Mais de 1.080 vagas de estágio no ES com bolsas de até R$ 2,2 mil

Mais de 1.080 vagas de estágio estão abertas no Espírito Santo com bolsas que podem chegar a R$ 2,2 mil. As oportunidades são destinadas a estudantes de níveis médio, técnico, superior e de pós-graduação. As contratações serão feitas por empresas localizadas na Grande Vitória, em Aracruz, Colatina, Linhares e Afonso Cláudio.
A maior oferta está disponível no Centro de Integração Empresa Escola do Espírito Santo (CIEE-ES), com 694 oportunidades. Já a agência Jovem Valor está com 91, e o IEL com 102 chances. Há ainda 198 vagas no Portal Super Estágios.
CONFIRA AS VAGAS
CIEE-ES
Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
Vagas: 694, sendo 659 para estudantes de nível superior e 35 vagas para nível médio/técnico.
Bolsas: variam de R$ 500 a R$ 1.200 mensais, vale transporte e, eventuais outros benefícios.
- Cursos:
- Administração (30)
- Ciências Contábeis (10)
- Ciências Econômicas (3)
- Engenharia de Produção (2)
- Tecnologia em Gestão Comercial (2)
- Recursos Humanos / Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos (2)
- Pedagogia (150)
- Licenciatura em Artes Visuais (40)
- Licenciatura em Artes (40)
- Licenciatura em História (40)
- Licenciatura em Geografia (40)
- Licenciatura em Matemática (40)
- Licenciatura Educação Física / Educação Física (40)
- Educação Física - bacharelado (2)
- Licenciatura em Ciências Biológicas (40)
- Licenciatura em Letras Português (40)
- Licenciatura em Letras Português e Inglês (40)
- Licenciatura em Letras Português e Literatura (40)
- Licenciatura em Letras Português e Francês (40)
- Comunicação Social -Jornalismo (2)
- Comunicação Social - Publicidade e Propaganda / Marketing / Tecnologia em Marketing (10)
- Sistemas de Informação / Ciência da Computação (3)
- Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas / Tecnologia em Análise de Sistema/ Tecnologia em Desenvolvimento Software (3)
- Ensino Médio (4)
- Técnico em Administração integrado ao Ensino Médio / Técnico em Administração Integrado ao EJA (2)
- Técnico em Administração (20)
- Técnico em Logística (5)
- Técnico em Mecânica (2)
- Técnico em Informática / Técnico em Redes de Computadores / Técnico em Manutenção e Suporte em Informática (2)
JOVEM VALOR
Como se candidatar: os interessados devem acessar o site.
Vagas: 91 em empresas da Grande Vitória e Linhares. São 66 postos para alunos do ensino médio, 26 para os de cursos técnicos e superiores.
Bolsas: variam de R$ 450 a R$ 500 para estudantes de ensino médio, de R$ 600 a R$ 700 para os de ensino técnico e de R$ 800 a R$ 1 mil para estudantes de cursos superiores.
- Cursos:
- Ensino Médio (18 para Vitória, 20 para Vila Velha, 16 para Serra, 5 para Guarapari, 13 para Linhares, 2 para Anchieta e 1 para Vargem Alta).
- Técnico em Administração (4 para Vitória e 2 para Serra)
- Administração (2 para Serra)
- Gastronomia (2 para Vila Velha)
- Marketing e Publicidade e Propaganda (2 para Vitória, 2 para Serra e 2 para Vila Velha)
IEL-ES
Como se candidatar: os candidatos devem fazer o cadastro no site.
Vagas: 102 em empresas de Cariacica, Vila Velha, Vitória e Serra. São 81 vagas para estudantes do ensino superior, 19 para os de nível técnico, uma para tecnólogo em RH e nove para quem está cursando o ensino médio.
Bolsas: variam entre R$ 465 e R$ 1.350.
- Cursos:
- Administração
- Análise de Sistemas
- Arquitetura
- Ciência da Computação
- Ciências Contábeis
- Design de Interiores
- Design Gráfico/Desenho Industrial
- Direito
- Economia
- Engenharia Civil
- Engenharia da Computação
- Engenharia de Controle e Automação
- Engenharia Elétrica
- Informática
- Jornalismo
- Marketing
- Pedagogia
- Processamento de Dados
- Publicidade e Propaganda
- Sistema da Informação
- Técnico em Automação Industrial
- Técnico em Edificações
- Técnico em Eletrônica
- Técnico em Eletrotécnica
- Técnico em Estradas
- Técnico em Geoprocessamento
- Técnico em Logística
- Técnico em Química
- Tecnólogo em RH
- Ensino Médio
SUPER ESTÁGIOS
Como se cadastrar: os interessados devem acessar o site.
Vagas: 198 em Vitória, Serra, Vila Velha, Cariacica, Aracruz, Colatina, Linhares e Afonso Cláudio, com oportunidades para estudantes de níveis médio, técnico, superior e de pós-graduação.
Bolsas: variam entre R$ 400 e R$ 2,2 mil.
- Cursos:
- Ensino médio: todas as séries
- Técnico em Administração
- Técnico em Telemarketing
- Técnico em Vendas
- Técnico em Mecânica
- Técnico em Contabilidade
- Técnico em Redes de Computadores
- Técnico em Análise e Desenvolvimento de Sistemas
- Técnico em Enfermagem
- Técnico em Segurança do Trabalho
- Técnico em Gestão de Turismo
- Técnico em Logística
- Técnico em Informática
- Técnico em Gestão de Saúde
- Técnico em Hospedagem
- Técnico em Hotelaria
- Técnico em Auxiliar em Saúde Bucal
- Técnico em Saúde Bucal
- Técnico em Tecnologia da informação
- Técnico em Mecânica Industrial
- Pedagogia
- Marketing
- Design Gráfico
- Publicidade e Propaganda
- Administração
- Ciências Contábeis
- Recursos Humanos
- Comunicação Social
- Logística
- Design
- Cinema
- Marketing Digital
- Artes
- Fotografia
- Educação Física
- Ciências da Computação
- Sistemas de Informações
- Gastronomia
- Comunicação e Marketing
- Direito
- Engenharia Civil
- Letras
- Engenharia Mecânica
- Jornalismo
- Serviço Social
- Gestão Recursos Humanos
- Artes Visuais
- Gestão Comercial
- Gestão Comercial e Marketing
- Comunicação Social – Jornalismo
- Fisioterapia
- Engenharia de Produção
- Engenharia Elétrica
- Tecnologia em Gastronomia
- Arquitetura e Urbanismo
- Comércio Exterior
- Comunicação Social – Relações Públicas
- Informática
- Secretariado
- Comunicação em Mídias Digitais
- Matemática
- Geografia
- História
- Ciências Biológicas
- Psicologia
- Tecnologia da Informação
- Ciências da Computação
- Pós graduação em: Administração, Supervisão, Orientação e Inspeção, MBA em gestão de projetos, Direito Administrativo e Gestão Pública, Administração; Administração Financeira e Orçamentária; Administração de Empresas.