Mais de 40 vagas de emprego abertas em terceirizada da EDP

A empresa terceirizada da EDP, Manserv, está com 41 vagas de emprego abertas para moradores da Grande Vitória. De acordo com a prestadora de serviços da concessionária, são 40 postos de trabalho para eletricista s e uma para supervisor de frota. As chances são destinadas a quem tem os níveis fundamental e superior, respectivamente.
Os interessados devem enviar o currículo para o e-mail: [email protected]. O candidato deve colocar no campo do assunto EDP-ES.
Os trabalhadores recebem, além do salário, benefícios como assistência médica e odontológica, seguro de vida, vale-alimentação e vale-transporte.
CONFIRA OS CARGOS E OS REQUISITOS
ELETRICISTA COM CNH D
Vagas: 20
- Requisitos:
- Ensino fundamental
- Qualificação na área de Elétrica com carga horária mínima de 60 horas
- Curso de NR10 com carga horária mínima de 40 horas
- Curso de SEP (Sistema elétrico de potência) com carga horária mínima de 40 horas
- CNH categoria D
ELETRICISTA LINHA VIVA I E II
Vagas: 20
- Requisitos:
- Ensino fundamental
- Experiência na função
- Qualificação na área de Elétrica com carga horária mínima de 60 horas
- Qualificação em linha viva com carga horária mínima 180 horas.
- Curso de NR10 com carga horária mínima de 40 horas
- Curso de SEP(Sistema elétrico de potência) com carga horária mínima de 40 horas
SUPERVISOR DE FROTA
Vaga: 1
- Requisitos:
- Formação Ensino superior em Logística, Administração ou áreas afins
- Registro no Conselho de Classe
- Experiência na função
- CNH categoria B
- Diferencial: Experiência no ramo de energia