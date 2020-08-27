Empreendimento empresarial em Cariacica Crédito: Divulgação

Um novo empreendimento em Cariacica vai gerar 2.150 vagas de emprego nos próximos anos, com a construção e a instalação de um complexo com supermercado, mall de lojas, salas comerciais, prédios residenciais, entre outros. Do total de oportunidades, 350 serão para atuar durante as obras e 1.839 serão criadas quando o empreendimento entrar em operação.

O projeto, no estilo de power center, será instalado na BR 262, no bairro Alto Laje, no terreno ao lado da Prefeitura de Cariacica, próximo ao Estádio Kleber Andrade, em uma área de 78 mil m² que pertencia à Viação Itapemirim. O investimento será na ordem de R$ 200 milhões.

No local, serão instalados um supermercado, mall de lojas, complexo médico-hospitalar e prédio residencial. O empreendimento será entregue com vias pavimentadas, num modelo semelhante aos malls abertos em outros países, como os Estados Unidos.

A incorporação do empreendimento será feito pela Nazca. De acordo com o diretor da empresa, Breno Peixoto, o modelo de negócios funciona por sistema de locação, com exceção das unidades habitacionais.

As obras de terraplanagem já começaram. Peixoto explica que no pico da obra devem ser contratados 350 trabalhadores. As chances devem ser para pedreiro, auxiliar de obra, carpinteiro, armador, entre outros. As contratações serão feitas pelas empreiteiras terceirizadas pela empresa.

Em nosso contrato, estabelecemos que as terceirizadas contratem mão de obra local e nas agências de emprego, como a do Trabalhador de Cariacica e o Sine. A previsão é que o recrutamento ocorra em fevereiro de 2021, explica.

A previsão é que, quando estiver pronto, o que está previsto para o segundo semestre de 2022, o complexo empresarial gere 1.839 empregos. Para o supermercado, serão 203 postos de trabalho, enquanto que no mall de lojas, 342, e no complexo médico hospitalar, 258 vagas. A expectativa é que na área comercial sejam criados 164 empregos e nos edifícios residenciais, outros 872.

As chances serão para vendedor, caixa, atendente, entre outros. Além dos postos de trabalho diretos, o empreendimento deve gerar 5.517 empregos indiretos.

Já estamos em negociação com empresas interessadas em alugar os primeiros espaços, que são o supermercado, o mall de lojas e o complexo hospitalar. As obras para a construção do prédio residencial devem começar após a entrega dessas unidades, ressalta Peixoto. O executivo adiantou que o supermercado deve ser do ramo de atacarejo.

O prefeito de Cariacica, Geraldo Luzia Junior, o Juninho, afirma que o empreendimento vai mudar a cara da cidade. "O terreno estava em desuso há muitos anos e os novos investimentos só vão agregar valor ao município", destacou.

SAIBA MAIS

Empregos durante as obras:

Vagas: 350

Cargos:

Pedreiro



Carpinteiro



Auxiliar de obras



Armador



Contratação: o recrutamento da mão de obra deve ocorrer a partir de fevereiro de 2021 e será feito pelas empreiteiras contratadas. As contratações deverão ser realizadas pela Agência do Trabalhador de Cariacica e o Sine.

Empregos a partir de 2022:

Vagas: 1.839 diretas e 5.517 indiretas.

Cargos:

Vendedor



Atendente



Caixa



Entre outros

