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Mais de 180 vagas de emprego na área da Saúde

Maior oferta de oportunidades é destinada a profissionais da área de enfermagem; confira como concorrer
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 mai 2020 às 15:16

Publicado em 27 de Maio de 2020 às 15:16

Hospital Santa Rita
Hospital Santa Rita vai contratar profissionais de vários níveis de escolaridade Crédito: Fernando Madeira
A área da Saúde está com 184 vagas abertas para profissionais de vários níveis de escolaridade. As chances estão disponíveis em hospitais e em agências de emprego. Os currículos podem ser enviados por e-mail ou cadastrados nos sites.
A Rede Meridional, composta pelos hospitais Meridional Cariacica, Meridional Serra, Meridional Praia da Costa, Meridional São Mateus, Meridional São Francisco, Meridional São Luiz e Hospital e Maternidade Santa Úrsula, oferece 109 oportunidades de trabalho para diversos cargos. Os interessados precisam enviar o currículo por e-mail.
Já no Hospital Santa Rita, as chances também poderão ser preenchidas por pessoas com deficiência ou reabilitadas pelo INSS. Além de enfermeiros e técnicos de enfermagem, a instituição vai contratar ainda pedreiro, pintor de fachada e auxiliar de limpeza.

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Na Agência do Trabalhador de Cariacica, a oferta é de 75 vagas. Os candidatos deverão encaminhar os currículos para o e-mail [email protected], colocando no campo assunto o código da vaga e a função.
A Psicoespaço, empresa de recrutamento e seleção, tem oportunidades para a formação de cadastro de reserva de enfermeiros e técnicos de enfermagem.

CONFIRA AS VAGAS

REDE MERIDIONAL

Vagas:
  • Técnico de Enfermagem: 80
  • Enfermeiro: 25
  • Biomédico: 1
  • Técnico de Laboratório: 1
  • Farmacêutico: 1
  • Técnico Enfermagem do Trabalho: 1
Currículo: deve ser enviado para o e-mail [email protected], sem esquecer de colocar o nome da vaga no assunto.

HOSPITAL SANTA RITA

Vagas: 
  • Enfermeiro (UTI, Internação)
  • Técnico de Enfermagem
  • Pedreiro
  • Pintor de Fachada
  • Auxiliar de Limpeza
Currículo: Os interessados devem fazer o cadastro cadastrar no site www.santarita.org.br, no link "Trabalhe Conosco". Todas as oportunidades poderão ser preenchidas por pessoas com deficiência ou reabilitadas pelo INSS.

AGÊNCIA DE EMPREGO DE CARIACICA

Vagas
  • Técnico de enfermagem (EE427): 50 
  • Enfermeiro (EE427): 20
  • Auxiliar de farmácia (EE427): 4
  • Farmacêutico (EE427): 1
Currículo: Os candidatos deverão encaminhar os currículos para o e-mail [email protected], colocando no campo assunto o código da vaga e a função.

PSICOESPAÇO

Vagas: 
  • Enfermeiro
  • Técnico de enfermagem
Currículo: deve ser cadastrado no site  www.psicoespaco.com.br

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