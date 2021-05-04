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Mercado de trabalho

Mais de 200 vagas de estágio abertas no ES com bolsas de até R$ 1.200

Há oportunidades  para estudantes de níveis médio, técnico e superior. Veja a lista de cursos e como se inscrever
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

04 mai 2021 às 16:31

Publicado em 04 de Maio de 2021 às 16:31

Oportunidade de estágio para estudantes
Oportunidade de estágio para estudantes Crédito: Pixabay
Empresas do Espírito Santo estão com 220 vagas de estágio abertas para estudantes de níveis médio, técnico e superior. As bolsas podem chegar a R$ 1.200, além de outros benefícios. Para participar, basta os interessados se cadastrarem nos sites das instituições que fazem o recrutamento de estagiários.
No Centro de Integração Empresa-Escola do Espírito Santo (CIEE-ES) há 130 oportunidades disponíveis, sendo 104 para alunos de nível superior e 26 para os de nível médio/técnico. Os selecionados vão receber bolsas que variam de R$ 500 a R$ 1.000.
Já no Instituto Euvaldo Lodi no Espírito Santo (IEL-ES), a oferta é de 82 chances de estágio abertas. As oportunidades são para atuar nas cidades de Cariacica, Serra, Vila Velha e Vitória. São 71 vagas para quem está na graduação, 10 para nível técnico e uma para nível médio. De acordo com a instituição, as bolsas variam entre R$ 530 e R$ 1.200.
Há ainda 10 vagas no Portal Super Estágios, em Vitória e Vila Velha, para estudantes de níveis médio e superior. Os interessados vão receber bolsa que varia de R$ 500 e R$ 900.

CONFIRA AS VAGAS

CIEE

Como se inscrever: os interessados devem fazer o cadastro no site.
Bolsas: variam de R$ 500 a R$ 1.000, vale transporte e, eventuais outros benefícios.
  • Vagas: 130
  • Administração (35)
  • Ciências Contábeis (15)
  • Pedagogia (2)
  • Recursos Humanos / Tecnologia em Recursos Humanos (2)
  • Logística / Tecnologia em Logística (2)
  • Tecnologia em Gestão Comercial (3)
  • Farmácia (2)
  • Arquitetura e urbanismo (2)
  • Engenharia Civil (3)
  • Engenharia de Produção (4)
  • Engenharia Elétrica (1)
  • Engenharia Metalúrgica (1)
  • Comunicação Social - Jornalismo (1)
  • Fotografia / Tecnologia em Fotografia (1)
  • Publicidade e Propaganda / Marketing / Tecnologia em Marketing (8)
  • Sistemas de Informação / Ciência da Computação (11)
  • Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas / Tecnologia em Análise de Sistema/ Tecnologia em Desenvolvimento Software / Técnico em Programação de Jogos Digitais (11)
  • Ensino médio / EJA (6)
  • Técnico em Administração (12)
  • Técnico em Logística (2)
  • Técnico em Segurança do Trabalho (1)
  • Técnico em Enfermagem (1)
  • Técnico em Eletrotécnica / Técnico em Elétrica (2)
  • Técnico em Informática / Técnico em Redes de Computadores (2)

IEL

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
Bolsa: variam de R$ 530 a R$ 1.200, podendo ser complementadas com benefícios como auxílio ou vale transporte e alimentação na empresa.
  • Vagas: 82
  • Administração
  • Análise de Sistema
  • Ciência da Computação
  • Contábeis
  • Design Gráfico/ Desenho Industrial
  • Direito
  • Engenharia Civil
  • Engenharia da Computação
  • Engenharia de Produção
  • Jornalismo
  • Pedagogia
  • Publicidade e Propaganda
  • Serviço Social
  • Sistema da Informação
  • Técnico em Administração
  • Técnico em Automação Industrial
  • Técnico em Edificações
  • Técnico em Eletrônica
  • Técnico em Eletrotécnica
  • Técnico em Geoprocessamento
  • Técnico em Mecânica
  • Técnico em Segurança do Trabalho
  • Ensino Médio

Portal Super Estágios

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
Bolsas: variam de R$ 500 a R$ 900.
  • Vagas: 10
  • Ensino Médio (2)
  • Recursos Humanos (1)
  • Administração (1)
  • Comunicação Social (3)
  • História (3)

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