Mais de 190 vagas de estágio com bolsas que chegam a R$ 1,2 mil

Oportunidade de estágio para estudantes Crédito: Pixabay

Durante o período mais crítico da pandemia, muitas empresas congelaram vagas para estagiários, mas agora as empresas voltam a fazer as contratações . Esta semana estão abertas 197 vagas em instituições que fazem o recrutamento de estudantes. As chances são para alunos de níveis médio, técnico e superior. As bolsas podem chegar a R$ 1,2 mil mensais.

O Centro de Integração Empresa-Escola do Espírito Santo (CIEE-ES) está com inscrições abertas para 76 vagas de estágio, sendo 43 para estudantes de nível superior e 33 vagas para nível médio/técnico.

Já o Portal Super Estágios está com 44 oportunidades para quem cursa Direito, Marketing, Técnico em Logística, Técnico em Administração, Técnico em Recursos Humanos, Gastronomia , Turismo, Moda, Publicidade, entre outras áreas de profissionalização.

O IEL-ES tem 77 chances de estágio nos municípios de Cariacica, Serra, Vila Velha e Vitória. Do total de oportunidades, 65 são para estudantes do ensino superior e 11 para os alunos de cursos técnicos. Há ainda uma vaga para estudantes de ensino médio.

CONFIRA AS VAGAS

CIEE

Como se inscrever: os interessados podem fazer o cadastro no site www.ciee-es.org.br ou visitar alguma das unidades do CIEE-ES em todo o Estado.

Bolsas: variam de R$ 400,00 a R$ 800,00 mensais, vale-transporte e, eventuais outros benefícios.

Vagas: 76

Administração (18)

Ciências contábeis (4)

Arquivologia (1)

Engenharia de produção (1)

Engenharia ambiental (1)

Publicidade e propaganda / marketing / tecnologia em marketing (5)

Sistemas de informação / ciência da computação (7)

Tecnologia em análise e desenvolvimento de sistemas / tecnologia da informação (6)

Ensino médio (2)

Técnico em administração (15)

Técnico em enfermagem (1)

Técnico em mecânica (2)

Técnico em redes de computadores (3)

Técnico em informática (6)

Técnico em manutenção e suporte em informática (4)

SUPER ESTÁGIOS

Como se candidatar: Os interessados devem acessar o site www.superestagios.com.br.

Bolsas: variam de R$ 480,00 a R$ 1.286,45.

Vagas: 44

Direito

Marketing

Técnico em Logística

Técnico em Administração

Técnico em Recursos Humanos

Gastronomia

Turismo, Moda

Publicidade

Sistema de Informação

Ciências Contábeis

Serviço Social

Administração

Técnico em Enfermagem

Jornalismo

Design

Educação Física

Ensino médio

IEL-ES

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site sne.iel.org.br/es.

Bolsas: variam de R$ 430 a R$ 900 mais vale-transporte, em alguns casos têm auxílio-alimentação.