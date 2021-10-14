Mais de 310 vagas de estágio com bolsas de até R$ 2,2 mil no ES

Estudantes de níveis médio, técnico, superior e de pós-graduação que querem ingressar no mercado de trabalho podem se candidatar a uma das 314 vagas de estágio abertas nas agências de recrutamento de jovens talentos. As oportunidades estão disponíveis na Grande Vitória e no interior do Espírito Santo.
Na Jovem Valor, são 42 vagas, das quais 33 para quem faz o ensino médio. Há ainda três postos para alunos de cursos técnicos e seis para os de nível superior. A bolsa vai de R$ 450 a R$ 1 mil.
O IEL tem 87 oportunidades de estágio abertas. Os estudantes receberão bolsa entre R$ 465 e R$ 1.350. Os selecionados poderão atuar em Cariacica, Vila Velha, Vitória e Serra.
CONFIRA AS VAGAS
SUPER ESTÁGIOS
Como se candidatar: os interessados devem acessar o site www.superestagios.com.br.
Vagas: 185 para estudantes de níveis médio, técnico, superior e de pós-graduação.
Bolsas: variam entre R$ 500 e R$ 2.256,33.
- Cursos
- Ensino médio - todas as séries
- Técnico em Administração
- Técnico em Telemarketing
- Técnico em Vendas
- Técnico em Mecânica
- Técnico em Contabilidade
- Técnico em Rede de Computadores
- Técnico em Análise e Desenvolvimento de Sistemas
- Técnico em Eletrotécnica
- Técnico em Automação Industrial
- Técnico em Enfermagem
- Técnico em Segurança do Trabalho
- Técnico em Gestão de Turismo
- Técnico em Logística
- Técnico em Informática
- Técnico em Sistemas para Internet
- Técnico em Gestão de Saúde
- Técnico em Administração e Contabilidade
- Técnico em Marketing
- Pedagogia
- Marketing
- Design Gráfico
- Publicidade e Propaganda
- Administração
- Ciências Contábeis
- Recursos Humanos
- Enfermagem
- Comunicação Social
- Logística
- Farmácia
- Design
- Cinema
- Marketing Digital
- Artes
- Fotografia
- Educação Física
- Ciências da Computação
- Sistemas de Informações
- Desenho Industrial
- Gastronomia
- Comunicação e Marketing
- Direito
- Odontologia
- Engenharia Civil
- Letras
- Engenharia Mecânica
- Jornalismo
- Recursos Humanos
- Serviço Social
- Gestão Recursos Humanos
- Artes Visuais
- Ciências Econômicas
- Gestão Comercial
- Gestão Comercial e Marketing
- Comunicação Social – Jornalismo
- Fisioterapia
- Engenharia de Produção
- Engenharia Elétrica
- Tecnologia em Gastronomia
- Turismo
- Turismo e Hotelaria
- Gestão Pública: Governança e Políticas Públicas
- Gestão Pública e Gestão de Pessoas
- Direito Administrativo e Gestão Pública
JOVEM VALOR
Como se candidatar: os interessados devem acessar o site jovemvalor.com.
Vagas: 42.
Bolsas: variam de R$ 450 a R$ 500 para alunos de ensino médio, de R$ 600 a R$ 700 para os de ensino técnico e de R$ 800 a R$ 1 mil para alunos de cursos superiores.
- Cursos
- Ensino Médio (5 para Vitória, 4 para Serra, 7 para Vila Velha, 1 para Viana, 5 para Guarapari, 9 para Linhares, 1 para Colatina e 1 para Afonso Cláudio
- Técnico em Administração (1 para Vila Velha e 1 para Guarapari)
- Técnico em Automação ou Elétrica Automotiva (1 para Vitória)
- Administração (1 para Vila Velha, 1 para Linhares e 1 para São Gabriel da Palha)
- Publicidade e Propaganda/Marketing/Comunicação Social (2 para Vila Velha)
- Marketing (1 para São Gabriel da Palha)
IEL
Como se candidatar: os candidatos devem fazer o cadastro no site sne.iel.org.br/es.
Vagas: 87
Bolsas: variam de R$ 465 a R$ 1.350.
- Cursos
- Administração
- Análise de Sistemas
- Arquitetura
- Ciência da Computação
- Ciências Contábeis
- Design de Interiores
- Design de Produto
- Design Gráfico/Desenho Industrial
- Economia
- Engenharia Civil
- Engenharia da Computação
- Engenharia de Controle e Automação
- Engenharia de Produção
- Engenharia Elétrica
- Jornalismo
- Marketing
- Pedagogia
- Publicidade e Propaganda
- Sistema da Informação
- Técnico em Administração
- Técnico em Automação Industrial
- Técnico em Edificações
- Técnico em Eletrônica
- Técnico em Eletrotécnica
- Técnico em Estradas
- Técnico em Geoprocessamento
- Técnico em Logística
- Técnico em Química
- Ensino Médio