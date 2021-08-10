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Inscrições abertas

MPT abre processo seletivo de estágio no ES com bolsa de R$ 850

Podem se inscrever estudantes dos cursos de Jornalismo, Direito e Tecnologia da Informação. Vagas são para Vitória, Cachoeiro de Itapemirim, Colatina e São Mateus

Publicado em 10 de Agosto de 2021 às 17:32

Geraldo Campos Jr

Geraldo Campos Jr

Publicado em 

10 ago 2021 às 17:32
Oportunidades de estágio para estudantes de níveis médio, técnico e superior.
Oportunidades de estágio no MPT-ES Crédito: Getty images
Começam nesta terça-feira (10) as inscrições para o processo seletivo de estágio do Ministério Público do Trabalho no Espírito Santo (MPT-ES). Podem se inscrever estudantes dos cursos de Comunicação Social - Jornalismo, Direito e Tecnologia da Informação. 
A carga horária do estágio será de 20 horas semanais, distribuídas, preferencialmente, em quatro horas diárias. E o valor da bolsa de estágio é de R$850, com direito ao auxílio-transporte de R$7 por dia estagiado.
As vagas serão para a sede da Procuradoria Regional do Trabalho (PRT) da 17ª Região, em Vitória, e para as Procuradorias Regionais nos municípios de Cachoeiro de ItapemirimColatina São Mateus.

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O processo seletivo é destinado ao cadastro de reserva da instituição e as inscrições vão até o dia 25 de agosto. O edital com as orientações a respeito dos pré-requisitos para participar da prova, bem como informações sobre as vagas, está disponível no site do MPT-ES.
Segundo a instituição, 10% das vagas existentes e das que surgirem durante a validade do processo seletivo serão reservadas para pessoas com deficiência que, no momento da inscrição, declararem tal condição; além de 10% das vagas que surgirem durante a validade às pessoas que se declararem integrantes de minorias étnico-raciais. Será destinado ainda o percentual de 30% das vagas que surgirem às pessoas que se declararem pretas ou pardas.

PROVAS

As provas serão aplicadas no dia 14 de setembro, às 14h30, para estudantes de Jornalismo e Tecnologia da Informação. Já no dia 16 de setembro, às 14h30, os exames serão aplicados para alunos de Direito.
A duração das provas é de duas horas. A aplicação será por meio de ambiente virtual e Microsoft Teams, sendo todas as orientações e link de acesso encaminhados por correio eletrônico com as especificações dos horários pré-definidos em até um dia antes da prova.
* Com informações do MPT-ES

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