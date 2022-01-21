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Operadora de saúde abre vagas de emprego para quem tem mais de 50 anos

Postos de trabalho são para o cargo de operador de telemarketing; candidatos precisam ter o nível médio conhecimento em Pacote Office
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

21 jan 2022 às 14:29

Publicado em 21 de Janeiro de 2022 às 14:29

Quem tem mais de 50 anos e está à procura de uma oportunidade de emprego deve ficar atento. Isso porque operadora de saúde MedSênior está com vagas de trabalho abertas para a contratação de operador de telemarketing. Os profissionais vão atuar em Vitória.
Os interessados devem enviar currículo para o e-mail [email protected] até esta quarta-feira, 26 de janeiro, sem esquecer de colocar o nome da função no campo “Assunto” da mensagem.
Para participar da seleção, é necessário que o candidato tenha o ensino médio completo e conhecimento em Pacote Office. São desejáveis ainda experiências em atendimento e na área da Saúde. Além disso, ter mais de 50 anos é considerado um diferencial.
Operador de telemarketing
Chances para trabalhar como operador de telemarketing Crédito: Pixabay
A operadora oferece ticket-alimentação, vale-transporte, planos de saúde e odontológico, seguro de vida, convênios com instituições e estabelecimentos, folga no aniversário, acolhimento psicológico e outros benefícios.
O vice-presidente executivo da MedSênior, Maely Coelho Filho, afirma que, com esse processo seletivo, a operadora quer promover a inclusão, dando a chance para que pessoas que já passaram dos 50 anos sejam inseridas e recolocadas no mercado de trabalho.
“Acreditamos no poder da diversidade etária. Os profissionais experientes e maduros têm muito a contribuir com as organizações. E a longevidade é a nossa causa. Queremos que não só os beneficiários se sintam úteis, capazes e ativos ao envelhecerem como também as pessoas que integram as nossas equipes”, afirma.

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