Mais de 200 vagas de estágio abertas no ES com bolsas de até R$ 1.200

Oportunidade de estágio para estudantes Crédito: Pixabay

Empresas do Espírito Santo estão com 220 vagas de estágio abertas para estudantes de níveis médio, técnico e superior. As bolsas podem chegar a R$ 1.200, além de outros benefícios. Para participar, basta os interessados se cadastrarem nos sites das instituições que fazem o recrutamento de estagiários.

No Centro de Integração Empresa-Escola do Espírito Santo (CIEE-ES) há 130 oportunidades disponíveis, sendo 104 para alunos de nível superior e 26 para os de nível médio/técnico. Os selecionados vão receber bolsas que variam de R$ 500 a R$ 1.000.

Já no Instituto Euvaldo Lodi no Espírito Santo (IEL-ES), a oferta é de 82 chances de estágio abertas. As oportunidades são para atuar nas cidades de Cariacica, Serra, Vila Velha e Vitória. São 71 vagas para quem está na graduação, 10 para nível técnico e uma para nível médio. De acordo com a instituição, as bolsas variam entre R$ 530 e R$ 1.200.

Há ainda 10 vagas no Portal Super Estágios, em Vitória e Vila Velha, para estudantes de níveis médio e superior. Os interessados vão receber bolsa que varia de R$ 500 e R$ 900.

CONFIRA AS VAGAS

CIEE

Como se inscrever: os interessados devem fazer o cadastro no os interessados devem fazer o cadastro no site

Bolsas: variam de R$ 500 a R$ 1.000, vale transporte e, eventuais outros benefícios.

Vagas: 130

130 Administração (35)

Ciências Contábeis (15)

Pedagogia (2)

Recursos Humanos / Tecnologia em Recursos Humanos (2)

Logística / Tecnologia em Logística (2)

Tecnologia em Gestão Comercial (3)

Farmácia (2)

Arquitetura e urbanismo (2)

Engenharia Civil (3)

Engenharia de Produção (4)

Engenharia Elétrica (1)

Engenharia Metalúrgica (1)

Comunicação Social - Jornalismo (1)

Fotografia / Tecnologia em Fotografia (1)

Publicidade e Propaganda / Marketing / Tecnologia em Marketing (8)

Sistemas de Informação / Ciência da Computação (11)

Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas / Tecnologia em Análise de Sistema/ Tecnologia em Desenvolvimento Software / Técnico em Programação de Jogos Digitais (11)

Ensino médio / EJA (6)

Técnico em Administração (12)

Técnico em Logística (2)

Técnico em Segurança do Trabalho (1)

Técnico em Enfermagem (1)

Técnico em Eletrotécnica / Técnico em Elétrica (2)

Técnico em Informática / Técnico em Redes de Computadores (2)

IEL

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no os interessados devem fazer o cadastro no site

Bolsa: variam de R$ 530 a R$ 1.200, podendo ser complementadas com benefícios como auxílio ou vale transporte e alimentação na empresa.

Vagas: 82

82 Administração

Análise de Sistema

Ciência da Computação

Contábeis

Design Gráfico/ Desenho Industrial

Direito

Engenharia Civil

Engenharia da Computação

Engenharia de Produção

Jornalismo

Pedagogia

Publicidade e Propaganda

Serviço Social

Sistema da Informação

Técnico em Administração

Técnico em Automação Industrial

Técnico em Edificações

Técnico em Eletrônica

Técnico em Eletrotécnica

Técnico em Geoprocessamento

Técnico em Mecânica

Técnico em Segurança do Trabalho

Ensino Médio

Portal Super Estágios

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no os interessados devem fazer o cadastro no site

Bolsas: variam de R$ 500 a R$ 900.