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Jovens talentos

Mais de 1.080 vagas de estágio no ES com bolsas de até R$ 2,2 mil

Quatro agências de recrutamento de estagiários selecionam candidatos para atuarem em empresas da Grande Vitória, de Aracruz, Colatina, Linhares e Afonso Cláudio
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

23 nov 2021 às 09:54

Publicado em 23 de Novembro de 2021 às 09:54

Estágio
Oportunidade para estudantes ingressarem no mercado de trabalho Crédito: Pixabay
Mais de 1.080 vagas de estágio estão abertas no Espírito Santo com bolsas que podem chegar a R$ 2,2 mil. As oportunidades são destinadas a estudantes de níveis médio, técnico, superior e de pós-graduação. As contratações serão feitas por empresas localizadas na Grande Vitória, em Aracruz, Colatina, Linhares e Afonso Cláudio.
A maior oferta está disponível no Centro de Integração Empresa Escola do Espírito Santo (CIEE-ES), com 694 oportunidades. Já a agência Jovem Valor está com 91, e o IEL com 102 chances. Há ainda 198 vagas no Portal Super Estágios.

CONFIRA AS VAGAS

CIEE-ES

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
Vagas: 694, sendo 659 para estudantes de nível superior e 35 vagas para nível médio/técnico.
Bolsas: variam de R$ 500 a R$ 1.200 mensais, vale transporte e, eventuais outros benefícios.
  • Cursos:
  • Administração (30)
  • Ciências Contábeis (10)
  • Ciências Econômicas (3)
  • Engenharia de Produção (2)
  • Tecnologia em Gestão Comercial (2)
  • Recursos Humanos / Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos (2)
  • Pedagogia (150)
  • Licenciatura em Artes Visuais (40)
  • Licenciatura em Artes  (40)
  • Licenciatura em História (40)
  • Licenciatura em Geografia (40)
  • Licenciatura em Matemática (40)
  • Licenciatura Educação Física / Educação Física (40)
  • Educação Física - bacharelado (2)
  • Licenciatura em Ciências Biológicas (40)
  • Licenciatura em Letras Português (40)
  • Licenciatura em Letras Português e Inglês (40)
  • Licenciatura em Letras Português e Literatura (40)
  • Licenciatura em Letras Português e Francês (40)
  • Comunicação Social -Jornalismo (2)
  • Comunicação Social - Publicidade e Propaganda / Marketing / Tecnologia em Marketing (10)
  • Sistemas de Informação / Ciência da Computação (3)
  • Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas / Tecnologia em Análise de Sistema/ Tecnologia em Desenvolvimento Software (3)
  • Ensino Médio (4)
  • Técnico em Administração integrado ao Ensino Médio / Técnico em Administração Integrado ao EJA (2)
  • Técnico em Administração (20)
  • Técnico em Logística (5)
  • Técnico em Mecânica (2)
  • Técnico em Informática / Técnico em Redes de Computadores / Técnico em Manutenção e Suporte em Informática (2)

JOVEM VALOR

Como se candidatar: os interessados devem acessar o site. 
Vagas: 91 em empresas da Grande Vitória e Linhares. São 66 postos para alunos do ensino médio, 26 para os de cursos técnicos e superiores.
Bolsas: variam de R$ 450 a R$ 500 para estudantes de ensino médio, de R$ 600 a R$ 700 para os de ensino técnico e de R$ 800 a R$ 1 mil para estudantes de cursos superiores.
  • Cursos: 
  • Ensino Médio (18 para Vitória, 20 para Vila Velha, 16 para Serra, 5 para Guarapari, 13 para Linhares, 2 para Anchieta e 1 para Vargem Alta). 
  • Técnico em Administração (4 para Vitória e 2 para Serra)
  • Administração (2 para Serra) 
  • Gastronomia (2 para Vila Velha)
  • Marketing  e Publicidade e Propaganda (2 para Vitória, 2 para Serra e 2 para Vila Velha)

