Mais de 200 vagas de estágio abertas no ES com bolsas de até R$ 1.200

Empresas do Espírito Santo estão com 220 vagas de estágio abertas para estudantes de níveis médio, técnico e superior. As bolsas podem chegar a R$ 1.200, além de outros benefícios. Para participar, basta os interessados se cadastrarem nos sites das instituições que fazem o recrutamento de estagiários.
No Centro de Integração Empresa-Escola do Espírito Santo (CIEE-ES) há 130 oportunidades disponíveis, sendo 104 para alunos de nível superior e 26 para os de nível médio/técnico. Os selecionados vão receber bolsas que variam de R$ 500 a R$ 1.000.
Já no Instituto Euvaldo Lodi no Espírito Santo (IEL-ES), a oferta é de 82 chances de estágio abertas. As oportunidades são para atuar nas cidades de Cariacica, Serra, Vila Velha e Vitória. São 71 vagas para quem está na graduação, 10 para nível técnico e uma para nível médio. De acordo com a instituição, as bolsas variam entre R$ 530 e R$ 1.200.
Há ainda 10 vagas no Portal Super Estágios, em Vitória e Vila Velha, para estudantes de níveis médio e superior. Os interessados vão receber bolsa que varia de R$ 500 e R$ 900.
CONFIRA AS VAGAS
CIEE
Como se inscrever: os interessados devem fazer o cadastro no site.
Bolsas: variam de R$ 500 a R$ 1.000, vale transporte e, eventuais outros benefícios.
- Vagas: 130
- Administração (35)
- Ciências Contábeis (15)
- Pedagogia (2)
- Recursos Humanos / Tecnologia em Recursos Humanos (2)
- Logística / Tecnologia em Logística (2)
- Tecnologia em Gestão Comercial (3)
- Farmácia (2)
- Arquitetura e urbanismo (2)
- Engenharia Civil (3)
- Engenharia de Produção (4)
- Engenharia Elétrica (1)
- Engenharia Metalúrgica (1)
- Comunicação Social - Jornalismo (1)
- Fotografia / Tecnologia em Fotografia (1)
- Publicidade e Propaganda / Marketing / Tecnologia em Marketing (8)
- Sistemas de Informação / Ciência da Computação (11)
- Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas / Tecnologia em Análise de Sistema/ Tecnologia em Desenvolvimento Software / Técnico em Programação de Jogos Digitais (11)
- Ensino médio / EJA (6)
- Técnico em Administração (12)
- Técnico em Logística (2)
- Técnico em Segurança do Trabalho (1)
- Técnico em Enfermagem (1)
- Técnico em Eletrotécnica / Técnico em Elétrica (2)
- Técnico em Informática / Técnico em Redes de Computadores (2)
IEL
Bolsa: variam de R$ 530 a R$ 1.200, podendo ser complementadas com benefícios como auxílio ou vale transporte e alimentação na empresa.
- Vagas: 82
- Administração
- Análise de Sistema
- Ciência da Computação
- Contábeis
- Design Gráfico/ Desenho Industrial
- Direito
- Engenharia Civil
- Engenharia da Computação
- Engenharia de Produção
- Jornalismo
- Pedagogia
- Publicidade e Propaganda
- Serviço Social
- Sistema da Informação
- Técnico em Administração
- Técnico em Automação Industrial
- Técnico em Edificações
- Técnico em Eletrônica
- Técnico em Eletrotécnica
- Técnico em Geoprocessamento
- Técnico em Mecânica
- Técnico em Segurança do Trabalho
- Ensino Médio
Portal Super Estágios
Bolsas: variam de R$ 500 a R$ 900.
- Vagas: 10
- Ensino Médio (2)
- Recursos Humanos (1)
- Administração (1)
- Comunicação Social (3)
- História (3)