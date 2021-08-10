MPT abre processo seletivo de estágio no ES com bolsa de R$ 850

Oportunidades de estágio no MPT-ES Crédito: Getty images

A carga horária do estágio será de 20 horas semanais, distribuídas, preferencialmente, em quatro horas diárias. E o valor da bolsa de estágio é de R$850, com direito ao auxílio-transporte de R$7 por dia estagiado.

O processo seletivo é destinado ao cadastro de reserva da instituição e as inscrições vão até o dia 25 de agosto. O edital com as orientações a respeito dos pré-requisitos para participar da prova, bem como informações sobre as vagas, está disponível no site do MPT-ES

Segundo a instituição, 10% das vagas existentes e das que surgirem durante a validade do processo seletivo serão reservadas para pessoas com deficiência que, no momento da inscrição, declararem tal condição; além de 10% das vagas que surgirem durante a validade às pessoas que se declararem integrantes de minorias étnico-raciais. Será destinado ainda o percentual de 30% das vagas que surgirem às pessoas que se declararem pretas ou pardas.

PROVAS

As provas serão aplicadas no dia 14 de setembro, às 14h30, para estudantes de Jornalismo e Tecnologia da Informação. Já no dia 16 de setembro, às 14h30, os exames serão aplicados para alunos de Direito.

A duração das provas é de duas horas. A aplicação será por meio de ambiente virtual e Microsoft Teams, sendo todas as orientações e link de acesso encaminhados por correio eletrônico com as especificações dos horários pré-definidos em até um dia antes da prova.