IEL-ES

Como se candidatar: os candidatos devem fazer o cadastro no site.
Vagas: 102 em empresas de Cariacica, Vila Velha, Vitória e Serra. São 81 vagas para estudantes do ensino superior, 19 para os de nível técnico, uma para tecnólogo em RH e nove para quem está cursando o ensino médio.
Bolsas: variam entre R$ 465 e R$ 1.350.
  • Cursos:
  • Administração
  • Análise de Sistemas
  • Arquitetura
  • Ciência da Computação
  • Ciências Contábeis
  • Design de Interiores
  • Design Gráfico/Desenho Industrial
  • Direito
  • Economia
  • Engenharia Civil
  • Engenharia da Computação
  • Engenharia de Controle e Automação
  • Engenharia Elétrica
  • Informática
  • Jornalismo
  • Marketing
  • Pedagogia
  • Processamento de Dados
  • Publicidade e Propaganda 
  • Sistema da Informação
  • Técnico em Automação Industrial
  • Técnico em Edificações
  • Técnico em Eletrônica
  • Técnico em Eletrotécnica
  • Técnico em Estradas
  • Técnico em Geoprocessamento
  • Técnico em Logística
  • Técnico em Química
  • Tecnólogo em RH 
  • Ensino Médio

SUPER ESTÁGIOS

Como se cadastrar: os interessados devem acessar o site.
Vagas: 198 em Vitória, Serra, Vila Velha, Cariacica, Aracruz, Colatina, Linhares e Afonso Cláudio, com oportunidades para estudantes de níveis médio, técnico, superior e de pós-graduação.
Bolsas: variam entre R$ 400 e R$ 2,2 mil.
  • Cursos: 
  • Ensino médio: todas as séries
  • Técnico em Administração
  • Técnico em Telemarketing
  • Técnico em Vendas
  • Técnico em Mecânica
  • Técnico em Contabilidade
  • Técnico em Redes de Computadores
  • Técnico em Análise e Desenvolvimento de Sistemas
  • Técnico em Enfermagem
  • Técnico em Segurança do Trabalho
  • Técnico em Gestão de Turismo
  • Técnico em Logística
  • Técnico em Informática
  • Técnico em Gestão de Saúde
  • Técnico em Hospedagem
  • Técnico em Hotelaria
  • Técnico em Auxiliar em Saúde Bucal
  • Técnico em Saúde Bucal
  • Técnico em Tecnologia da informação
  • Técnico em Mecânica Industrial
  • Pedagogia
  • Marketing
  • Design Gráfico
  • Publicidade e Propaganda
  • Administração
  • Ciências Contábeis
  • Recursos Humanos
  • Comunicação Social
  • Logística
  • Design
  • Cinema
  • Marketing Digital
  • Artes
  • Fotografia
  • Educação Física
  • Ciências da Computação
  • Sistemas de Informações
  • Gastronomia
  • Comunicação e Marketing
  • Direito
  • Engenharia Civil
  • Letras
  • Engenharia Mecânica
  • Jornalismo
  • Serviço Social
  • Gestão Recursos Humanos
  • Artes Visuais
  • Gestão Comercial
  • Gestão Comercial e Marketing
  • Comunicação Social – Jornalismo
  • Fisioterapia
  • Engenharia de Produção
  • Engenharia Elétrica
  • Tecnologia em Gastronomia
  • Arquitetura e Urbanismo
  • Comércio Exterior
  • Comunicação Social – Relações Públicas
  • Informática
  • Secretariado
  • Comunicação em Mídias Digitais
  • Matemática
  • Geografia
  • História
  • Ciências Biológicas
  • Psicologia
  • Tecnologia da Informação
  • Ciências da Computação
  • Pós graduação em: Administração, Supervisão, Orientação e Inspeção, MBA em gestão de projetos, Direito Administrativo e Gestão Pública, Administração; Administração Financeira e Orçamentária; Administração de Empresas.

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