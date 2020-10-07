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Mais de 190 vagas de estágio com bolsas que chegam a R$ 1,2 mil

Oportunidades estão disponíveis em instituições que fazem recrutamento de estudantes de níveis médio, técnico e superior; veja como concorrer
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 out 2020 às 13:51

Publicado em 07 de Outubro de 2020 às 13:51

Oportunidade de estágio para estudantes
Oportunidade de estágio para estudantes Crédito: Pixabay
Durante o período mais crítico da pandemia, muitas empresas congelaram vagas para estagiários, mas agora as empresas voltam a fazer as contratações . Esta semana estão abertas 197 vagas em instituições que fazem o recrutamento de estudantes. As chances são para alunos de níveis médio, técnico e superior. As bolsas podem chegar a R$ 1,2 mil mensais.
O Centro de Integração Empresa-Escola do Espírito Santo (CIEE-ES) está com inscrições abertas para 76 vagas de estágio, sendo 43 para estudantes de nível superior e 33 vagas para nível médio/técnico.
Já o Portal Super Estágios está com 44 oportunidades para quem cursa Direito, Marketing, Técnico em Logística, Técnico em Administração, Técnico em Recursos Humanos, Gastronomia , Turismo, Moda, Publicidade, entre outras áreas de profissionalização.
O IEL-ES tem 77 chances de estágio nos municípios de Cariacica, Serra, Vila Velha e Vitória. Do total de oportunidades, 65 são para estudantes do ensino superior e 11 para os alunos de cursos técnicos. Há ainda uma vaga para estudantes de ensino médio.

CONFIRA AS VAGAS

CIEE

  • Como se inscrever: os interessados podem fazer o cadastro no site www.ciee-es.org.br ou visitar alguma das unidades do CIEE-ES em todo o Estado.
  • Bolsas: variam de R$ 400,00 a R$ 800,00 mensais, vale-transporte e, eventuais outros benefícios.
  • Vagas: 76
  • Administração (18)
  • Ciências contábeis (4)
  • Arquivologia (1)
  • Engenharia de produção (1)
  • Engenharia ambiental (1)
  • Publicidade e propaganda / marketing / tecnologia em marketing (5)
  • Sistemas de informação / ciência da computação (7)
  • Tecnologia em análise e desenvolvimento de sistemas / tecnologia da informação (6)
  • Ensino médio (2)
  • Técnico em administração (15)
  • Técnico em enfermagem (1)
  • Técnico em mecânica (2)
  • Técnico em redes de computadores (3)
  • Técnico em informática (6)
  • Técnico em manutenção e suporte em informática (4)

SUPER ESTÁGIOS

  • Bolsas: variam de R$ 480,00 a R$ 1.286,45.
  • Vagas: 44
  • Direito
  • Marketing
  • Técnico em Logística
  • Técnico em Administração
  • Técnico em Recursos Humanos
  • Gastronomia
  • Turismo, Moda
  • Publicidade
  • Sistema de Informação
  • Ciências Contábeis
  • Serviço Social
  • Administração
  • Técnico em Enfermagem
  • Jornalismo
  • Design
  • Educação Física
  • Ensino médio

IEL-ES

  • Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site sne.iel.org.br/es.
  • Bolsas: variam de R$ 430 a R$ 900 mais vale-transporte, em alguns casos têm auxílio-alimentação.
  • Vagas: 77
  • Administração
  • Análise de Sistema
  • Ciência da Computação
  • Engenharia da Computação
  • Engenharia de Produção
  • Jornalismo
  • Marketing
  • Pedagogia
  • Publicidade e Propaganda.
  • Técnico em Eletrotécnica
  • Técnico em Estradas
  • Técnico em Geoprocessamento
  • Técnico em Mecânica
  • Ensino médio

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