Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Jovens talentos

Mais de 310 vagas de estágio com bolsas de até R$ 2,2 mil no ES

Oportunidades são destinadas a estudantes de níveis médio, técnico, superior e de pós-graduação; chances são para a Grande Vitória e interior do Estado

Publicado em 14 de Outubro de 2021 às 11:49

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

14 out 2021 às 11:49
Vagas de estágio para estudantes de curso superior
Vagas de estágio para estudantes de curso superior Crédito: Anna Bizon/Freepik
Estudantes de níveis médio, técnico, superior e de pós-graduação que querem ingressar no mercado de trabalho podem se candidatar a uma das 314 vagas de estágio abertas nas agências de recrutamento de jovens talentos. As oportunidades estão disponíveis na Grande Vitória e no interior do Espírito Santo.
As bolsas podem chegar a R$ 2.256,33, na Super Estágios. Ao todo, estão disponíveis 185 chances em VitóriaSerra, Vila Velha, Cariacica, Guarapari, Aracruz, Colatina, Marechal Floriano, Linhares e Afonso Cláudio.
Na Jovem Valor, são 42 vagas, das quais 33 para quem faz o ensino médio. Há ainda três postos para alunos de cursos técnicos e seis para os de nível superior. A bolsa vai de R$ 450 a R$ 1 mil.
O IEL tem 87 oportunidades de estágio abertas. Os estudantes receberão bolsa entre R$ 465 e R$ 1.350. Os selecionados poderão atuar em Cariacica, Vila Velha, Vitória e Serra.

CONFIRA AS VAGAS

SUPER ESTÁGIOS

Como se candidatar: os interessados devem acessar o site www.superestagios.com.br.
Vagas: 185 para estudantes de níveis médio, técnico, superior e de pós-graduação.
Bolsas: variam entre R$ 500 e R$ 2.256,33.
  • Cursos
  • Ensino médio - todas as séries
  • Técnico em Administração
  • Técnico em Telemarketing
  • Técnico em Vendas
  • Técnico em Mecânica
  • Técnico em Contabilidade
  • Técnico em Rede de Computadores
  • Técnico em Análise e Desenvolvimento de Sistemas
  • Técnico em Eletrotécnica
  • Técnico em Automação Industrial
  • Técnico em Enfermagem
  • Técnico em Segurança do Trabalho
  • Técnico em Gestão de Turismo
  • Técnico em Logística
  • Técnico em Informática
  • Técnico em Sistemas para Internet
  • Técnico em Gestão de Saúde
  • Técnico em Administração e Contabilidade
  • Técnico em Marketing
  • Pedagogia
  • Marketing
  • Design Gráfico
  • Publicidade e Propaganda
  • Administração
  • Ciências Contábeis
  • Recursos Humanos
  • Enfermagem
  • Comunicação Social
  • Logística
  • Farmácia
  • Design
  • Cinema
  • Marketing Digital
  • Artes
  • Fotografia
  • Educação Física
  • Ciências da Computação
  • Sistemas de Informações
  • Desenho Industrial
  • Gastronomia
  • Comunicação e Marketing
  • Direito
  • Odontologia
  • Engenharia Civil
  • Letras
  • Engenharia Mecânica
  • Jornalismo
  • Recursos Humanos
  • Serviço Social
  • Gestão Recursos Humanos
  • Artes Visuais
  • Ciências Econômicas
  • Gestão Comercial
  • Gestão Comercial e Marketing
  • Comunicação Social – Jornalismo
  • Fisioterapia
  • Engenharia de Produção
  • Engenharia Elétrica
  • Tecnologia em Gastronomia
  • Turismo
  • Turismo e Hotelaria
  • Gestão Pública: Governança e Políticas Públicas
  • Gestão Pública e Gestão de Pessoas
  • Direito Administrativo e Gestão Pública

JOVEM VALOR

Como se candidatar: os interessados devem acessar o site jovemvalor.com.
Vagas: 42.
Bolsas: variam de R$ 450 a R$ 500 para alunos de ensino médio, de R$ 600 a R$ 700 para os de ensino técnico e de R$ 800 a R$ 1 mil para alunos de cursos superiores.
  • Cursos
  • Ensino Médio (5 para Vitória, 4 para Serra, 7 para Vila Velha, 1 para Viana, 5 para Guarapari, 9 para Linhares, 1 para Colatina e 1 para Afonso Cláudio 
  • Técnico em Administração (1 para Vila Velha e 1 para Guarapari)
  • Técnico em Automação ou Elétrica Automotiva (1 para Vitória)
  • Administração (1 para Vila Velha, 1 para Linhares e 1 para São Gabriel da Palha)
  • Publicidade e Propaganda/Marketing/Comunicação Social (2 para Vila Velha)
  • Marketing (1 para São Gabriel da Palha)

IEL

Como se candidatar: os candidatos devem fazer o cadastro no site sne.iel.org.br/es.
Vagas: 87
Bolsas: variam de R$ 465 a R$ 1.350.
  • Cursos
  • Administração
  • Análise de Sistemas
  • Arquitetura
  • Ciência da Computação
  • Ciências Contábeis
  • Design de Interiores
  • Design de Produto
  • Design Gráfico/Desenho Industrial
  • Economia
  • Engenharia Civil
  • Engenharia da Computação
  • Engenharia de Controle e Automação
  • Engenharia de Produção
  • Engenharia Elétrica
  • Jornalismo
  • Marketing
  • Pedagogia
  • Publicidade e Propaganda
  • Sistema da Informação 
  • Técnico em Administração
  • Técnico em Automação Industrial
  • Técnico em Edificações
  • Técnico em Eletrônica
  • Técnico em Eletrotécnica
  • Técnico em Estradas
  • Técnico em Geoprocessamento
  • Técnico em Logística
  • Técnico em Química
  • Ensino Médio

Veja Também

Sines têm 2.035 vagas de emprego e estágio abertas no ES

Governo do ES abre mais de 1.500 oportunidades de estágio

ArcelorMittal abre vagas de estágio no ES com bolsa de até R$ 923

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo Estágios (ES) Vagas (ES)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Luiz Felipe Azevedo, capixaba e ex-jogador da Seleção Brasileira de basquete
Parceiro olímpico, Luiz Felipe lembra da importância de Oscar para o basquete capixaba
Jogador de basquete Oscar Schmidt
Câncer no cérebro: veja quais são os sintomas da doença de Oscar Schmidt
Oscar Schmidt teve arritmia cardíaca
Arritmia cardíaca: entenda o que é a condição que afetou Oscar Schmidt

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados