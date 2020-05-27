Mais de 180 vagas de emprego na área da Saúde

A área da Saúde está com 184 vagas abertas para profissionais de vários níveis de escolaridade. As chances estão disponíveis em hospitais e em agências de emprego. Os currículos podem ser enviados por e-mail ou cadastrados nos sites.
A Rede Meridional, composta pelos hospitais Meridional Cariacica, Meridional Serra, Meridional Praia da Costa, Meridional São Mateus, Meridional São Francisco, Meridional São Luiz e Hospital e Maternidade Santa Úrsula, oferece 109 oportunidades de trabalho para diversos cargos. Os interessados precisam enviar o currículo por e-mail.
Já no Hospital Santa Rita, as chances também poderão ser preenchidas por pessoas com deficiência ou reabilitadas pelo INSS. Além de enfermeiros e técnicos de enfermagem, a instituição vai contratar ainda pedreiro, pintor de fachada e auxiliar de limpeza.
Na Agência do Trabalhador de Cariacica, a oferta é de 75 vagas. Os candidatos deverão encaminhar os currículos para o e-mail [email protected], colocando no campo assunto o código da vaga e a função.
A Psicoespaço, empresa de recrutamento e seleção, tem oportunidades para a formação de cadastro de reserva de enfermeiros e técnicos de enfermagem.
CONFIRA AS VAGAS
REDE MERIDIONAL
Vagas:
- Técnico de Enfermagem: 80
- Enfermeiro: 25
- Biomédico: 1
- Técnico de Laboratório: 1
- Farmacêutico: 1
- Técnico Enfermagem do Trabalho: 1
Currículo: deve ser enviado para o e-mail [email protected], sem esquecer de colocar o nome da vaga no assunto.
HOSPITAL SANTA RITA
Vagas:
- Enfermeiro (UTI, Internação)
- Técnico de Enfermagem
- Pedreiro
- Pintor de Fachada
- Auxiliar de Limpeza
Currículo: Os interessados devem fazer o cadastro cadastrar no site www.santarita.org.br, no link "Trabalhe Conosco". Todas as oportunidades poderão ser preenchidas por pessoas com deficiência ou reabilitadas pelo INSS.
AGÊNCIA DE EMPREGO DE CARIACICA
Vagas
- Técnico de enfermagem (EE427): 50
- Enfermeiro (EE427): 20
- Auxiliar de farmácia (EE427): 4
- Farmacêutico (EE427): 1
Currículo: Os candidatos deverão encaminhar os currículos para o e-mail [email protected], colocando no campo assunto o código da vaga e a função.
PSICOESPAÇO
Vagas:
- Enfermeiro
- Técnico de enfermagem
Currículo: deve ser cadastrado no site www.psicoespaco.com.br