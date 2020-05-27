Mais de 180 vagas de emprego na área da Saúde

Hospital Santa Rita vai contratar profissionais de vários níveis de escolaridade Crédito: Fernando Madeira

A área da Saúde está com 184 vagas abertas para profissionais de vários níveis de escolaridade. As chances estão disponíveis em hospitais e em agências de emprego. Os currículos podem ser enviados por e-mail ou cadastrados nos sites.

A Rede Meridional, composta pelos hospitais Meridional Cariacica, Meridional Serra, Meridional Praia da Costa, Meridional São Mateus, Meridional São Francisco, Meridional São Luiz e Hospital e Maternidade Santa Úrsula, oferece 109 oportunidades de trabalho para diversos cargos. Os interessados precisam enviar o currículo por e-mail.

Já no Hospital Santa Rita, as chances também poderão ser preenchidas por pessoas com deficiência ou reabilitadas pelo INSS. Além de enfermeiros e técnicos de enfermagem, a instituição vai contratar ainda pedreiro, pintor de fachada e auxiliar de limpeza.

Na Agência do Trabalhador de Cariacica , a oferta é de 75 vagas. Os candidatos deverão encaminhar os currículos para o e-mail [email protected] , colocando no campo assunto o código da vaga e a função.

A Psicoespaço, empresa de recrutamento e seleção, tem oportunidades para a formação de cadastro de reserva de enfermeiros e técnicos de enfermagem.

CONFIRA AS VAGAS

REDE MERIDIONAL

Vagas:

Técnico de Enfermagem: 80

Enfermeiro: 25

Biomédico: 1

Técnico de Laboratório: 1

Farmacêutico: 1

Técnico Enfermagem do Trabalho: 1

Currículo: deve ser enviado para o e-mail [email protected], sem esquecer de colocar o nome da vaga no assunto. deve ser enviado para o e-mail, sem esquecer de colocar o nome da vaga no assunto.

HOSPITAL SANTA RITA

Vagas:

Enfermeiro (UTI, Internação)

Técnico de Enfermagem

Pedreiro

Pintor de Fachada

Auxiliar de Limpeza

Currículo: Os interessados devem fazer o cadastro cadastrar no site Os interessados devem fazer o cadastro cadastrar no site www.santarita.org.br , no link "Trabalhe Conosco". Todas as oportunidades poderão ser preenchidas por pessoas com deficiência ou reabilitadas pelo INSS.

AGÊNCIA DE EMPREGO DE CARIACICA

Vagas

Técnico de enfermagem (EE427): 50

Enfermeiro (EE427): 20

Auxiliar de farmácia (EE427): 4

Farmacêutico (EE427): 1

Currículo: Os candidatos deverão encaminhar os currículos para o e-mail [email protected], colocando no campo assunto o código da vaga e a função. Os candidatos deverão encaminhar os currículos para o e-mail, colocando no campo assunto o código da vaga e a função.

PSICOESPAÇO

Vagas:

Enfermeiro

Técnico de enfermagem