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Oportunidade

Mais de 40 vagas de emprego abertas em terceirizada da EDP

Oportunidades são para os cargos de eletricista e supervisor de frota; para participar, é necessário ter níveis fundamental e superior

Publicado em 26 de Outubro de 2021 às 14:49

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

26 out 2021 às 14:49
Apagão
Oportunidade de trabalho em prestadora de serviços da EDP Crédito: Ricardo Medeiros
A empresa terceirizada da EDP, Manserv, está com 41 vagas de emprego abertas para moradores da Grande Vitória. De acordo com a prestadora de serviços da concessionária, são 40 postos de trabalho para eletricista s e uma para supervisor de frota. As chances são destinadas a quem tem os níveis fundamental e superior, respectivamente.
Os interessados devem enviar o currículo para o e-mail: [email protected]. O candidato deve colocar no campo do assunto EDP-ES.
Os trabalhadores recebem, além do salário, benefícios como assistência médica e odontológica, seguro de vida, vale-alimentação e vale-transporte.

CONFIRA OS CARGOS E OS REQUISITOS

ELETRICISTA COM CNH D

Vagas: 20
  • Requisitos: 
  • Ensino fundamental
  • Qualificação na área de Elétrica com carga horária mínima de 60 horas
  • Curso de NR10 com carga horária mínima de 40 horas
  • Curso de SEP (Sistema elétrico de potência) com carga horária mínima de 40 horas
  • CNH categoria D

ELETRICISTA LINHA VIVA I E II

Vagas: 20
  • Requisitos:
  • Ensino fundamental
  • Experiência na função
  • Qualificação na área de Elétrica com carga horária mínima de 60 horas
  • Qualificação em linha viva com carga horária mínima 180 horas.
  • Curso de NR10 com carga horária mínima de 40 horas
  • Curso de SEP(Sistema elétrico de potência) com carga horária mínima de 40 horas

SUPERVISOR DE FROTA

Vaga: 1
  • Requisitos:
  • Formação Ensino superior em Logística, Administração ou áreas afins
  • Registro no Conselho de Classe
  • Experiência na função
  • CNH categoria B
  • Diferencial: Experiência no ramo de energia

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