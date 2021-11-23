Mais de 1.080 vagas de estágio no ES com bolsas de até R$ 2,2 mil

Oportunidade para estudantes ingressarem no mercado de trabalho Crédito: Pixabay

Mais de 1.080 vagas de estágio estão abertas no Espírito Santo com bolsas que podem chegar a R$ 2,2 mil. As oportunidades são destinadas a estudantes de níveis médio, técnico, superior e de pós-graduação. As contratações serão feitas por empresas localizadas na Grande Vitória, em Aracruz, Colatina, Linhares e Afonso Cláudio.

A maior oferta está disponível no Centro de Integração Empresa Escola do Espírito Santo (CIEE-ES), com 694 oportunidades. Já a agência Jovem Valor está com 91, e o IEL com 102 chances. Há ainda 198 vagas no Portal Super Estágios.

CONFIRA AS VAGAS

CIEE-ES

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no os interessados devem fazer o cadastro no site

Vagas: 694, sendo 659 para estudantes de nível superior e 35 vagas para nível médio/técnico.

Bolsas: variam de R$ 500 a R$ 1.200 mensais, vale transporte e, eventuais outros benefícios.

Cursos:

Administração (30)

Ciências Contábeis (10)

Ciências Econômicas (3)

Engenharia de Produção (2)

Tecnologia em Gestão Comercial (2)

Recursos Humanos / Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos (2)

Pedagogia (150)

Licenciatura em Artes Visuais (40)

Licenciatura em Artes (40)

Licenciatura em História (40)

Licenciatura em Geografia (40)

Licenciatura em Matemática (40)

Licenciatura Educação Física / Educação Física (40)

Educação Física - bacharelado (2)

Licenciatura em Ciências Biológicas (40)

Licenciatura em Letras Português (40)

Licenciatura em Letras Português e Inglês (40)

Licenciatura em Letras Português e Literatura (40)

Licenciatura em Letras Português e Francês (40)

Comunicação Social -Jornalismo (2)

Comunicação Social - Publicidade e Propaganda / Marketing / Tecnologia em Marketing (10)

Sistemas de Informação / Ciência da Computação (3)

Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas / Tecnologia em Análise de Sistema/ Tecnologia em Desenvolvimento Software (3)

Ensino Médio (4)

Técnico em Administração integrado ao Ensino Médio / Técnico em Administração Integrado ao EJA (2)

Técnico em Administração (20)

Técnico em Logística (5)

Técnico em Mecânica (2)

Técnico em Informática / Técnico em Redes de Computadores / Técnico em Manutenção e Suporte em Informática (2)

JOVEM VALOR

Como se candidatar: os interessados devem acessar o os interessados devem acessar o site.

Vagas: 91 em empresas da Grande Vitória e Linhares. São 66 postos para alunos do ensino médio, 26 para os de cursos técnicos e superiores.

Bolsas: variam de R$ 450 a R$ 500 para estudantes de ensino médio, de R$ 600 a R$ 700 para os de ensino técnico e de R$ 800 a R$ 1 mil para estudantes de cursos superiores.

Cursos:

Ensino Médio (18 para Vitória, 20 para Vila Velha, 16 para Serra, 5 para Guarapari, 13 para Linhares, 2 para Anchieta e 1 para Vargem Alta).

Técnico em Administração (4 para Vitória e 2 para Serra)



Administração (2 para Serra)



Gastronomia (2 para Vila Velha)

Marketing e Publicidade e Propaganda (2 para Vitória, 2 para Serra e 2 para Vila Velha)

IEL-ES

Como se candidatar: os candidatos devem fazer o cadastro no os candidatos devem fazer o cadastro no site

Vagas: 102 em empresas de Cariacica, Vila Velha, Vitória e Serra. São 81 vagas para estudantes do ensino superior, 19 para os de nível técnico, uma para tecnólogo em RH e nove para quem está cursando o ensino médio.

Bolsas: variam entre R$ 465 e R$ 1.350.

Cursos:

Administração

Análise de Sistemas

Arquitetura

Ciência da Computação

Ciências Contábeis

Design de Interiores

Design Gráfico/Desenho Industrial

Direito

Economia

Engenharia Civil

Engenharia da Computação

Engenharia de Controle e Automação

Engenharia Elétrica

Informática

Jornalismo

Marketing

Pedagogia

Processamento de Dados

Publicidade e Propaganda

Sistema da Informação

Técnico em Automação Industrial

Técnico em Edificações

Técnico em Eletrônica

Técnico em Eletrotécnica

Técnico em Estradas

Técnico em Geoprocessamento

Técnico em Logística

Técnico em Química

Tecnólogo em RH

Ensino Médio

SUPER ESTÁGIOS

Como se cadastrar: os interessados devem acessar o os interessados devem acessar o site

Vagas: 198 em Vitória, Serra, Vila Velha, Cariacica, Aracruz, Colatina, Linhares e Afonso Cláudio, com oportunidades para estudantes de níveis médio, técnico, superior e de pós-graduação.

Bolsas: variam entre R$ 400 e R$ 2,2 mil.