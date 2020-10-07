Mais de 190 vagas de estágio com bolsas que chegam a R$ 1,2 mil

Durante o período mais crítico da pandemia, muitas empresas congelaram vagas para estagiários, mas agora as empresas voltam a fazer as contratações . Esta semana estão abertas 197 vagas em instituições que fazem o recrutamento de estudantes. As chances são para alunos de níveis médio, técnico e superior. As bolsas podem chegar a R$ 1,2 mil mensais.
O Centro de Integração Empresa-Escola do Espírito Santo (CIEE-ES) está com inscrições abertas para 76 vagas de estágio, sendo 43 para estudantes de nível superior e 33 vagas para nível médio/técnico.
Já o Portal Super Estágios está com 44 oportunidades para quem cursa Direito, Marketing, Técnico em Logística, Técnico em Administração, Técnico em Recursos Humanos, Gastronomia , Turismo, Moda, Publicidade, entre outras áreas de profissionalização.
O IEL-ES tem 77 chances de estágio nos municípios de Cariacica, Serra, Vila Velha e Vitória. Do total de oportunidades, 65 são para estudantes do ensino superior e 11 para os alunos de cursos técnicos. Há ainda uma vaga para estudantes de ensino médio.
CONFIRA AS VAGAS
CIEE
- Como se inscrever: os interessados podem fazer o cadastro no site www.ciee-es.org.br ou visitar alguma das unidades do CIEE-ES em todo o Estado.
- Bolsas: variam de R$ 400,00 a R$ 800,00 mensais, vale-transporte e, eventuais outros benefícios.
- Vagas: 76
- Administração (18)
- Ciências contábeis (4)
- Arquivologia (1)
- Engenharia de produção (1)
- Engenharia ambiental (1)
- Publicidade e propaganda / marketing / tecnologia em marketing (5)
- Sistemas de informação / ciência da computação (7)
- Tecnologia em análise e desenvolvimento de sistemas / tecnologia da informação (6)
- Ensino médio (2)
- Técnico em administração (15)
- Técnico em enfermagem (1)
- Técnico em mecânica (2)
- Técnico em redes de computadores (3)
- Técnico em informática (6)
- Técnico em manutenção e suporte em informática (4)
SUPER ESTÁGIOS
- Como se candidatar: Os interessados devem acessar o site www.superestagios.com.br.
- Bolsas: variam de R$ 480,00 a R$ 1.286,45.
- Vagas: 44
- Direito
- Marketing
- Técnico em Logística
- Técnico em Administração
- Técnico em Recursos Humanos
- Gastronomia
- Turismo, Moda
- Publicidade
- Sistema de Informação
- Ciências Contábeis
- Serviço Social
- Administração
- Técnico em Enfermagem
- Jornalismo
- Design
- Educação Física
- Ensino médio
IEL-ES
- Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site sne.iel.org.br/es.
- Bolsas: variam de R$ 430 a R$ 900 mais vale-transporte, em alguns casos têm auxílio-alimentação.
- Vagas: 77
- Administração
- Análise de Sistema
- Ciência da Computação
- Engenharia da Computação
- Engenharia de Produção
- Jornalismo
- Marketing
- Pedagogia
- Publicidade e Propaganda.
- Técnico em Eletrotécnica
- Técnico em Estradas
- Técnico em Geoprocessamento
- Técnico em Mecânica
- Ensino médio