferece ticket-alimentação, vale-transporte, planos de saúde e odontológico, seguro de vida, convênios com instituições e estabelecimentos, folga no aniversário, acolhimento psicológico e outros benefícios.

O vice-presidente executivo da MedSênior, Maely Coelho Filho, afirma que, com esse processo seletivo, a operadora quer promover a inclusão, dando a chance para que pessoas que já passaram dos 50 anos sejam inseridas e recolocadas no mercado de trabalho.